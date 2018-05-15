На этой пленарной неделе Верховной Рады главная интрига, достанут ли депутаты из долгого ящика вопросы смены состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от парламента.

Как писала "Страна", на данный момент в ЦИК работают 12 человек, назначенных в комиссию еще в 2007 году, причем срок их полномочий истек 1 июня 2014 года, а у 13-го члена комиссии – 3 февраля 2017 года. Уволить их и назначить новых не получается из-за конъюнктурных соображений Администрации президента, которой выгодно держать комиссию в подвешенном состоянии, и противоречий между разными группами влияния.

Двусмысленная ситуация, впрочем, не помешала ЦИК провести несколько выборов, включая кампанию в Раду 2014 года. Вопрос аудитора НАБУ тоже "перезрел": по закону независимый аудит деятельности бюро нужно делать каждый год, а даже за 2016 год не проверяли.

Также на этой неделе может прояснится вопрос и с антикоррупционным судом - настроены ли провластные фракции за него голосовать и если да, то в каком виде.

Чего ждать от парламента на этой неделе, разбиралась "Страна".

От суда до ЦИКа

На согласительном совете глав парламентский фракций и комитетов спикер Андрей Парубий выделил несколько задач для Рады. Прежде всего – начать рассмотрение законопроекта "О валюте", внесенного Администрацией президента (АП), принять новый законопроект в поддержку Государственного бюро расследований взамен трех проваленных, а также законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно здравоохранения и трансплантации органов и других анатомических материалов человека".

Кроме того, спикер дал поручение "правовому" комитету ускорить подготовку законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) ко второму чтению, планируемому на следующей неделе. Как писала "Страна", к документу было подано около 2000 поправок, которые профильный комитет даже не разбирал для составления таблицы к новому голосованию. И неясно, начнет ли в эту среду, когда намечено очередное заседание.

Первый замглавы комитета Леонид Емец прогнозирует, что может не быть даже кворума и до рассмотрения на этой неделе дело не дойдет.

Особняком стоят вопросы переформатирования состава ЦИК и выборы представителя парламента в комиссию по оцениванию работы НАБУ. Оба "зависли" в Раде, хотя попытки решить были.

Возможно, в этот пленарный четверг Рада снова попробует заполнить вакансии в Центризбиркоме. Такую возможность допустил председатель парламента Парубий. Представитель президента в Верховной Раде, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко назвала вопрос о кадрах ЦИК первоочередным. Рассмотреть его на этой неделе – просьба главы государства. "Уже нельзя затягивать процесс обновления Центральной избирательной комиссии. Мы просто еще раз подчеркиваем: в четверг мы этот вопрос должны решить", - заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

Его поддержал руководитель лояльной к власти депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко: "Чрезвычайно важным стоит вопрос состава нового ЦИК. И я хочу сказать, обращаясь к уважаемым коллегам, что не нужно забывать, что через девять месяцев президентская кампания, а у нас абсолютно приходит все люди, которые не работали в Центральной избирательной комиссии, и (нужно - Прим.Ред.) предоставить им возможность и время войти в курс дела", - отметил он.

Однако интересна оговорка спикера: перестановки в ЦИК возможны только, если к этому четвергу фракции завершат консультации. "Напоминаю, что этот вопрос согласно регламенту (Рады – Прим.Ред.) займет значительный отрезок времени, поскольку первым блоком – это может быть снятие и отзыв действующих членов ЦИК и потом избрание новых членов ЦИК. Крайне важно, чтобы были проведены консультации. И если все фракции придут к положительному выводу относительно консультаций, в четверг это будет одним из наших ключевых вопросов", - сообщил Парубий.

Информированные собеседники издания в депутатском корпусе объясняют, что спикер так перестраховывается, помня конфуз на прошлой пленарной неделе. В апреле, несмотря на громкие обещания, парламент так и не приступил к обновлению состава Центризбиркома. Основная причина была в разногласиях между провластными фракциями БПП и "Народного фронта" (НФ), фоном для которых являются слухи о досрочной избирательной кампании в Раду. Якобы новый ЦИК с этой целью нужен президентскому именному блоку. А НФ с низким рейтингом – последовательные противники выборов в Раду раньше срока.

