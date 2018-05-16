"РИА Новости Украина": атака к выборам?

Власть продолжает попытки зачистки информпространства перед выборами. Вчера СБУ провела обыски в офисе информагентства РИА Новости Украина и квартирах его сотрудников, а также задержала руководителя агентства Кирилла Вышинского. Вечером ему было предъявлено обвинение в госизмене.

В чем именно состояла госизмена агентства и его главы, ни спецслужба, ни поддержавший ее генпрокурор так и не объяснили. Они продемонстрировали фотографии, на которых изображен российский паспорт Вышинского, российские медали, георгиевские ленточки и деньги. Причем преимущественно американские и европейские.

Из всего этого нарушением закона является только российский паспорт, но на статью о госизмене он явно не тянет. Георгиевские ленточки запрещено демонстрировать публично, но не хранить. А доллары и евро могут быть разве что косвенным доказательством шпионажа в пользу США и Евросоюза. Также, вероятно, в качестве доказательства госизмены может быть использована медаль за присоединение Крыма, которую якобы вручили Вышинскому российские власти и фото которых были продемонстрированы СБУ.

Но, во-первых, непонятно принадлежат ли эти медали на самом деле Вышинскому (в чем есть сомнения - вряд ли он хранил бы такой компромат у себя дома). Во-вторых, даже если и принадлежат - в суде будет трудно провести причинно следственную связь между наличием этих наград и реальными действиями по госизмене.

Впрочем, СБУ уверяет, что госизмена кроется не в том, что нашли, а собственно в журналистской деятельности Вышинского и его подчиненных. Что в 2014-м журналист был послан в Крым с целью оправдать аннексию полуострова, а позже начал заниматься пиаром "ДНР". Однако ни одной публикации, подтверждающей эти обвинения, спецслужба не представила.

Между тем, речь идет о публикациях 2014 года, которые должны были находиться в открытом доступе (ведь только таким способом можно "оправдать" аннексию и пиарить "ДНР"). И если бы они там были, можно не сомневаться, что СБУ нашла бы их намного раньше, чем в 2018-м. А если бы и не нашла сама, то стукачи из числа "патриотично настроенных граждан" подсказали бы.

Но поскольку ничего этого не происходило, остается сделать вывод, что "госизмена" тут не причем. Просто до выборов осталось меньше года, и без зачистки информпространства власти на них лучше не идти. Если же зачистить одни СМИ и запугать другие, то шансы, возможно, и появятся.

Кого испугал Крымский мост

С новостью об обысках в РИА Новости Украина вчера могла соперничать только информация об открытии Крымского моста, который соединил Керченский полуостров с Таманским. Для украинской власти этот "пиар Путина" был, безусловно, невыгодным, но новостью об открытии Порошенко фельдшерско-акушерского пункта в селе Боденьки перебить его не удалось (зато породило огромный поток троллинга в адрес украинского президента).

Поэтому в итоге в обсуждение открытия Крымского моста включились все, включая самого Порошенко.

Президент назвал это событие "циничным", но в итоге решил, что Крымский мост "понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым". То есть, можно сказать, Порошенко в каком-то смысле одобрил его строительство.

Если же серьезно, то стоит констатировать, что вчера украинская власть купилась на мощную российскую пиар-акцию. С точки зрения экономической вчерашнее открытие Крымского моста мало что меняет – для этого нужно стабильное железнодорожное движение по мосту, которого пока нет. Но Москва всячески подчеркивала символическое значение этого события – и украинские политики, от Порошенко до Климкина, своей реакцией подтвердили этот символизм.

На самом деле, Крымский мост будет иметь такое значение до тех пор, пока существует блокада полуострова со стороны Украины. Рано или поздно она закончится, поскольку в Киеве рано или поздно придут к власти те, кто посчитает, что гуманитарная и экономическая интеграция – лучший способ возврата, чем блокада. Когда это произойдет, Крымский мост потеряет свое значение и станет обыкновенным инфраструктурным объектом.

