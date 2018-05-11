В Украине готовится большая распродажа государственных предприятий. Как уже писала "Страна", 10 мая Кабмин утвердил новый список объектов большой приватизации, которые планируется продать уже до конца нынешнего года.

Всего в перечне 26 "лотов", в том числе, 18 энергокомпаний ("Центрэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", Херсонская, Днепровская, Криворожская, Северодонецкая теплоэлектроцентрали), крупные промышленные объекты (Одесский припортовый завод, "Сумыхимпром", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш" и др.), Государственная продовольственно- зерновая корпорация, Аграрный фонд, фармацевтический завод "Индар" и пр.

Власти рассчитывают выручить за них рекордную сумму в 21,3 млрд. грн. И надеются на приход стратегических инвесторов, которые реанимируют госпредприятия и создадут тысячи новых рабочих мест.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", сомневаются в реализации столь амбициозных планов и считают, что цель готовящейся распродажи одна — до выборов передать все самые ценные госпредприятия в нужные руки. "Тем более, что после принятия в начале нынешнего года нового закона о приватизации, появился вполне легальный способ быстрой и дешевой продажи госимущества" — считает экономист Алексей Кущ.

"Страна" выяснила под кого писался новый приватизационный список Кабмина и как будут распродавать предприятия.

Скидки и личные консультанты

Собственно, нынешний приватизационный список Кабмина не нов — эти объекты кочуют в перечне планируемых к приватизации уже который год кряду. Пикантность ситуации в том, что распродавать их будут по новым правилам.

Напомним: в начале 2018 года парламент принял новый закон о приватизации госимущества. Как писала ранее "Страна", согласно документу, теперь предприятия будут приватизировать двумя способами — на аукционах и конкурсах. Причем, вводится механизм так называемого голландского аукциона, когда в процессе торгов цена не повышается, а, наоборот, снижается. И дисконт может составлять от 25% (если объект выставляется впервые) до 50% (при повторной продаже) от заявленной стоимости.

Оговорены и сроки распродажи. В случае с большой приватизацией это не более 11 месяцев. "То есть, появился законный способ продавать госпредприятия быстро и дешево. А новые собственники получили гарантию того, что после смены власти результаты такой "экспресс-приватизации" не будут оспорены в судах, как это случалось ранее", — пояснил "Стране" экономист Алексей Кущ.

Главная интрига — кому отдадут лучшие государственные предприятия на таких "пригласительных" условиях. В пояснительной записке к проекту нового закона о приватизации утверждалось, что основная цель изменения правил продажи гособъектов — привлечение стратегических западных инвесторов. Для этого власти намерены сделать процесс приватизации "максимально прозрачным и открыты". Способствовать этому должно внедрение института стратегических советников, прописанное в новом законе о приватизации. Их определит специальная рабочая группа Кабмина. Такие советники будут закреплены за каждым крупным объектом. В их обязанности входит не только справедливая оценка предприятия, но и поиск потенциальных покупателей за границей (презентации, фокус-группы, переговоры с крупным бизнесом и пр.).

Впрочем, уже здесь может таится первый подвох приватизации по-новому, — считает экономист Андрей Блинов. "Работа таких советников стоит недешево — речь может идти о миллионах долларов, так как будут привлекаться аудиторские компании. А оплачивать их услуги станут их бюджета. И я не удивлюсь, если первые скандалы, связанные с приватизацией по-новому, вспыхнут именно вокруг таких советников. Тем более, что на их роль, наверняка, будут претендовать бывшие чиновники, которые ушли из госслужбы в частный бизнес", — отметил Блинов.

Иностранцев не дождутся

Но даже возможность получить дорогого консультанта и дисконт не гарантирует, что иностранные покупатели выстроятся в очередь за украинскими предприятиями.

"В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,2 млрд долларов. При этом 1,8 млрд было выведено за границу в качестве дивидендов. Это подтверждает, что у западных инвесторов весьма настороженное отношение к Украине", — говорит Кущ. По его словам, на приватизации госимущества заграничным покупателям реально выручить не более 10-20% от объема прямых иностранных инвестиций, то есть, всего 220-440 млн. долларов, что явно меньше, чем запланировано в бюджете на этот год (порядка 850 млн. долларов).

"За первый квартал 2018 года в Украину поступило всего 300 млн. долларов прямых иностранных инвестиций, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, который также считался провальным. То есть, отношение иностранных инвесторов к нашей стране не только не улучшается, но и, наоборот, становится более настороженным", — констатировал Блинов.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что потенциально украинская госсобственность интересна иностранным покупателям. По его данным, в частности, уже есть заграничные претенденты на "Сумыхимпром". Но будут ли реальные покупки — пока неизвестно.

"Сейчас важно продать честно и прозрачно хотя бы 1-2 объекта. Это будет хорошим сигналом для инвесторов, и они, возможно, поменяют свое скептическое отношение к Украине", — говорит эксперт.

"Среди крупных мировых инвесторов ведь тоже работает "сарафанное радио". Если бы появились реальные примеры удачных покупок украинских предприятий, возможно, заграничные бизнесмены и начали бы присматриваться к нашим предприятиям", — допускает Блинов.

