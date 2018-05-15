Волкер продолжит "рулить" Украиной

В Киеве ждут спецпредставителя США по Украине Волкера. Вчера в СМИ прошла резонансная информация, распространенная вдовой Гонгадзе, работающей на "Голос Америки", о том, что полномочия Волкера расширены, и теперь он будет заниматься не только вопросами Донбасса, но и всей Украины. Однако спустя несколько часов Госдепартамент выступил с опровержением: никто полномочия не расширял, в ведении спецпредставителя остаются… переговоры с Украиной.

То есть, так или иначе, Волкер едет заниматься не только вопросами Донбасса, но и всеми украинскими вопросами. Скорее всего, произошло просто искажение информации. Поскольку ходили слухи, что после отставки Тиллерсона позиции Волкера тоже ослабли, стоял вопрос о его замене. Однако то ли замены не нашли, то ли Курт сумел найти общий язык с новым госсекретарем Помпео, – в общем, мандат был продлен.

А относительно расширения функций действительно вряд ли стоит говорить, поскольку уже в прошлом году они отнюдь не ограничивались рамками Донбасса. Достаточно вспомнить высказывание Волкера о Саакашвили, сделанное вроде бы мимоходом, но после которого власть вынуждена была "забыть", что завела против него дело по госизмене. Это только один пример, доказывающий, что уже в 2017 году Волкер был спецпредставителем не только по Донбассу, но и по всей Украине.

И в ближайшее время ситуация не изменится. Своего Байдена у Трампа нет. Поэтому сейчас именно Волкер будет решать вопросы украинской политики, что особенно актуально с учетом будущих выборов президента.

Орден Отечественной войны не наказуем?

Неожиданный отзвук Дня Победы: вчера интернет потрясла новость годичной давности о том, что судья Малиновского райсуда Одессы Передерко отказался наказывать земляка, который 9 мая 2017 года прикрепил к своему автомобилю флаг с изображением ордена Отечественной войны.

Причем отказался демонстративно, написав в решении суда, что как внук героя Великой Отечественной не может считать преступлением демонстрацию ордена Отечественной войны в День Победы.

Несмотря на то, что новость появилась с большим опозданием, она оказалась актуальной, поскольку 9 мая 2018 года тоже происходили задержания за советскую символику и георгиевские ленточки. И особенно актуальной она оказалась потому, что с каждым Днем Победы становится очевидно, что страх перед нынешней властью у украинцев уходит.

Решение суда, ставшее известным вчера, стало ярким доказательством этого тезиса. Все прекрасно понимают, что запреты, введенные законом о декоммунизации, абсурдны, что через два года их отменят или, как минимум, просто не будут обращать на них внимания. И поступок одесского судьи продемонстрировал, что к такому повороту готово не только общество, но и правоохранительная система.

Консул Украины, ненавидящий евреев

Показательным для современной Украины стало то, что новость об одесском решении суда даже не вызвала скандала. Зато главный скандал вчерашнего дня разгорелся после публикации видеоблога журналиста Шария о фейсбук-странице консула Украины в Германии Марушинца, на которой публикуются оскорбительные отзывы в адрес евреев, русских, поляков, венгров и цыган.

Возможно, еще недавно украинская власть "не заметила" бы этот видеоблог, но в последние недели – после известного твита посольства США в Украине и письма американских сенаторов – она вдруг стала чувствительна к еврейской теме, а потому вчера МИД и лично Климкин заявили, что разберутся с горе-консулом. Тем самым власть продемонстрировала, что она как бы не причем.

Хотя, если разбираться серьезно, нужно прежде всего разобраться, как вообще подобный "дипломат" попал на такую должность. Ведь очевидно, что человек с такими взглядами не имеет к дипломатии отношения. Правда, он имеет отношение к Германии, но не нынешней, а 30-40-х годов прошлого века.

Но если разбираться серьезно, то выяснится, что Марушинец – не случайный эпизод, а зеркало нынешней власти. На сегодняшний день украинская власть побила горшки с Россией, Израилем, Венгрией, Польшей и Румынией – и именно в адрес этих национальностей негативно высказывается консул в Германии. Больше того, его список короче, чем список власти, поскольку она имеет напряженные отношения также с белорусами и сербами.

И сколько бы Климкин не "отмазывал" себя и всю власть, которую он представляет, очевидно, что подобные марушинцы – ее суть. Изменить ситуацию коренным образом можно будет, только заменив власть.

Чемпионат мира по футболу в Украине запретят?

Вчера стало известно, что лидеры сразу двух фракций – "Самопомощи" и Радикальной партии – внесли в парламент проект постановления о запрете трансляции в Украине матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

В названии проекта Мундиаль не упоминается – предлагается запретить некие "мероприятия, которые состоятся на территории Российской Федерации, если их трансляция нарушает законные права и интересы граждан Украины". Но уже в пояснительной записке и в тексте проекта постановления все становится на свои места – оказывается, что единственным мероприятием, которое "нарушает законные права и интересы граждан Украины", будет чемпионат мира по футболу.

Между тем, миллионы граждан Украины уверены как раз в обратном – что отсутствие трансляции главного спортивного события четырехлетия будет нарушением их "законных прав и интересов". Для футбольных болельщиков абсолютно безразлично, где проходит Мундиаль, – в России, Германии или Южной Африке; важно то, что это соревнование 32 лучших сборных мира, которого ждут четыре года. Даже если во время открытия или финала на экране покажется Путин (или флаг "ДНР"), на это обратит внимание гораздо меньше людей, чем на любой из забитых мячей.

Подобное постановление имело бы хоть какой-то смысл, если бы речь шла о том, чтобы не платить за трансляцию. Но трансляция уже куплена, еще при "бандитской" власти, то есть деньги уже заплачены. Так ради чего издеваться над людьми, заставляя их покупать спутниковые тарелки или искать трансляцию в интернете?!

Переезд посольства США в Иерусалим: более 50 погибших

Главный международный скандал дня – переезд посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Это стало следствием решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Решения, вызвавшего бурю восторга у израильтян (в честь Трампа переименован один из ведущих футбольных клубов страны) и волну протеста у палестинцев. Вчера в результате подавления этих протестов погибли более 50 человек. Но вряд ли они удостоятся твита от президента США.

Переезд американского посольства в Иерусалим полностью укладывается в план выполнения предвыборной программы Трампа. Нынешний президент США продолжает восстанавливать Америку 1980-х, в которой Штаты были единственным союзником Израиля и вместе с ним держали оборону от арабских "экстремистов". Однако в 80-х годах прошлого века ситуация была несколько иной – тогда Саудовская Аравия являлась ближайшим союзником Америки и регулировала цены на нефть в мире в зависимости от пожеланий Вашингтона.

Сегодня же возвращение в парадигму 80-х делает весь арабский мир врагом США, причем ситуация еще и усугубляется сирийским конфликтом и разрывом ядерного соглашения с Ираном.

Создается впечатление, что Трамп осознанно хочет сделать Ближний Восток зоной постоянной напряженности. Но единственным последствием такой политики может быть только дальнейшее подорожание нефти и газа. Вчера Brent впервые с 2014 года превысила отметку в 78 долларов за баррель, и это еще не предел.