С 2014 года и аннексией Крыма, морские курорты Украины стали настоящим золотым дном – в сезон отели, гостиницы и пансионаты ломятся от желающих провести отпуск на побережье. А также тех, кто хочет подзаработать на отдыхающих.

"Страна" разбиралась в особенностях бизнеса на морском побережье Украины – от Затоки и Сергеевки, до Железного Порта, и Бердянска.

За разрешение на строительство "точки" - до $10 тысяч

Уникальная черта почти всех украинских морских курортов – это причудливо-хаотичная застройка ресторанами, кафе и разнообразными торговыми ларьками. Последних столь много, что курортное побережье зачастую напоминаю безумные нагромождения скворечников. Интересно, что установка "малых архитектурных форм", как иносказательно называют чиновники торговые палатки и ларьки, вполне официально не подпадают под жесткие рамки архитектурных генпланов и зависят лишь от конъюнктуры рынка и воли местных властей.

"Теоретически установка торговых МАФов должна соответствовать многим нормам городского благоустройства и строительства. Например, нельзя строить временную торговую точку ближе 10 метров от капитального сооружения или поблизости от высоковольтной линии. Также нельзя загромождать проезды и проходы к капитальным объектам. Но на деле эти нормы повсеместно нарушаются. Причина простая – жадность. МАФ – это временное сооружение. Его "как-бы" можно в любой момент снести – нужно лишь решение местного поселкового или городского совета. Разрешение от местного совета построить свою "точку" площадью от 5 до 20 квадратных метров, где-нибудь на бойком месте на любом популярном морском курорте обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч долларов на лапу главе или секретарю местного совета. Только после этого с предпринимателем заключат официальный договор" - утверждает одесский предприниматель Юрий Ставнюк. Получившему заветное решение на установку МАФа, затем нужно вложить еще около 5 – 8 тысяч долларов на строительство торговой точки, завезти оборудование и товар.

Однако эти затраты, по словам Юрия Ставнюка, еще не всё. Дело в том, что затем владельцу новой торговой точки на курорте придется "договариваться" с местным станцией РЭС о подключении электричества.

"Любой, кто хочет подключить свою точку к электричеству, сталкивается в РЭС со стандартным ответом – мол, сети перегружены, никакой возможности подключиться нет, и не будет. Цена вопроса – от двухсот до трехсот долларов. После этого тебя подключат к ближайшей линии электропередач. Но – нелегально, фактически тебе дают разрешение воровать электричество. Пока в РЭСе будет работать тот, кому ты дал взятку, можно работать спокойно. Если "твой человек" в РЭСе по каким-либо причинам уйдет с работы, платить за "черное подключение" придется еще раз. В противном случае инспекторы РЭС тебя будут кошмарить каждый день. Легальное подключение и установка своего счетчика стоит еще дороже – от пятисот до тысячи долларов на лапу," - возмущается предприниматель.

После всех взяток, владельцу новой торговой точки спокойно торговать не удастся – все равно придется регулярно "жертвовать" представителям местных властей.

"Будут приходить местные "решалы", якобы, представители местного поселкового совета и требовать "добровольно-принудительно" помочь. То на проводку центрального освещения, то на поселковую охрану, на вывоз мусора, даже на закупку канцелярских товаров для местной администрации. Суммы "пожертвований" в принципе не очень большие, но почти еженедельно – в месяц будет уходить от пятисот до тысячи гривен. Никаких чеков или квитанций – эти деньги идут в карман местным чиновникам" - возмущается жительница Затоки Юлия Присяжнюк.

Миллион на благоустройство не гарантия от "дойки"

Цена вопроса на разрешение на постройку крупного, капитального торгового заведения – развлекательного центра или супермаркета, по мнению опрошенных "Страной" предпринимателей, зашкаливает и начинается от сумм свыше сотни тысяч долларов.

И вовсе не факт, что инвестору, получившему возможность построить на курорте крупное заведение, удастся работать беспрепятственно. Это подтверждает скандальная история эстонского бизнесмена Марселя Вихмана, который попытался "зайти" в курортный поселок Затока в Одесской области, заключив договор с местной поселковой администрацией на реконструкцию общественной набережной в качестве инвестиции.