Проблема в том, что заявленные "честные и прозрачные" конкурсы вовсе не гарантированы. "Есть большие политические риски, особенно накануне выборов. И многие инвесторы это прекрасно понимают", — отмечает Забловский. К тому же нерешенными остаются основные проблемы, которые заставляют мировой бизнес обходить Украину стороной — отсутствие гарантий защиты частной собственности, неработающие законы, коррупция и слабая судебная система.

Сбивают цены за комиссионные

Зато под видом иностранных инвесторов госпредприятия вполне могут заполучить приближенные к власти люди, — считают эксперты. Формально в новом законе о приватизации прописан запрет на продажу госсобственности резидентам стран агрессоров, то есть, российскому бизнесу. В то же время нет прямых ограничений для офшорных компаний.

"Давайте смотреть правде в лицо: есть отложенные схемы "маскировки" конечных бенефициаров через вполне респектабельные европейские офшоры. И, думаю, они будут активно использоваться в нынешней приватизации. Тем более, что многие предприятия потенциально могут быть интересны исключительно представителям российского бизнеса или беглой отечественной элиты, имеющей связи в России", — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

С ним согласен и ведущий научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его данным, доля российских инвестиций в украинскую экономику, несмотря на санкции, в последние годы растет, тогда как европейских, наоборот, падает. "С 2013 года доля российских денег выросла с 6% до 12%, а европейских — сократилась с 79% до 70%. А если вычесть из этого объема долю британских, голландских и кипрских офшорных компаний, то вместо 26 млрд. долларов работающих в Украине иностранных инвестиций получим всего 9 млрд.", — отметил эксперт.

По его словам, для бизнесменов "со стороны" большинство объектов из нынешнего списка Кабмина могут стать привлекательными лишь при выполнении определенных условий. К примеру, для облэнерго — это введение стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), которое позволяет инвестору рассчитывать на определенную норму прибыли. НКРЭ формально запустила RAB - тарифы с 1 апреля этого года, но на практике они так и не работают, так как чиновники пока не утвердили ставку прибыльности (первоначально обсуждалась цифра 12,5%).

Для ОПЗ и ТЭЦ таким условием является специальный режим поставок сырья (газа и угля). "К примеру, в случае с Одесским припортовым, если поставлять газ по цене импортного паритета, как это происходит сейчас, его продукция автоматически становится неконкурентной на мировом рынке. Непонятны условия поставок угля на "Центрэнерго". Пока нет информации будет ли поставляться уголь из Пенсильвании, а если будет, то по какой цене. Потому что, по нашей информации, в этом году он завозится на треть дороже, чем уголь по формуле "Роттердам плюс", который принято считать дорогим", — отмечает Рябцев.

И добавляет: даже если власти согласятся решить эти проблемы, на это уйдет не один месяц, что явно не позволит распродать госимущество быстро, как планирует Кабмин.

Зато даже в нынешних условиях выставленные на приватизацию предприятия могут быть интересны бизнесменам, приближенным к власти.

Так, по слухам "Центрэнерго" живо интересуется приближенный к президенту Петру Порошенко нардеп от БПП Игорь Кононенко, а также близкий к нему предприниматель Виталий Кропачев. Как считают эксперты, они вполне смогут договориться о выгодном для себя тарифе даже при условии сохранения поставок дорогого угля из США. "Точно также, заполучив "Турбоатом", завязанный на госсзаказах энергокомпаний, приближенные к власти люди смогут построить супердоходный бизнес", — добавил Алексей Кущ.

К ОПЗ, как говорят эксперты, подбираются покупатели, связанные с соратниками президента Кононенко и Грановский, а также, возможно, и с представителями российского капитала. А "Сумыхимпром" может быть интересен российскому бизнесмену, получившему украинское гражданство и вхожему в отечественные властные кабинеты Константину Григоришину.

Причем, по словам экономистов, все потенциальные покупатели рассчитывают на покупку госимущества по бросовой цене.

"На то, чтобы максимально сбить цены на эти объекты, в Украине работают целые лоббистские группы, в которые входят высокопоставленные чиновники и депутаты. Например, ОПЗ, который потенциально может зарабатывать 80-100 млн. долларов в год и реально стоит не менее 350-500 млн. долларов продадут в разы дешевле, фактически по цене торгового центра в Киеве, ссылаясь на то, что сейчас предприятие фактически не работает. Естественно, такие лоббисты рассчитывают на комиссионные", — рассказывает Кущ.

Его слова подтверждает первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков. "Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов. Это в 10 раз ниже цены трёхлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки нам не известно", — написал Щуриков на своей странице в Facebook.

И такая ситуация не только по ОПЗ, но и по другим объектам — сейчас все будет нацелено на то, чтобы максимально сбить на них цену, — считает Алексей Кущ.

А новые правила приватизации, допускающие конкурсы с одним участником и существенные скидки, сделают процесс передачи стратегических госпредприятий в нужные руки и по бросовой цене еще проще.