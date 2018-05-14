13 мая в Житомирской области скончался 37-летний судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник. На протяжении последних лет его персона была едва ли не самой упоминаемой в прессе из всего многотысячного судейского корпуса Украины. Александр Викторович отправлял правосудие в ряде скандальных дел, фигурантами которых выступали vip-ы всех мастей из когорты правящей верхушки власти.

Но ушел из жизни Бобровник тихо. Полиция установила, что воскресным днем он умер в результате сердечного приступа, находясь за рулем собственного автомобиля.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, по факту гибели которого возбуждено уголовное дело.

Новость о кончине Бобровника, учитывая его молодой возраст, стала действительно неожиданной. Особенно - в адвокатских кругах. Здесь ротировались версии о том, что смерть судьи может быть неслучайной и каким-то образом связана с его профессиональной деятельностью.

Силовики склоняются к противоположной версии. Опираясь на результаты экспертизы они уверяют: судья скончался ввиду естественных причин. Уже известно, что в кругу его коллег знали о проблемах Бобровника с сердцем и артериальным давлением.

Как бы там ни было, но 10 мая стало последним днем отправления правосудия для судьи Соломенского райсуда столицы. На следующий день он ушел на больничный, но вернуться к работе ему не судилось.

"Страна" вспоминает жизненный путь Бобровника и выясняла, каким запомнился соратникам и оппонентам Александр Викторович.

Воспитанник юристов и гражданский муж адвоката

Будущий судья Александр Бобровник родился в семье юристов в ноябре 1980 года. Его отец занимался адвокатской практикой, а мама - заведует кафедрой теории государства и права юрфака Киевского нацуниверситета имени Шевченко.

В официальном браке Бобровник не состоял. Но журналисты раскопали, что в сентябре 2013 года на своей странице в Facebook он собщил о женитьбе с адвокатом Любовью Одинец. Позднее она и записанные на женщину активы (в том числе - на территории Житомирской области, где ехал в день своей смерти судья) нашли свое отражение в декларации Бобровника.

Указ о назначении Александра Викторовича "судьей-пятилеткой" в Соломенский райсуд Киева подписал летом 2007 года президент Виктор Ющенко.

Уже в марте 2008 года с жалобой на Бобровника обратился председатель Нацкомиссии по вопросам регулирования связи. Но попытка лишить судью мантии тогда не увенчалась успехом. Представление об увольнении Бобровника за нарушение присяги забраковал Высший совет юстиции. Вскоре после этого он был назначен отправителем правосудия на бессрочной основе.

Доля случая

Настоящий "звездный час" для Бобровника наступил после создания Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По принципу территориальности именно в Соломенский райсуд заходили ходатайства САП. Рассматривать которые подозрительно часто, как считали оппоненты судьи, выпадало как раз Александру Викторовичу.

Справедливости ради следует уточнить: на тот момент (2016 и 2017 годы) количество следственных судей в "Соломе" (как на сленге называют правоохранители Соломенский райсуд Киева) не достигало и десяти человек. И специализация Бобровника полностью подпадала под категорию знаковых "дел НАБУ". Поэтому де-юре доказать, что фаворитом системы автораспределения Бобровник стал в результате некого сговора и махинаций, оппоненты не сумели.

Как бы там ни было, но в "портфолио" Бобровника вошли знаковые слушания по делам в отношении так называемых "небожителей". Среди них - производства, касающиеся бывших и действующих нардепов (Александра Онищенко, Николая Мартыненко, Юрия Иванющенко), фигурантов разбирательства вокруг Одесского припортового завода и экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика.

Как вся страна узнала, кто такой судья Бобровник

Всенародную известность судья Бобровник приобрел в марте 2017 года. Тогда итогом пятидневного марафона по избранию меры пресечения руководителю ГФС Роману Насирову стал вердикт арестовать чиновника с альтернативой денежного залога в размере 100 млн грн.

Это, а также еще целый ряд прочих решений Александра Викторовича вызвали немалый скепсис у оппонентов ведомства Артема Сытника. С их легкой руки Бобровника нарекли "ручным" или "любимым" судьей НАБУ, который никогда не отказывает в удовлетворении ходатайств по их делам.

Парламентарий от "Народного фронта" Георгий Логвинский дает характеристику судье Бобровнику, источник видео: youtube.com/Народний Фронт

Данное клише сопровождало судью более двух лет. Хотя на самом деле далеко не всегда Бобровник безапелляционно становился на сторону гособвинения в резонансных производствах Антикоррупционного бюро.

Например, он отказал в аресте одного из "столпов" "Народного фронта" Николая Мартыненко (его взяли на поруки), отпустил под личное обязательство подозреваемую в незаконном обогащении главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову и отказал в выдаче доступа к документам Минэкологии, где Бюро пыталось "копать" под экс-министром Николая Злочевского и Эдуарда Ставицкого.

