11 мая на Соломенской площади в Киеве угнали припаркованный около стен Апелляционного суда столицы мотоцикл брата парламентария от "Блока Петра Порошенко", адвоката Маси Найема.

Утром пятницы он прибыл для участия в знаковом судебном заседании, касающемся продолжающейся саги по мотивам драки на Бессарабской площади 30 апреля. Где, как писала "Страна", Мустафе Найему сломали челюсть в результате конфликта с молодыми людьми - представителями чеченской диаспоры.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, который на всех парах покидал место преступления на мотоцикле Honda Найема. Им оказался блондин в голубой футболке, джинсовых шортах и черных кроссовках. От преступного умысла угонщика не сдержало даже наличие охраны у Апелляционного суда в лице военнослужащих подведомственной Министерству внутренних дел Нацгвардии.

Полиция объявила план-перехват, а соцсети запестрели сообщениями о розыске транспортного средства. Что вызвало у сторонних наблюдателей, и особенно у оппонентов братьев Найем повод для иронии. Многие из них были поражены скоростью реакции и вниманием правоохранителей к угону мотоцикла. И сетовали, что во многих других случаях такой прыти со стороны силовиков не наблюдается.

Впрочем, по горячим следам предпринятые меры к розыску результата не дали: поиски белокурого угонщика, как и мотоцикла продолжаются.

Случай Найема - один из тысяч аналогичных эпизодов в Украине, связанных с угонами транспорта. "Страна" разбиралась, каких "железных коней" "уводят" чаще всего, с чем связан всплеск подобного рода преступлений и куда деваются угнанные авто и мотоциклы.

Что говорит статистика

Незаконное завладение транспортными средствами во все годы независимости Украины являлось одной из топовых категорий преступлений. Но подлинный бум на угоны автомобилей и мотоциклов пришелся на период преобразований в МВД, к которому, по иронии судьбы, приложил руку как раз Мустафа Найем.

В 2015-2016 годах, даже без учета Крыма и отдельных районов Донбасса, количество подобных злодеяний уверенно перешагнуло отметку в 10 тысяч эпизодов. Это признавали даже на официальном уровне в полиции, не говоря уже об обывательском восприятии ситуации.

Согласно данным Госкомстата, в позапрошлом году количество угонов в целом по стране составило 12205 случаев, в 2015 году - 11463. После чего тенденция пошла на спад, что "отреформированные" правоохранители относят к собственным заслугам.

"По угонам сам темп роста нам удалось сбить", - говорил на этот счет руководитель столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко.

Это подтверждается и в выкладках статистики. В 2017 году в органах прокуратуры на контроле находилось 9018 уголовных производств, возбужденных по ст.289 УК Украины ("Незаконное завладение транспортным средством"). За четыре месяца текущего года к ним добавилось еще 1916 дел подобной категории.

Какие модели угоняют и что с шансами найти украденное авто

Невзирая на некоторый спад активности угонщиков, количество найденных "железных коней" на протяжении последних пяти лет твердо держится на отметке в 30%. То есть, лишь каждую третью из угнанных машин правоохранители сумели найти и вернуть законному владельцу.

С учетом этой неприглядной статистики, неудивительно, что "неофициальные каналы" поиска авто вновь стали востребованными. Угнанные машины автолюбителей "находят" представители криминального мира за вознаграждение (его суммы варьируются от $5 до $30 тыс). С соответствующими просьбами к уголовным авторитетам обращаются не только сами жертвы, а и те, кому по роду службы предписывается осуществлять розыск -правоохранители.

Как работает этот канал поиска краденых авто "Страна" подробно описывала после инцидента, когда в августе прошлого года "залетные" злоумышленники угнали Lexus GX заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

"В принципе, все угоны машин крышуются известными криминальными авторитетами и ворами (в законе – Прим.Ред.). В Киеве работают как минимум около десятка профессиональных групп угонщиков. Все они платят долю в воровской общак и подконтрольны авторитетам. Поэтому по машинке Фацевича опера сразу же связались с авторитетами и поставили жесткий ультиматум, мол, джип должен быть возвращен в кратчайшие сроки. В случае невозвращения машины криминальные группировки попали бы под жесточайший пресс со стороны криминальной полиции. Позакрывали бы всех, невзирая на дружеские и агентурные связи с полицией", - описывал ситуацию источник в Генпрокуратуре.

