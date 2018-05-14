"Народный фронт" (НФ) атакует команду президента, неожиданно вспомнив об истории ухода председателя партии Арсения Яценюка с поста премьер-министра в апреле 2016 года. Сегодня полиция, подконтрольная соратнику экс-председателя правительства министру внутренних дел Арсену Авакова, подозревает, что Яценюка "сбили" преступным способом, и уже открыла дело.

"Страна" разобралась в политической подоплеке ситуации.

Полиция интересуется

Как сообщала "Страна", национальная полиция расследует кампанию, которая привела к отставке главы Кабинета министров Арсения Яценюка. Уголовное производство было начато по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", как говорят в полиции, после публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, имена которых не называются.

Наказание за такое преступление – в зависимости от обстоятельств штраф от 3400 грн, арест от трех до шести месяцев, ограничение свободы до двух лет, или ее лишение на тот же срок. Но если злоумышленник использовал в своих целях служебное положение, наказание могут усилить запретом на прежнюю работу в течение нескольких лет.

По версии следствия, Яценюк стал жертвой политического заговора. Чтобы заставить его уйти, некие лица, помимо прочего, запускали ложные слухи и собирали за деньги антиправительственные митинги. Полиция ссылается на заявление беглого депутата Александра Онищенко о том, что в ходе кампании против Яценюка только в течение двух лет было потрачено более 30 млн дол.

"Нужно назвать всё своими именами. Будущее должно быть без этой грязи – продавцов дискредитации, голосов и фейков, покупателей и исполнителей", - описал задачу следствия глава МВД Аваков на своей странице в Твиттере.

Кстати, сам Яценюк пока не прокомментировал запуск расследования.

Пикантность этого запоздалого разбирательства – в другом признании Онищенко, которое комментаторы от НФ пока не упоминают. В своей книге "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" депутат прямо говорит, что оплачивать "атаки" против бывшего премьера ему поручил президент Петр Порошенко.

"Порошенко возложил на меня обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации Яценюка, и я почти год занимался черным пиаром против премьера. В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства Яценюка, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений", - пишет Онищенко в книге.

По его словам, к атакам на Яценюка привлекались подконтрольные Администрации президента СМИ, депутаты и даже министры. "Троллинг Яценюка превратился в бесконечный сериал, мучительный для всех игроков процесса и дорогостоящий", - утверждает Онищенко.

Учитывая такой масштаб, провести расследование значит, как говорит политический эксперт Михаил Подоляк, "вывернуть наизнанку суть нашей политики".

При том, что еще в апреле Аваков обрушился на Онищенко, который в той же книге утверждал, что верхушка НФ на махинациях с газом заработала деньги на победные для партии выборы 2014 года. Называя того лжецом и коррупционером, министр грозил уголовной ответственностью...

Теперь же в результате действий МВД произошла частичная легитимизация заявлений депутата-беглеца Онищенко. Причем, по сути, главным объектом расследования становится не сам нардеп, а лично президент Украины и его ближайшее окружение. Так как можно прогнозировать, что Онищенко даст исчерпывающие показания в отношении Порошенко, если следователи полиции его допросят.

"Народный фронт" через полицию совершил, можно сказать, правовую диверсию. Произошло первое частичное признание материалов "пленок" Онищенко – пусть не в виде доказательства его обвинений, но основания для расследования. Причем в отношении Порошенко. Это то, чего депутат добивался уже давно. И раз МВД видит юридическую перспективу, вопрос о том же возникает перед НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро – Прим.Ред.) и генеральной прокуратурой, которая, единственная может вести следствие в отношении президента Украины", - комментирует политолог Руслан Бортник.

Министр пошел с козырей

Для чего все это понадобилось НФ, версий несколько.

От партии тему комментируют только представители так называемой группы Авакова, например, близкий к министру народный депутат Антон Геращенко (НФ). Это вызвало подозрение, что дело об отставке Яценюка – самостоятельная игра главы МВД. А у него в сравнении с другими "тяжеловесами" НФ сейчас худшие отношения с президентом. Эксперт Подоляк сомневается, что стояла задача просто "попугать ключевого оппонента" материалами Онищенко. "И уже давно было очевидно, что Арсен Борисович совсем не партнёр Петра Алексеевича", - размышляет он.

Добиться политических уступок от президента с помощью производства – цель для Авакова и других лидеров НФ более привлекательная. По версии народного депутата Сергея Лещенко ("Блок Петра Порошенко", БПП), Аваков пытается выторговать у Порошенко лучшую квоту верхушки партии Яценюка в будущем общем политическом проекте с командой президента. "Это внутренний междусобойчик Порошенко-Яценюк-Аваков", - заявил в эфире телеканала Newsone Лещенко, который находится в оппозиции к руководству своей фракции. Он считает, что президент, видя низкий рейтинг партии Яценюка, предлагает им минимальные условия. "Народный Фронт", видимо, решил поторговаться с Порошенко, открыв дело. Потому что конечно же (Александр, - Прим.Ред.) Онищенко, если даст показания, то только на самого Порошенко", - говорит депутат, прогнозируя, что настоящего расследования в итоге общество все равно не дождется, а только пиара НФ.

По мнению экспертов "Страны", одновременно расследование послужит цели отбелить репутацию Яценюка, который после премьерской работы совсем не пользуется популярностью у народа. По данным центра социальных исследований "София", опубликованным в мае, рейтинг Яценюка как кандидата в президенты (среди тех, кто обязательно будет голосовать, или тех, кто, скорее всего, будет голосовать) составляет 0,7%. В той же категории респондентов уровень поддержки НФ – 0,8%.

Как считает народный депутат Игорь Попов (Радикальная партия), НФ еще предстоит решать, кто же поведет партию на выборы, ведь Яценюк после отставки не публичен, а ярких однопартийцев у него много. Это и спикер парламента Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и, конечно, сам Аваков. "Они и будут решать, кто-то из них поведет весь "Народный фронт" на будущие выборы, или будет несколько колонн (то есть партия разделится – Прим.Ред.), или они пойдут вместе с БПП. Времени остается все меньше для принятия решения", - сказал Попов в эфире Newsone.

Показательным будет потеря интереса к теме со стороны НФ или, точнее, группы Авакова или же совместное успешное голосование в Верховной Раде за важные для АП законы.

"Если НФ поддержит, например, законопроект об Антикоррупционном суде в редакции АП, или же интересы "фронтовиков" будет учтены в при создании бюро финансовых расследований (оно должно заменить налоговую милицию, которую возглавляет скандальный человек Турчинова Билан - Прим.Ред.), значит, найдет компромисс. Но в целом кризис в отношениях двух колонн власти нарастает. И нет у них своего уверенного кандидата в президенты. Шансы Порошенко на победу все меньше и меньше. Поэтому появление уголовного дела по кампании дискредитации Яценюка - это еще один сигнал от Авакова, что он и НФ готовы договариваться не только с Порошенко, но и против него", - резюмирует Бортник.