Впрочем, это не мешало отдельным журналистам, адвокатам и даже выходцам из правоохранительных структур твердо утверждать о спайке между Бобровником и НАБУ. Этот тандем объясняли тем, что судья якобы находится на крючке у детективов Сытника, которые расследуют злоупотребления нечистоплотного служителя Фемиды. А также некими обещаниями должности для Бобровника в Антикорупционном суде, вокруг создания которого уже давно ломают копья представители Запада и Банковая.

Бывший следователь-важняк ГПУ Дмитрий Сус рассказывает о судье Бобровнике, источник видео: youtube.com/Телеканал ZIK

Как прокуроры ловили судью на взятках и слабости к алкоголю

На официальном уровне подтверждения сведений об уголовном преследовании Бобровника со стороны Бюро так и не были предъявлены. Но достоянием гласности стала информация о двух делах в отношении судьи по линии Генпрокуратуры.

Первое из них расследовалось Главным следственным управлением ГПУ за возможное вынесение неправосудного решения (ч.2 ст.375 УК Украины).

Речь идет о вердикте Бобровника пятилетней давности по делу пенсионера Александра Кучерявенко, по которому мужчина лишился доставшейся ему от тети квартиры. Жилплощадь была признана собственностью полтавчанки Алевтины Бутко, которая убедила судью, что в начале "нулевых" проживала с родственницей Кучерявенко... одной семьей. За этот скандальный вердикт в 2015 году судья был удостоен антипремии "Будяк года" от Украинского Хельсинского союза.

Расследование квартирных мытарств пенсионера Генпрокуратурой стартовало в феврале 2015 года. Позднее в производстве появилась дополнительная линия обвинения. Бобровнику вменяли получение взяток (ч.2 ст.368 УК Украины), в его отношении осуществлялись негласные следственные действия, о которых подробно писала "Страна". Они показали, что в рабочее время судья был уличен в загадочном пересчете денег и главное - неоднократно был замечен в пристрастии к алкоголю.

Вот что говорила на этот счет секретарь судебных заседаний Надежда Морга, обсуждая невыход Бобровника на работу (не зная что ее рассказ записывается): "О боже, я не знаю это Викторович сильно играет, это блин такой момент. Сейчас еще все сидят очкуют, а Викторовичу вообще посрать, делает что хочет тупо. Боже, чтобы у меня был муж и был судьей, плюс еще такие страшные времена я бы его в ежовых рукавицах держала, а не с ним еще и вместе побухивала. Ну, у каждого свои приоритеты в жизни, все придешь, зайдешь".

В судебном реестре можно встретить дополнительные сведения о тяге Бобровника к "зеленому змию". В ноябре 2015 года он был оштрафован за то, что будучи подшофе сел за руль и въехал в шлагбаум на парковке. Тест показал 2,4 промилле алкоголя в крови судьи.

До сих пор неясно, на какой именно взятке намеревались "ловить" Бобровника. Собсеседник "Страны", занимавший в тот момент одну из руководящих должностей на Резницкой, уверяет - историю с неправомерной выгодой придумали оппоненты Александра Викторовича, чтобы получить санкцию на легальный сбор компромата в его отношении.

Как бы там ни было, но еще два года назад взяточно-квартирное дело было закрыто "в связи с отсутствием состава преступления". Адвокаты Кучерявенко добились отмены этого постановления, но позднее ситуация повторилась.

Что же касается скандальной жилплощади, то в августе прошлого года Бобровник вынес вердикт, прямо противоположный своему же решению образца 2013 года. Им он признал право собственности по квартире за племянником покойной тети Кучерявенко.

Бобровник и "дело Иванющенко"

Другое уголовное производства в отношении, возможно, неправосудного решения Бобровника (по ч.1 ст.375 УК Украины) также расследовалось следственным управлением Генпрокуратуры в 2016 году.

Поводом к нему послужил скандальный вердикт, которым Александр Викторович обязал ГПУ закрыть уголовное дело о присвоении "киотских денег" в отношении Юрия Иванющенко, а самого экс-нардепа - снять с розыска. Судья объяснял свое решение истечением разумных сроков досудебного расследования.

После этого его подноготной заинтересовались прокуроры. Они получили санкцию на доступ к личному делу Бобровника, а также документации Соломенского райсуда Киева.

Заметим, что и в этом случае до "пидозры" судье дело так и не дошло. Что же касается истории Иванющенко, то невзирая на вердикт Бобровника данное уголовное производство так и не было закрыто. Разбирательства по этому поводу дошли до Верховного суда, где на 12 июня назначено подготовительное слушание.

Тяжелая судьба

Близко знавшие Бобровника люди рассказывают, что в последние годы судья находился под сильным психологическим давлением. С одной стороны, как говорят, у него начались проблемы в семейной жизни. С другой - рассматривая резонансные дела (особенно по ходатайствам НАБУ) он все время пребывал под перекрестным давлением.

"Судей часто критикуют и зачастую справедливо, - говорит один из коллег Бобровника. - Но вы не представляете, что такое избирать меру пресечения в отношении человека уровня Мартыненко или Насирова. Это с одной стороны на тебя давит Банковая, с другой депутаты, а с третьей так называемые активисты под окном орут и угрожают. Тут и у самого здорового человека сердце не выдержит".