Наиболее угоняемые модели мотоциклов - Yamaha, Honda, Hyosung и Suzuki. Из авто пальму первенства стабильно держат ВАЗы, Daewoo и Toyota. С серьезным отставанием от лидеров рейтинга угонов идут марки Honda, Lexus, Chevrolet и Mitsubishi.

Также в своего рода "топ-10" наиболее популярных у злоумышленников входят машины премиум-сегмента - Mercedes Benz, BMW и Range Rover.

Последние угоняют, чаще всего, в столице и крупных городах-миллионниках. Где традиционно и регистрируется наибольшее число угонов. Лидером этого рейтинга уже долгие годы является Киев, за которым следуют Днепропетровская и Одесская область, а далее - подконтрольная Украине территория Донецкой области и Киевщина.

Куда деваются транспортные средства

Дальнейшая судьба украденных автомобилей, которые не смогли вернуть владельцам, зависит от их марки и стоимости.

По словам собеседника "Страны" в системе МВД, дорогостоящие и эксклюзивные модели угоняют, как правило, на заказ, чтобы потом продать конкретному покупателю.

"Если цель - не детали, то представительское авто могут скупщикам на треть-четверть стоимости авто, - говорит он. - Но реализовать целиком угнанную машину — сложная и, по сути, невыгодная задача для преступников. Так работают гастролеры или те, у кого нет коррупционных завязок".

Подушку кислорода последним открыло вооруженное противостояние на Донбассе. По оценкам экспертов, каналы сбыта краденых авто, которые перегоняют через серую зону (причем в обоих направлениях от линии соприкосновения), работают как часы.

В части машин так называемых "ходовых моделей", то после кражи их предпочитают разбирать на запчасти. Аналогичная участь уготована и для авто на "евробляхах", данные о которых отсутствуют в базах учета украинских правоохранителей.

Вне зависимости от целей угона, после кражи транспортные средства какое-то время держат в отстойниках. Это может быть как старый гараж на отшибе, так и двор многоэтажной застройки в центре, либо парковка многолюдного торгового центра.

Есть и специализированные точки, о которых судачат в узких кругах. Только в Киеве на слуху два наиболее востребованных отстойника - в районе метро Бориспольская и около окружной трассы.

"80% мотоциклов в Украине - ворованные"

К слову, наша страна является сама крупным рынком сбыта ворованных авто.

Вот что говорил в интервью "Стране" легендарный автоугонщик, известный как Wasp Killer.

- У вас минимум 40–50% элитных автомобилей ввезены в страну незаконно. Двойники, тройники, а бывает и так, что под одними номерами десять машин ездят. Ведь такие машины стоят вполовину дешевле. Вот ваши люди и ведутся.

Тем более, что закон в Украине слабый. Полиция работает очень плохо, поскольку связана "по рукам и ногам" коррупцией в верхах и совершенно не обеспечена техническими средствами. Если у покупателя "черных авто" есть голова, он за $3 тысячи заказывает полную "перепрошивку" уникальных VIN-номеров.

Например, у меня в ассортименте есть устройства, которые подключаются к электронной системе автомобиля, стирают старые VIN-номера и прописывают новые. Конечно, "кустарщики" могут предложить сделать эту работу и за $1 тысячу. Но результат будет плохой.

Кстати, сейчас в соцсетях много групп, в которых вы найдете информацию о продаже таких авто. Если это не элитка, ворованая машина обойдется покупателю в 10–30% от реальной стоимости автомобиля. Вот недавно был бум на "Mazda". Угнанный автомобиль этой марки продавался за $5–7 тысяч. Люди брали массово. Или делали двойников, или на разборку. Поляки на границе в лесу за четыре часа до винтика разберут любую машину. Даже малейшие детали любовно упакуют в пакетики. Останется один скелет.

- А какой контингент ездит на "черных" элитных авто?

- В основном люди, которые крутятся вокруг политиков и крупных бизнесменов. У них же нет средств, на дорогие авто. А поддерживать статус хочется. В Украине также много машин воруют и вывозят за рубеж. Возможно, вы удивитесь, но очень много ваших авто сейчас катаются по дрогам Сирии, Ливии, Ирана, стран Кавказа.

- Говорят, у нас также много угнанных в Европе мотоциклов?

- Да, 80% пригнанных из Европы мотоциклов - ворованные. А 20% - завезены с нарушением закона. Их можно, конечно, найти в базе Интерпола. Но дело в том, что хозяева украденной техники давно получили страховку и в ее возврате не нуждаются. Поэтому владелец краденного мотоцикла начинает "решать вопросы" со следователем, в суде… Та же история и с автомобилями, в которых не был прошит VIN-номер.