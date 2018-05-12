Тема создания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) снова на слуху в Украине, по всей видимости, из-за нового раунда переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), где она одна из ключевых.

МВФ настаивает на принятии законопроекта о ВАКС в целом, желая видеть суд новой юрисдикции независимым от влияния нынешней украинской власти.

Верховная Рада одобрила в первом чтении разработанный в Администрации президента проект (который МВФ и Запад не устраивает) еще 1 марта.

Какая редакция будет ко второму чтению, непонятно. Профильный парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия еще не приступал к ее подготовке. Вероятнее всего, в мае комитет успеет только согласовать текст. А голосовать за него в сессионном зале будут только в первых числах июня.

В каком виде примут закон о многострадальном суде и примут ли вообще - разбиралась "Страна".

Высокопоставленные обещания

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, вопрос ВАКС поднимался на его переговорах с МВФ в середине апреля. К принятию закона о суде новой юрисдикции, в том числе, привязано выделение Украине нового транша 1,9 млрд долларов.

"Сейчас наша первоочередная задача – согласовать проект закона об антикоррупционном суде так, чтобы уже в середине мая его мог утвердить украинский парламент", - прокомментировал в интервью РБК-Украина Данилюк.

Уточнил предпочтительные сроки принятия законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман.

"Со следующего понедельника будет две пленарных недели (14-25 мая - Прим.Ред.), чего вполне достаточно для того, чтобы рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде и одобрить его во втором чтении", - заявил на заседании правительства 10 мая глава Кабинета, объявив также, что будет лично просить и простых депутатов, и лидеров фракций проголосовать за документ.

Отметим, окончательное голосование за законопроект в мае допускал и президент Петр Порошенко. "Я абсолютно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, даже в мае", - отметил глава государства в интервью немецкому изданию Focus.

Сроки поджимают

Вместе с тем, парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия, который является профильным в вопросе законопроекта о ВАКС, до сих пор не приступил к работе над около 2000 поправками к документу, внесенными депутатами.

"Я спросила у Руслана Князевича (глава "правового" комитета, депутат от "Блока Петра Порошенко" - Прим.Ред.), почему комитет не рассматривает поправки. Он ответил, что продолжается работа над законопроектом вместе с МВФ, в которой участвует также Администрация президента. Мол, нет смысла разбирать предложения депутатов, пока нет общей с партнерами позиции", - рассказала член комитета Наталья Новак ("Блок Петра Порошенко", БПП).

В Раде этого созыва большинство законопроектов принимаются либо во вторник, либо в четверг, когда наилучшая явка депутатов.

Ближайший вторник, 15 мая, для второго чтения проекта о ВАКС отпадает, ведь очередное заседание профильного комитета состоится только на следующий день. Даже если его члены разберутся с поправками за один присест, за четверг рассмотреть их в сессионном зале вряд ли получится. "У комитета дедлайн среда или четверг (17 мая - Прим.Ред.), чтобы законопроект Рада приняла в мае", - говорит член "правового" комитета Руслан Сидорович ("Самопомощь").

Неофициально же другие собеседники издания в профильном комитете не дают шансов законопроекту в мае.

"Во время встречи в четверг спикера Парубий (Андрей Парубий - Прим.Ред.) с представителями фракций юристы БПП заявили, что на принятие закона надо минимум 20 часов. Рассматривать его в зале начнут не раньше 22 мая, а принять планируют только 5 июня или позднее", - сообщил один из депутатов.

Луценко все заглушит

Но это сценарий на тот случай, если не будут споров из-за содержания законопроекта.

"Нужно показать общественности, как будет закон выглядеть в конечной редакции. Все должны увидеть, насколько велика вероятность, что в этот антикоррупционный суд пройдут честные судьи и он не станет игрушкой людей во власти", - говорит депутат Сидорович ("Самопомощь"), чья политическая сила входит в так называемое антикоррупционное лобби в парламенте.

Как писала "Страна", за закон о ВАКС развернулась ожесточенная борьба между группой поддержки антикоррупционных органов и западными партнерами Украины с одной стороны и провластным большинством в Раде с другой. Первые хотят переписать проект закона в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия, ВК). Ключевые пункты - решающий голос при отборе первого состава ВАКС международных доноров (то есть США, ЕС и МВФ), дела только по антикоррупционному "профилю", а также снижение планки требований к кандидатам в судьи, чтобы быстрее их отобрать и запустить работу суда еще до выборов.

Вторым не нравится главным образом роль, отводимая зарубежным консультантам, расценивая это как вмешательство во внутренние дела Украины. По этой причине, как говорят в антикоррупционном лобби, рассмотрение проекта закона искусственно затягивается.

Министр Данилюк говорит: требованием МВФ остается "отсутствие политического контроля над отбором независимых профессиональных судей". Хотя он не конкретизирует, судя по всему, Запад стоит на своем и не соглашается на первоначальный вариант АП, когда окончательное решение насчет кандидатур антикоррупционных судей выносит Высшая квалификационная комиссия судей, подконтрольная президенту Петру Порошенко.

Однако видимых сигналов, что власть готова пойти на уступки в вопросе полномочий, пока нет. Порошенко уверен, что парламент примет законопроект, не уточнив, правда, в какой редакции. Если она не устроит МВФ, транша 1,9 млрд долларов в июне страна не увидит. А учитывая начало предвыборной кампании, не увидит, возможно, и в течение ближайшего года.

На этом фоне политические соперники президента пытаются набрать очки. Это особенно заметно в случае премьер-министра Владимира Гройсмана, у которого сейчас с АП напряженные отношения. Он выступает за то, чтобы учесть все без исключения рекомендации ВК в законопроекте о ВАКС.

"Нам необходим независимый антикоррупционный суд", - на днях заявил председатель правительства. Его позицию разделяют в другой партии власти "Народный фронт" (НФ), сейчас союзной Гройсману.

Впрочем, собеседник издания в президентском именном блоке уверен, что это только политическая игра с целью завоевать поддержку Запада. Но если дело дойдет до голосования, то НФ (вторая по численности фракция в Раде этого созыва) не даст все возможные голоса.

"Игра на наших противоречиях с западными партнерами и только", - комментирует источник в БПП. Не верят в то, что закон примут в выгодной Западу редакции и собеседники во фракции "Оппозиционного блока" и "депутатской группе "Видродження". Хотя вторая якобы готова голосовать.

Скорее всего, на следующей пленарной неделе у депутатов будет тема погорячее. Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал новую серию представлений на отмену иммунитета трех депутатов. Обычно в этом случае столько шума, что ничего другого не слышно. А значит - тему Антикоррупционного суда могут отодвинуть на второй план.