За это бизнесмену дали разрешение на постройку развлекательного комплекса. Комплекс был построен в 2015 году, набережная тоже. Однако уже через год комплекс прекратил работу - поселковая администрация разорвала договор с эстонской компанией. Сейчас развлекательный центр демонтируют, эстонец судится с местными властями, а вокруг его представителя – одесского адвоката Александра Погорелого, развернулась настоящая детективно - криминальная эпопея с покушениями на жизнь.

По мнению одесского предпринимателя Анатолия С., на украинских курортах практически нет крупного бизнеса. Свои слова предприниматель подтверждает примером одесской Затоки.

"Несмотря на то, что природные условия Затоки идеально подходят для строительства здесь современных отелей и ресторанов, крупного бизнеса здесь нет, так как все здесь давно поделено и сдается в аренду. Все построено на личных отношениях и коррупции. Если ты заходишь на курорт без знакомств в местной власти, будь готов к тому, что тебя выпотрошат поборами подчистую. Даже если ты вложил в местное благоустройство миллион долларов, тебя все равно будут "доить". Все поделено. В Затоке практически нет центральной канализации и газопроводов. На всех торговых точках используют газ в баллонах, кто из предпринимателей побогаче, копают выгребную яму и вывозят отходы, остальные нелегально сливают канализацию в море," - поясняет одессит, который пытался делать бизнес, арендуя помещение под ресторан на этом курорте.

Впрочем, установить "новую" торговую точку со всеми "взяточными" затратами можно лишь на "общей" территории – которая еще не приватизирована и принадлежит местному совету. Как правило, это участки центральных улиц и аллей, ведущих на море, либо на неосвоенных окраинах курортов. Остальные участки, тем более центральные, на украинских курортах, давно поделены, каждый квадратный метр принадлежит кому-нибудь из местных жителей.

Аренда точки у частника - цена вопроса

Более "бюджетный" вариант открыть свой бизнес – снять в аренду торговую площадь. Каждый сезон интернет начинает пестреть объявлениями о сдаче в аренду торговых точек под любой вид бизнеса на популярных курортах Украины. Это – традиционный заработок местных жителей.

"Те из местных, которые подсуетились в свое время приватизировать участки на бойких местах, давно превратились в рантье. Сами они не работают, живут тем, что сдают в аренду посезонно свои торговые точки и участки заезжим предпринимателям, желающим заработать на летнем туристском буме" - утверждает предприниматель из Херсона Вячеслав Крутов. Вячеслав не один год арендует торговые палатки на курортах в Одесской и Херсонской областях под торговлю сувенирами.

"Аренда крошечного лотка в центре любого курорта стоит от двух с половиной до полутора тысяч долларов в сезон – с мая по сентябрь. Это частные лотки, поэтому они уже подключены к электричеству, это не касается арендатора. Но хозяин обязательно снимет плату за электричество за месяц – 200–300 гривен, это отдельно. Также ты должен заранее объяснить арендодателю, чем собираешься торговать. Хозяин решает, чем можно торговать на его лотке, а чем нельзя. Если он уже сдал лоток под торговлю овощами, или шаурмой, стать с таким же товаром в этом месте не удастся," - поясняет предприниматель.

Чуть ниже цена аренды голого участка земли на проходном месте – под установку кофе-машины, передвижного лотка со сладкой ватой или незатейливого аттракциона вроде тира из пневматики или страйкбольного оружия. Клочок земли в три – пять квадратных метра стоит от тысячи до двух тысяч долларов за сезон. Столько же стоит аренда кусочка частного или муниципального пляжа под точку по прокату скутеров или под детский батут. Примечательно, что цена на мелкие развлекательные точки не меняется от того, чья это территория – частная или муниципальная. Разница лишь в том, что частник сдаст свою точку или землю в аренду почти официально, а местные власти возьмут свою плату за "решение вопроса" по установке МАФа или точки выездной торговли.

От поджога до избиения - конкуренция на пляжах

Местные арендодатели прекрасно знают, что почем на курорте. И негласно придерживаются одной ценовой политики. "Если будешь демпинговать, и сдашь в аренду кусок земли по низкой цене, или помешаешь другому арендодателю, создав ненужную конкуренцию – торговлю одним и тем же товаром или услугой по соседству, точка может в одночасье сгореть. У кофе-машины могут проколоть колеса. Если торгуешь шаурмой или овощами, ночью могут отрезать от электричества. И твой товар протухнет в холодильнике.

