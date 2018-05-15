Не успели утихнуть страсти после выхода США из ядерной сделки с Ираном, как на Ближнем Востоке обострился давний арабо-израиольский конфликт. Причем Дональд Трамп к этому также непосредственно приложил руку.

14 мая в день открытия посольства США в Израиле в восточной части Иерусалима (которую палестинцы считают своей территорией и, более того, своей столицей) начались массовые волнения в Секторе Газа. Израильские военные отрыли огонь и убили более 50 палестинцев.

И само решение Трампа о посольстве, и последовавшая за ней бойня привела к эффекту разорвавшей бомбы. С резим осуждением выступили арабские страны, власти Турции, Иран.

Наконец, израильский маневр Трампа еще больше углубил разрыв между Штатами и Европой. Западные союзники в корне не согласны с решением президента США, опасаясь вспышки ближневосточного конфликта и новой волны беженцев.

Многие европейские политики и аналитики упрекают заокеанских друзей, что на них больше нельзя положиться и трансатлантической дружбе приходит конец.

"Страна" разбиралась, чем обернутся последние события в Израиле для мира и Украины.

"Все против всех". Чего ждут на Ближнем Востоке

За последние полгода Трамп принял два скандальных решения по Ближнему Востоку. Как и обещал перед выборами, признал Иерусалим столицей Израиля и расторг ядерную сделку с Ираном. Аналитики связывают эти две истории.

Якобы на Трампа влияет мощное израильское лобби, к которому причастен Джаред Кушнер, его зять и советник по ближневосточному урегулированию. Он, кстати, вместе с Иванкой Трамп, своей женой и дочкой президента, и открывал посольство в Иерусалиме, сам Трамп приветствовал израильтян по видеосвязи.

По информации Михаила Магида, эксперта по Ближнему Востоку, семья Трампа и израильского премьера Нетаньяху связаны влиятельным покровителем, одним из спонсоров Республиканской партии Шелдоном Адельсоном.

"Эта группа перед выборами была благосклонна к Хиллари Клинтон, сопернице Трампа. Теперь президент пытается завоевать расположение израильского лобби, он пытается предотвратить импичмент, которым ему грозят оппоненты из-за дела о "российском вмешательстве" в выборы. Также Трамп перед предстоящими осенью выборами в Конгресс наращивает поддержку среди своих избирателей, многие из которых недолюбливают мусульман", - говорит "Стране" Питер Стоун, вашингтонский эксперт-политолог.

Израиль давно добивался признания Иерусалима столицей и разрыва ядерной сделки с Ираном, опасаясь его усиления.

И тут США одномоментно исполнили и то, и другое. А еще и израильская певица Нетта победила на "Евровидении" (говорят, финал конкурса в следующем году могут провести в новой "столице", Иерусалиме). В Израиле эти три события восприняли как подарок судьбы. Хотя он может вылезти боком.

Последние решения Трампа, по мнению экспертов, могут поднести не фитиль, а целый факел к израильско-арабской пороховой бочке. Некоторые ждут неизбежной войны между Израилем и Ираном, который поддерживает ливанскую группировку "Хезболла", врага Израиля.

"США продолжать заигрывать с Израилем, пытаться что-то предложить Саудовской Аравии, близкой к Вашингтону богатой арабской стране, а противостояние с Ираном будет нарастать. В результате ситуация остается непрогнозируемой, это битва всех против всех", - объясняет "Стране" политолог Константин Бондаренко.

Вялотекущий ближневосточный конфликт может перерасти в полномасштабную войну. Полем для широкомасштабных военных действий между Израилем и Ираном могут стать территории Сирии и Ливана. Тегеран успел построить свою неофициальную империю, так называемый "шиитский пояс", который включает эти страны.

Мусульмане уже ополчаются против Израиля-США. Например, помощь палестинцам обещает увеличить Турция. Ее президент Реджеп Эрдоган приравнял убийство палестинцев к геноциду, а Израиль назвал "террористическим государством".

По его мнению, США нарушили нормы международного права и резолюции ООН, а Штаты после этого утратили роль посредника на Ближнем Востоке.

"Человечество находится в тревожном ожидании, во многом схожем с ситуацией в преддверии Второй мировой войны", - сказал Эрдоган. По его мнению, Америка после этого потеряла роль посредника на Ближнем Востоке.

Власти Турции уже предложили послу Израиля покинуть территорию страны.

