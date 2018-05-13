Местные чиновники дождались прибавки в зарплате. Как уже писала "Страна", на прошлой неделе Кабмин внес изменения в постановление № 268, в котором прописана структура чиновничьих должностных окладов и различные доплаты. До этого ставки служащих пересматривали в конце 2015 года: тогда они повысились, в среднем, на 25%.

В этот раз заявлено увеличение зарплат для представителей местных властей на 27-37% в зависимости от занимаемой должности.

"Теоретически это должно привлечь в чиновничьи ряды "свежую кровь", ведь сейчас в регионах катастрофически не хватает грамотных специалистов, — рассказал "Стране" заместитель главы Ассоциации городов Украины Владимир Мягкоход.

В правительстве также рассчитывают, что прибавка к зарплате и выход окладов на "достойный уровень" поможет бороться с коррупцией на местах.

"Страна" выяснила сколько будут получать чиновники после повышения им зарплат и изменят ли надбавки ситуацию с текучестью кадров и коррупцией в местных органах власти.

От 1 тысячи гривен

По совам Владимира Мягкохода, необходимость пересмотра условий оплаты труда местных чиновников назрела уже давно.

"Зарплаты для госслужащих с начала этого года регулирует отдельный закон о госслужбе. А о работниках местных органов власти забыли, и их зарплаты абсолютно не отвечают рыночным реалиям. Из -за этого на местах отмечается колоссальная нехватка специалистов. В лучшем случае приходят студенты, которые чему -то учатся и затем уходят в частные компании, а в худшем — как мы их называем "переборки", то есть, люди, которые не нашли себя на рынке труда и вообще мало на что способны. Как же можно с такими специалистами проводить реформы", — недоумевает Мягкоход.

С ним согласен и глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко: "Повышать зарплаты местным чиновникам нужно, так как текучесть там большая, а специалистов, особенно низшего звена, катастрофически не хватает — люди попросту не хотят идти на копеечные зарплаты, ведь не у всех е есть возможность пристроится у "кормушки".

Впрочем, обещанные чиновникам прибавки не впечатляют. Даже после повышения, оклады, мягко говоря, невысокие.

К примеру, главный специалист, который сейчас фактически сидит на минималка (должностной оклад — 3,8 тыс. грн), после повышения будет получать всего на 1 тыс. грн. больше — 4,8 тыс. грн. Начальник управления, теперешний оклад которого — 5,4 тыс. грн., по новому постановлению может рассчитывать на 6,6 тыс. грн., а ставка городского головы (для населенных пунктов до 1 млн. чел.) повысится с 8,5 тыс. грн. до 11,9 тыс. грн.

Правда, перечисленные выше оклады — лишь часть чиновничьих зарплат. На них начисляются различные надбавки — за выслугу лет, ранг, премии и пр. Причем, последние могут достигать 300-400% от базового оклада. В законе о местном самоуправлении госчиновникам ограничили размеры надбавок — оклад должен составлять 70% месячного дохода чиновника. Но на практике эта формула пока так и не заработала — ее отложили на начала следующего года.

В новой версии постановления №268 , в частности, указано, что местные чиновники могут получать "надбавку за высокие достижения или исполнение особенно важной работы" в размере от 50% до 100% от базового оклада.

Кроме того, для них прописаны новые надбавки за выслугу. Согласно новой версии постановления, доплаты будут составлять: для работающих более 3 лет - 10% от оклада, более 5 лет — 15%, более 10 лет — 20%, более 15 лет — 25%, более 20 лет — 30%, более 25 лет - 40%.

До этого на такие доплаты могли претендовать лишь должностные лица органов местного самоуправления, теперь же их смогут получать и простых служащие.

То есть, если суммировать, главный специалист вместо "голых" 3,8 тыс. грн. после повышения сможет рассчитывать на 7,2 тыс. грн. (оклад плюс премия), а если его стаж работы оставляет хотя бы 5 лет — около 8 тыс. грн. Начальник управления, прослуживший во власти 20 лет, будет получать не менее 13 тыс. грн.

"В небольших городах, к примеру, райцентрах, где немного предложений от частного бизнеса, на эти деньги вполне реально найти грамотных специалистов. В больших городах даже этих повышенных зарплат, боюсь, будет недостаточно", — рассказал "Стране" Владимир Мягкоход.

Пока деньги не закончатся

Впрочем, получать по-новому будут далеко не все чиновники.

"Дело в том, что зарплаты представителям органов местной власти платят из местных бюджетов, а в них нынешнее повышение не предусмотрено. Поэтому будут смотреть по возможностям: те, у кого бюджеты и так дефицитные, могут даже урезать премии, чтобы выплатить повышенные оклады. В итоге особого увеличения доходов чиновники не почувствуют", — предупреждают в Ассоциации городов Украины.

Сейчас ассоциация разрабатывает новый вариант закона о местном самоуправлении, в котором хотят прописать новые зарплаты правила: чтобы государство регулировало лишь минимальные уровни ставок для чиновников, а далее местные органы власти, исходя из своих финансовых возможностей, могли бы сами устанавливать размеры премий и надбавок. Такой законопроект планируют передать в парламент уже в ближайшее время.

Впрочем, какими бы не были зарплаты чиновников, побороть коррупцию на местах это не поможет.

"Чиновник, который "в схеме", может отбить свою месячную зарплату за день, так что верить в то, что небольшая надбавка заставит его жить честно — просто смешно", — резюмировал Охрименко.