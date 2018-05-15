Сбор подписей за импичмент президента Украины Петра Порошенко, инициированный бывшими соратниками Михаила Саакашвили, главой "Руха новых сил" Юрием Деревянко, набирает обороты. В нашем распоряжении оказались подписные листы за импичмент, и количество подписей в них уже перевалило за 3 десятка.

Какие перспективы имеет эта затея, анализирует "Страна".

Равнение на 338 депутатов

Соратники Саакашвили во главе с выдворенным из Украины политиком уже не раз поднимали тему импичмента Петру Порошенко. Еще осенью оппозиционеры проводили марши в Киеве с требованием принять закон об импичменте и отправить Порошенко в отставку. С той же целью под парламентом несколько месяцев стоял палаточный городок, который после депортации Саакашвили подвергся разгону.

Сейчас глава "Руха новых сил" Юрий Деревянко вдохнул новую жизнь в эту идею, объявив сбор подписей за импичмент президента среди своих коллег - народных избранников.

По логике Деревянко, вопрос об отстранении президента в порядке импичмента должен инициироваться простым большинством (226 депутатов) Верховной Рады.

При этом 111-я статья Конституции Украины прописывает особый механизм импичмента, предусматривающий три этапа голосования в Верховной Раде.

На первом этапе 226 депутатов должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. Для этого создается специальная временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.

Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.

И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов.

Но даже чтобы пройти первый этап, необходимо принять новый законопроект о временных следственных комиссиях и изменения в Регламент Рады. При этом, как рассказал "Стране" депутат Виктор Чумак (внефракционный), для создания ВСК депутаты могут отойти от процедуры. Для этого существует такая возможность, как принятие решения ad hoc (дословно переводится с латыни, как "для этого случая").

В Регламенте Верховной Рады даже прописана возможность для парламента принять решение об однократном отклонении (ad hoc) от процедуры, в случае необходимости ускорения рассмотрения неотложных вопросов или для более длительной проработки сложных законопроектов.

"Возможный механизм - действовать по процедуре ad hoc, которая предполагает единоразовый отход от механизма, таким образом парламенту не надо будет принимать закон о ВСК", - пояснил "Стране" Чумак.

Но выбор того или иного пути для реализации сценария импичмента будет возможен только после наличия 226 голосов.

"Дорогу осилит идущий"

В распоряжении "Страны" оказались подписные листы за импичмент. К моменту публикации свои автографы за отстранение президента с его поста оставили 36 депутатов.

"Сперва набираем подписи, начинаем процедуру, надо 226, значит будет 226. Готовы ли подписаться - это вопрос к каждому конкретному депутату", - рассказал "Стране" Юрий Деревянко.

В его подписных листах - подписи депутатов от различных политсил - "Батькивщины", "Оппозиционного блока", "Укропа", "Свободы", несколько внефракционных депутатов.

"Подписал обращение за импичмент Порошенко. Знаю, что бесполезно. Знаю, что перспектива реализовать - нулевая. Знаю, что он об этом знает. Не подписать не мог", - написал на своей странице в Facebook депутат Михаил Добкин. В комментариях корреспонденту "Страны" он уточнил, что сомневается в том, что будут набраны 226 автографов. "Думаю, подпишет человек 50-70 от силы. Рад буду ошибиться в Раде", - спрогнозировал Добкин.

Не смотря на то, что в числе подписантов оказалось несколько депутатов от "Самопомощи", в этой фракции "Стране" сообщили, что расценивают эту идею, как неконституционную и бесперспективную.

"Мы ему говорили, это же неконституционно, но он все равно стоит на своем. Тут же все юристы выдающиеся смеются, - сказал депутат от "Самопомощи" "Стране" на правах анонимности.

В других фракциях, даже оппозиционно настроенных к Порошенко, считают эту инициативу банальным пиаром соратников Саакашвили. "МихоМайданы им, видимо, надоело проводить, так теперь они подписи собирают под темой, которая точно ничем не закончится", - сказал один из нардепов.

Инициаторы, впрочем, настаивают, что затея носит серьезный характер.

Сам Деревянко считает, что активнее процесс сбора подписей пойдет, когда начнется общественное давление.

"Дорогу осилит идущий. Когда дело дойдет до обсуждения законопроекта о ВСК, то училится общественное давление и депутаты примут закон. Это будет момент истины для этих депутатов - если вы подписывались за импичмент, если вы выступаете против Порошенко, то почему не голосуете за ВСК", - считает он.

В провластном большинстве особой угрозы в инициативе Деревянко не видят.

Зампред фракции БПП Сергей Березенко, отвечая на вопрос "Страны" об инициативе Деревянко, сообщил, что народный депутат имеет право на любые законные действия.

"Любая инициатива депутата возможна. Если он считает, что в этой ситуации нужно собирать подписи за отставку президента, он имеет на это право. Больше тут комментировать нечего", - пояснил "Стране" Березенко.

Между тем, другой собеседник в президентской фракции отметил, что нет активного сопротивления этой инициативе Деревянко, потому что даже если допустить, что в парламенте наберутся голоса за импичмент, то на пути к реализации процедуры еще окажутся Конституционный и Верховный суды, которые после судебной реформы целиком ориентируются на президента.

"У нас никто не сомневается, что эта идея ничем не окончится. Пусть найдутся 226 голосов (тем более, что даже столько не найдется). Но где они возьмут 300? И тем более, где возьмут 338? Это нереально", - говорит "Стране" собеседник из БПП.

Между тем, эксперты полагают, что несмотря на юридическую бесперспективность этой идеи, она сыграет свою роль во время избирательной кампании к президентским выборам, намеченным на 31 марта 2019 года.

"Несмотря на то, что сбор подписей за импичмент - это чисто политтехнологический прием, потому что сложно представить себе, чтобы Верховный суд сделал вывод о нарушении закона президентом, такая идея может существенно усугубить позицию команды президента во время избирательной кампании, которая стартует чуть больше, чем через полгода. Это делает политическую ситуацию более токсичной, наносит болезненный удар для кампании президента, - пояснил "Стране" политолог Руслан Бортник. - Дело в том, что чем ближе к дате выборов, тем подписей начнет становиться больше. Свою роль сыграет общественное мнение - у каждого оппозиционера, у каждого кандидата или члена команды любого кандидата на президентский пост будут спрашивать, а где ваша подпись, разве вы одобряете деятельность Порошенко на посту президента. А самому Порошенко станет все сложнее оправдаться за свою работу, когда половина парламента будет требовать его импичмента. Если накануне выборов соберется 226 голосов за импичмент это будет сильным ударом по предвыборным позициям президента".