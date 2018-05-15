Вторник, 15 мая, стал тяжелым днем для редакции "РИА Новости-Украина". В офисе агентства и квартирах его сотрудников прошли многочасовые обыски, а руководитель портала, известный украинский журналист Кирилл Вышинский был задержан и, скорее всего, будет арестован по обвинению в госизмене (подозрение ему уже предъявлено).

Почему в Украине вновь задерживают журналистов и обыскивают редакции, анализирует "Страна".

Их обвиняют в измене

"СРОЧНО: Сотрудники СБУ ворвались в офис "РИА Новости Украина", - такое сообщение появилось на сайте интернет-издания в 11-21 вторника. Обыск спецслужбами в редакции продолжался более 7 часов, все это время внутри находилась одна из корреспондентов агенства. Позднее СБУ подтвердила, что обыски прошли еще по нескольким адресам, в частности, в квартире корреспондента издания Людмилы Лысенко, которую пригласили на допрос в пятницу. При этом спецслужбы задержали руководителя портала Кирилла Вышинского. Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей прокуратуры Крыма Игорь Поночевный заявил, что Вышинскому вменяют часть 1 статьи 111 Уголовного Кодекса - государственную измену. Санкции по этой статье предусматривают до 15 лет лишения свободы. А еще - не предполагают выхода обвиняемого под залог. То есть, на весь период следствия журналист окажется отрезан от внешнего мира и будет находиться в СИЗО СБУ.

Замглавы СБУ Виктор Кононенко подчеркнул, что в процессе расследования нашли у Вышинского паспорт гражданина России, из-за чего теперь его могут лишить украинского гражданства. "Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство. Кроме процессуальных действий, будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства", - заявил Виктор Кононенко.

Также замглавы СБУ пояснил, в чем именно Служба безопасности подозревает Вышинского. По данным спецслужб, еще в 2014 году журналист оправдывал аннексию Крыма, а также поддерживал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Вышинский получил задание поехать в Крым для проведения подрывной деятельности. Именно он и подконтрольные ему журналисты оправдывали аннексию Крыма. За эту деятельность Вышинский награжден государственной наградой РФ закрытым указом президента Путина… По возвращению в Киев Вышинский и еще несколько журналистов развернули активную деятельность по поддержке террористических организаций ДНР и ЛНР", - заявил замглавы СБУ.

СБУ при обыске якобы нашли у Вышинского медаль "За освобождение Крыма". Фото: Facebook/Лариса Сарган

По его словам, за такие действия из России через Сербию в Украину шло финансирование в размере 53 тысяч евро.

Отметим, что люди, близко знакомые с Кириллом Вышинским, сомневаются в том, что награды за Крым, которые показали в СБУ, на самом деле ему выдавались. "Сами подумайте - хранил бы он такой компромат у себя дома в Украине? По-моему это очевидный бред", - говорит знакомый.

Еще с одним сотрудником "РИА Новости Украина" - руководителем представительства агенства Андреем Бородиным на момент публикации статьи не было связи. Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook опубликовал ряд фотографий с изъятыми во время обыска материалами. Среди них - и документы на имя Бородина, в том числе, его банковская карта "Сбербанка" и карта клиента российской авиакомпании "Аэрофлот".

"Прокуратура АР Крым и СБУ сегодня перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры", - написал Луценко, назвав российских журналистов "пропагандонами" и "потомками Геббельса".

"Следствие имеет доказательства исполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне", - написал Луценко. Кстати, в качестве еще одного доказательства зрады он приложил изъятую в редакции стилизованную карту Российской империи 19 века с наличием там региона под названием "Новороссия".

Еще один трофей обыска - карта Российской империи. Фото: Facebook/Юрий Луценко

В свою очередь, советник главы МВД Украины Шкиряк не исключил новых задержаний по делу. "Присутствие такого информационного ресурса как "РИА Новости", который является откровенным враждебным пропагандистским средством массовой информации, осуществляет информационный террор в рамках гибридной войны Российской Федерации против нашего государства, является недопустимым. Сейчас решается вопрос о задержании. Возможно, это будет несколько человек", - сказал он.

Расплата за Крымский мост?

Российские коллеги Кирилла Вышинского в состоявшихся обысках увидели месть за Крымский мост, который связывает аннексированный полуостров с побережьем России, и который именно в этот день торжественно открыл Владимир Путин, сев за руль КамАЗа. Дескать, задержав руководителя представительства российского информагентства Украина как бы пытается смазать триумф российской власти, показав, что никакая Россия не великая держава, если даже своих журналистов в Киеве защитить не может.

"Киев мстит Москве за мост в Крым, в том числе и путем помех работе журналистов RT в Украине", заявила 15 мая главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Между тем, не исключено, что задержанием Вышинского украинская власть преследовала цель найти "достойную" кандидатуру, чтобы обменять на украинского журналиста Романа Сущенко, удерживаемого в России, говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Аналогичную идею уже выдвинул директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, написав на своей странице в Facebook, что поскольку статья не предполагает выхода под залог, то обмен на Сущенко был бы справедлив. "Тяжесть статьи, по которой ему вручен подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять - это будет справедливо", - отметил Шевченко.

"Близится очередная годовщина правления президента Петра Порошенко, а показать обществу нечего - никаких достижений нет. Быстрый и легкий обмен Вышинского на Сущенко решил бы эту проблему", - говорит "Стране" Андрей Золотарев.

Тактика информационного удушения

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты полагают, что у обысков в агенстве есть и другая причина - это продолжение государственной политики по наступлению на свободу слова в преддверие президентских выборов. В конце концов, сложно поверить, что спецслужбы не могли найти "державну зраду" за предыдущие 4 года. Ведь "РИА Новости Украина" все эти годы работали в стране совершенно открыто и легально, на их площадке регулярно проводились пресс-конференции и никого это особо не волновало до последнего времени.

"Вопрос в затыкании ртов, в стремлении закрыть рты всем тем, кто имеет смелость печать правду. Есть цель - лишить оппонентов власти еще одной информационной площадки. Как известно, "РИА Новости Украина" - была одним из немногих порталов в нашей стране, кто публиковал заявления оппозиционеров, критиковал власть. Обыск в их офисе - акция устрашения. Власти не о чем говорить, нет никаких достижений, поэтому она закрывает рты тем, кто осмеливается на это указывать", - считает Золотарев.

"Это тактика информационного удушения, стерилизации информационного пространства - только при отсутствии свободы слова у этой власти есть шансы быть переизбранными. Власть вгоняет общество в атмосферу безысходности, всеми силами они будут задавливать альтернативные источники информации", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.