"Турция - член НАТО, но с Америкой у нее свои разногласия, в том числе по курдам и Сирии. В Турции не любят американцев, и теперь эта антипатия усилится. Вашингтон потеряет контроль на Ближнем Востоке, зато Турция, Иран, а также дружественная ему Россия, нарастят влияние", - прогнозирует американский политолог Стоун.

Углубление раскола между Штатами и Европой

Ближневосточная политика США еще больше отдаляет Вашингтон от Брюсселя.

Европа в унисон осудила перенос посольства США в Иерусалим. Против решения Трампа высказались президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД Германии Зигмар Габриэль и верховный комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

В истории Организации Объединённых Наций было немного случаев, когда США оказывались практически в такой изоляции.

Европейские аналитики не скупятся в гневных эпитетах в адрес Трампа. Главред "Немецкой волны" Инес Поль в своей колонке назвала президента США разрушителем миропорядка.

"Что движет этим человеком, который одной лишь подписью уничтожает с таким трудом заключенное с Ираном соглашение по ядерной программе, не посоветовавшись при этом со своими недавними европейскими партнерами и не обсудив следующие шаги? И таким образом, по меньшей мере, соглашается на новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. И как бы между прочим ставит под угрозу существующий в Европе на протяжении 70 лет и установленный с ее помощью миропорядок?", - негодует Поль. И повторяет фразу канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что "на страну, которой правит Дональд Трамп, отныне не просто нельзя положиться".

"Спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны Европа должна повзрослеть. А это значит - взять на себя ответственность за внешнюю политику и политику безопасности. Германия должна наконец стать честной перед собой и инвестировать в армию. Это большие испытания и новые, неподдающиеся прогнозам риски. Но одно совершенно ясно: на страну, которой правит Дональд Трамп, отныне не просто нельзя положиться, этого нельзя делать. Кадры из сектора Газа, которые транслируют новостные каналы, являются печальным тому доказательством", - пишет Инес Поль.

"В политических кругах Европы все больше возмущены Вашингтоном, который нарочито идет вразрез общей западной линии. Эпоха НАТО может закончиться, в ЕС хотят создать свою армию. Хотя кто будет за нее платить, неясно. В Германии свою армию с трудом содержат, в Бундесвере не хватает вооружения. Внутри старой Европы - свой раскол после "брексита", событий в Каталонии и усиления правых радикалов", - делятся со "Страной" источники в Еврокомиссии.

Рост цен на нефть

Между тем, одно последствие для мира разрастания конфликта на Ближнем Востоке уже очевидно. Это рост мировых цен на нефть. Они уже удерживаются стабильно выше 78 долларов за баррель и, по некоторым прогнозам, будут стремиться и дальше вверх до 100 долларов.

Главная причина - опасения по поводу стабильности поставок энергоносителей с Ближнего Востока на фоне обострения противостояния между региональным игроками после выхода США из ядерной сделки с Ираном и обострения ситуации вокруг Израиля.

Растяжка для Украины

Для Украины события в Израиле могут обернуться усложнением внешнеполитической обстановки. Так как выдерживать единый фронт Запада (США и ЕС) против России будет все сложнее. Более того, усиления разногласий между европейцами и Вашингтоном могут во некоторых случаях поставить украинские власти "на растяжку".

"Условно говоря, если американский Госсекретарь Помпео позвонит главе нашего МИДа Климкину и скажет: "У вас есть 5 минут, чтобы признать Иерусалим израильской столицей", что будет делать Климкин? Попросит 10 минут, чтоб успеть позвонить в Берлин? Или как? Вопрос, - приводит пример политолог Бондаренко. - Кроме того, европейцы в нынешней ситуации будут постепенно сближаться с позицией России и в рамках этого движения усилить давление на Киев с целью выполнения политической части Минских соглашений".

Еще одно последствие - экономическое. Рост мировых цен на нефть (а следовательно и на газ) усиливает давление на курс гривны и увеличивает вероятность ее девальвации. На фоне предстоящих пиковых выплат по внешнему долгу это повышает значимость для украинской власти получения транша МВФ. Последний же, как известно, ставит условием выплат создание антикоррупционного суда на условиях Запада (чего не хочет делать украинская власть, дабы самой не стать жертвой нового органа), а также увеличение цен на газ для населения. Последнее же сведет к нулю шансы представителя действующей власти победить на выборах.