НБУ: война с российскими "дочками"

Однако пока власть в Киеве не сменилась, и "гибридная" война продолжается. Вчера зампредседателя Нацбанка Рожкова выступила с заявлением, в котором порекомендовала российским банкам закрыть свои дочерние структуры в Украине.

Рекомендация была обусловлена тем, что на эти структуры не нашлось покупателей. А покупателей не нашлось, как объяснила та же Рожкова, потому что Нацбанк им всем отказал.

Логическую причину такого поведения регулятора назвать сложно. Ведь если власть по политическим причинам заинтересована в том, чтобы российских банков в Украине не было, то она должна быть и заинтересована в том, чтобы их дочерние структуры были проданы. Однако продать их не дают.

Между тем, одновременное закрытие "Сбербанка в Украине" и "Проминвестбанка" может нанести удар по финансовому рынку страны. Бывшая глава Нацбанка Гонтарева, кстати, это понимала, поэтому не делала никаких резких движений, которые могут расшатать и без того хрупкую финансовую стабильность.

Однако ее сменщики, похоже, не обладают той степенью самостоятельности, которая была у Гонтаревой. И потому следует ожидать, что в угоду текущей государственной политике финансовая политика будет развалена. Со всеми вытекающими из этого последствиями для населения.

Зачем Кличко закрыл Крещатик

Впрочем, украинские граждане уже привыкли к тому, что от нынешних властей можно ожидать чего угодно. В этом, в частности, в течение двух последних дней убедились жители Киева, которые наблюдают небывалые пробки в городе в течение всего дня.

Причина этих пробок – решение столичного мэра Кличко закрыть для проезда Крещатик на две недели из-за финального матча Лиги чемпионов, который состоится на "Олимпийском" 26 мая.

Найти логику в таком решении невозможно. Финал Лиги чемпионов – это событие одного дня. Все, кто на него приедет, начнут прибывать в Киев не раньше 24-го числа и уже к 28-му разъедутся. То есть, исходя даже из максимального графика, перекрытие Крещатика можно было бы проводить максимум на пять упомянутых дней.

А можно было бы и вообще не перекрывать. Крещатик, конечно, является центральной улицей столицы, но вряд ли будет таким уж пиаром для Киева демонстрация европейцам плиточного покрытия на Майдане Независимости, которое пришло в полную негодность.

Фан-городок вполне можно было устроить на Подоле, где усилиями того же Кличко уже есть полностью пешеходная улица Сагайдачного. Но, видимо, мэру одной пешеходной улицы мало. Видимо, перекрытием Крещатика он хочет вынудить всех киевлян пересесть с личных автомобилей на метро или велосипеды – и сделать весь город пешеходным. Другое объяснение его решениям найти нельзя.

Киев: метро по 8

Однако и с общественным транспортом в столице все непросто. Вчера киевская власть официально объявила о том, что стоимость проезда в метро повысится с 5 до 8 гривен. Подорожание ждет и автобусы с трамваями и троллейбусами. Правда, для "оптовых покупателей" предлагается скидка – записанные на карточки поездки будут стоить 6,30.

В принципе, аргументация столичной власти выглядит достаточно обоснованной: электричество за последние годы подорожало в пять раз, подорожали комплектующие для поездов, да и зарплаты работникам метро надо повышать.

Однако от этих аргументов киевлянам не легче. Особенно тем, кто для поездки на работу пользуется двумя видами транспорта. Причем можно не сомневаться, что вслед за городским транспортом цены повысят и маршрутки, так что подорожание окажется еще более ощутимым для жителей столицы.

При этом жителям других городов тоже следует готовиться к аналогичным решениям, поскольку Киев является локомотивом, на который ориентируются другие. Так, Харьков продержался десять месяцев после того, как в июле прошлого года киевское метро подорожало с 4 до 5 гривен, – но весной 2018-го тоже провел аналогичное подорожание. В общем, в стороне не останется никто.