Вот и на этом согласительном совете лидер фракции НФ Максим Бурбак, в целом поддержав необходимость переформатирования ЦИК, отметил, что сделать это нужно "до конца (этой – Прим.Ред.) сессии", которая заканчивается вообще-то 20 июля. "Если Рада таки возьмется за Центризбирком, это будет означать, что "фронтовики" получили гарантии непроведения досрочной кампании в парламент. Хотя верится в это с трудом", - говорит собеседник среди депутатов от власти.

По данным "Страны", НФ снова найдет формальную причину не голосовать в 14 кандидатах на должности в ЦИК – на одного больше, чем нужно. На заседании фракции НФ вечером в понедельник было принято решение, что Бурбак в один из пленарных дней обратится к президенту с просьбой решить этот вопрос, дескать, во избежание недоразумений и возможных судебных разбирательств.

Страсти аудиторские

Вопрос аудитора НАБУ от парламента спровоцировал не один скандал в Раде, причем последний уже на этой неделе.

Аудит деятельности Бюро должна проводить комиссия в составе трех человек, по одному из которых назначают президент, Верховная Рада и Кабинет министров. На этом согласительном совете лидеры обеих провластных фракций БПП и НФ призвали парламент скорее сделать выбор из нововнесенных пяти кандидатур на должность аудитора.

"В момент создания бюро получило высокий аванс общественного доверия. К сожалению, к работе НАБУ накопилось много вопросов не только у нас, а и у граждан. Уверен, что избрания квалифицированного и опытного аудитора Национального антикоррупционного бюро поможет ситуации", - заявил Максим Бурбак (НФ).

Однако антикоррупционное лобби внутри парламента боится, что аудит, который обязательно будет после избрания всех трех проверяющих НАБУ, обернется отставкой директора бюро Артема Сытника, который, как считают группа поддержки Бюро, поперек горла высокопоставленным коррупционерам. Представитель Кабинета министров в комиссии для аудита уже есть, и президент ждет, когда сделает выбор Рада, чтобы делегировать своего представителя. Для круга антикоррупционеров даже лучше, чтобы аудита НАБУ вообще не было, чтобы не искушать судьбу.

В понедельник же бывший глава парламентского "антикоррупционного" комитета Егор Соболев и председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин синхронно заявили, что провластное большинство в Раде намерено уже в среду вопреки процедуре утвердить в профильном комитете лояльных кандидатов. Голосование, вероятно, состоится уже в этот четверг. Сформировав комиссию для аудита НАБУ из контролируемых людей в мае, якобы можно в течение лета получить отрицательную оценку деятельности бюро, а в сентябре, выходит, снимать Сытника.

Заместитель председателя "антикоррупционного" комитета Игорь Попов (Радикальная партия) полагает, что в группе поддержки НАБУ дуют на воду, превратно поняв пункт повестки дня будущего заседания комитета. "Вопрос аудитора будет обсуждаться, но не под углом вынесения на голосование в сессионном зале. На самом деле надо обсудить технические детали собеседования кандидатов на заседании 23 мая. Кто будет лично присутствовать, а с кем-то ведь, возможно, придется связываться через интернет", - сказал Попов "Стране".

Надо полагать, он имеет в виду американского юриста-правозащитника Томаса Файерстоуна и адвоката Вадима Меламеда, который, будучи гражданином Украины, постоянно проживает в Израиле. В Раде, впрочем, допускают новую попытку со стороны бывшего прокурора Испании Карлоса Кастресаны, чья кандидатура после провала голосования 13 июля вновь была рекомендована комитетом Рады на заседании 7 февраля.

Кто в итоге окажется прав, покажет сессионная неделя.