У "коробейников", которые торгуют пирожками, пивом, "рачками" или сладкой ватой на разнос, конкуренция еще жестче. Если кто-то вышел торговать на пляже, к нему обязательно подойдут и спросят, мол, от кого работаешь. Если не заплатил "пошлину", могут "случайно" повалить на песок, рассыпать и испортить товар. Могут даже избить, если "не поймешь" с первого раза" - поделился предприниматель-одессит Алексей Крыжановский, многие годы арендующий несколько точек на пляжах под Одессой под мелкую торговлю.

На курортах есть две основных категории пляжных торговцев. Одни входят в своеобразные артели, которые крышует кто-то из местных полицейских или чиновников. Другие – индивидуалы, они договариваются с арендаторами пляжей самостоятельно.

"В артели торговать легче и стоит это меньше. Но нужно отдавать ежедневно взнос за право торговли – от 100 до 200 гривен в зависимости от товара, которым торгуешь. Но есть минус, если ты не отбил взноса за крышу, то это твои проблемы. Индивидуалы рискуют меньше – они платят за сезон, от ста до двухсот долларов за одного "коробейника". Некоторые работают самостоятельно, другие сами держат артели коробейников и платят за них "оптом," - рассказывает предприниматель из Одессы.

Задача "минимум" курортного бизнеса - выйти в "ноль"

Несмотря на обилие отдыхающих на любом украинском морском курорте, по признанию "пляжных" предпринимателей, главная задача сезонного бизнеса – отбить затраты и хотя бы выйти в "ноль".

"Раньше больше всех денег на курортах оставляли россияне, сейчас самые богатые туристы – это киевляне. Но их очень мало. В июне–июле приезжают молдаване и жители ПМР. Если раньше они ехали со всем "своим", даже на грузовиках с палатками и своими продуктами, включая картошку, лук и помидоры, то сейчас они гораздо богаче. Но все равно это не россияне, которые до 2014 года приезжали с большими деньгами потусить на "бюджетных" с их точки зрения украинских курортах", - утверждает одесский предприниматель – ресторатор Андрей Лисянский.

Одессит арендовал помещение под ресторан у местного жителя Затоки за 15 тысяч долларов за сезон. Еще 7 тысяч долларов он потратил на оплату коммунальных расходов – электроэнергии, подвоз газа в баллонах и вывоз мусора. В итоге его бизнес "отбил" лишь затраты и не принес сколь-нибудь значимой прибыли.

Другой одесский предприниматель – Сергей Карпин, подтверждает слова коллеги.

"Если бы я умел рисовать, то создал бы портрет типичного среднего туриста в Затоке – это украинец из Западной или Центральной Украины, с бутылкой бюджетного пива в руке – типа "Рыбачка Соня" и с шаурмой в другой руке. Они ищут, где поселиться подешевле, селятся в "апартаментах" у местных по 200 гривен с человека за сутки.

С "удобствами" во дворе – общим душем и туалетом. Богатых туристов на украинских курортах нет. Если несколькими годами ранее я делал кассу на баре в тысячу долларов в день, то сейчас на пляже в собственном баре можно "поднять" от полутора до трех тысяч гривен. При том, что наценка на напитки и блюда – до 100 процентов. Конечно, заработать при желании можно. Но лишь в том случае, если будешь круглосуточно бдить и контролировать свой бизнес и наемных работников. Те, кто доверяет свой бизнес наемным работникам, попадают в минус," - поделился Сергей Карпин.

К слову, сдача дач и мини-отелей в аренду посуточно – это самый популярный и традиционный бизнес местных жителей на украинских курортах. Качество услуг такого бизнеса, мягко говоря, сомнительно – практически на всех курортах из-за "левых" подключений часто отключается электричество.

Во многих мини-отелях – общая столовая и кухня. И лишь в самых фешенебельных гостиницах есть все "удобства" и услуги, похожие на стандартный европейский отельный сервис. Но цены в таких "евро-отелях" тоже не соответствуют доходам среднестатистических граждан Украины – от тысячи гривен за сутки.