Кто победил в День Победы

Главной темой вчерашнего дня оказалась поездка радикалов из "Нацкорпуса" к так называемому "дому Левочкина" в пригороде Киева Козине, где у них произошла стычка с полицией. По большому счету, сама акция радикалов не имела большого значения – она просто была последним выхлопом Дня Победы, который вся Украина отметила совсем не так, как хотели того националисты. И "неповиновение" "Интера" (с которым националисты и связали свою "вендетту" Левочкину) было самым ярким символом того, что праздник прошел по антинационалистическому сценарию.

Известно, что ролик с самыми яркими высказываниями ведущих на праздничном концерте "Интера" появился в интернете еще 8 мая. С утра Дня Победы "Нацкорпус" устроил блокирование телеканала с требованием убрать из эфира "антиукраинский" контент, но "Интер" повел себя так, будто никаких акций возле его офиса не было. Концерт был показан и собрал самую большую (четверть всей взрослой аудитории страны) долю зрителей в тот вечер среди всех телеканалов.

Так же отметила День Победы и вся Украина. Количество людей, вышедших на акцию "Бессмертного полка" и принесших цветы к могилам павших воинов, было таково, что националисты просто не решились на активное противостояние, а отдельные попытки провоцировать тех, кто праздновал 9 мая, пресекала полиция, понимая, что не справится с многотысячными толпами, если их спровоцируют.

Говоря словами ведущих "Интера", миллионы людей, чувствовавшие себя чужими в своей стране, в День Победы увидели, что они – сила и их много.

И это, пожалуй, главный итог 9 мая 2018 года.

Зачем встречалась "нормандская тройка"

Пока Украина праздновала День Победы над фашизмом, Порошенко отбыл в Германию. Его целью была встреча "нормандской четверки" в урезанном формате – без Путина. Эта встреча, как уверяли провластные киевские СМИ, должна была продемонстрировать единство трех участников упомянутой четверки в борьбе с отсутствующим участником. Собственно, те же СМИ вкупе с официальными источниками и постарались ее преподнести именно так. Однако одна "небольшая" деталь все подпортила.

Вчера же стало известно, что после встречи с Порошенко лидеры Германии и Франции поочередно встретятся с Путиным. И уже после этого (возможно, летом в Париже) должна состояться полноценная встреча всей "нормандской четверки". В таком контексте ситуация выглядит совсем иначе.

Лет пять назад по Украине регулярно ездила пара европейских политиков – Кокс и Квасьневский, – которая привозила Януковичу предложения Тимошенко и наоборот. А пару лет назад между Киевом и Москвой курсировала помощница госсекретаря США Нуланд, выполнявшая ту же функцию в отношении Порошенко и Путина.

Поочередные встречи Меркель и Макрона с Порошенко и Путиным напоминают ту же миссию, которая была у их предшественников. И ее можно только приветствовать, потому что Меркель не раз демонстрировала, что действительно хочет восстановить мир на Донбассе. Но подавать вчерашнюю "встречу трех" как победу нынешней власти нелепо, ибо эта встреча – лишь первая попытка оживить те процессы, которые оказались в тупике во многом из-за позиции Киева.

Продаст ли Кабмин ОПЗ с облэнерго

Из всей официальной политической жизни внутри страны вчера состоялось только заседание Кабмина, по случаю праздника переехавшее со среды на четверг. На этом заседании правительство утвердило революционный план приватизации госсобственности, который должен принести в госбюджет 21 с лишним миллиард гривен.

В списке действительно есть несколько очень привлекательных объектов. Один Одесский припортовый завод, который в 2009-м году едва не был продан за полмиллиарда долларов, мог бы покрыть большую часть суммы. А там еще несколько облэнерго, "Турбоатом", "Президент-отель" и еще много интересного.

Но, несмотря на это, планы выглядят нереальными. Любая попытка продать ОПЗ или облэнерго в последние месяцы перед выборами обернется резкой критикой в адрес власти, за какую бы сумму их не продали (тем более что больших сумм ожидать и не стоит). И потому очень сомнительно, что Банковая даст добро хотя бы на одни резонансные торги (разве что на такие, в которых заинтересована сама).

Впрочем, похоже, план утверждался как раз для того, чтобы его не выполнять. Потому что утверждать план в мае вместо января, зная, что с каждым месяцем приближения выборов любая приватизация становится все менее реальной, можно только в том случае, когда интереса к этому плану нет.

Кто выиграл от разрыва Трампа с Ираном

Остальной мир тем временем продолжал переживать последствия решения Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Хотя президент США еще до победы на выборах называл это соглашение "катастрофой", мало кто верил, что он решится на такой шаг. Ведь против был практически весь остальной мир (плюс значительная часть американского истэблишмента).

Но Трамп решился. Он объяснил, что никуда не годится договор, по которому Америка не получает ничего, а Иран – десятки миллиардов долларов (из-за снятия эмбарго на иранскую нефть). Однако он не объяснил, что же получает Америка из-за выхода из соглашения.

В очевидном выигрыше уже оказались страны, продающие нефть (Россия, Саудовская Аравия, Азербайджан): в первый же день после решения Трампа цена Brent подскочила с 74 до 77 долларов, и уже закрепилась на этой отметке. Причем пока речь идет лишь о психологическом воздействии, поскольку иранская нефть на рынке еще присутствует. А что будет, когда эмбарго вернется?

Вслед за нефтью продолжит дорожать газ. В том числе и для Украины, где и без этого тарифы на газ и тепло заоблачные. Выигравшими же снова будут Россия, Азербайджан, Катар.

Правда, в выигрыше будут и американские добытчики сланцевого газа, которые с приходом Трампа смогли вздохнуть свободно, а теперь уже получают сверхприбыль благодаря решению президента США по Ирану.

Впрочем, обратной стороной этого процесса является резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. После скорого краха "ядерной сделки" можно не сомневаться, что Иран возобновит свою ядерную программу, а затем его примеру последуют и другие крупные страны региона - Саудовская Аравия (уже заявила об этом сегодня), Египет и Турция.

Вряд ли на этот процесс будет спокойно смотреть Израиль (который, к слову, свою ядерную бомбу имеет). Он уже постепенно втягивается в войну с иранскими подразделениями на сирийской территории.

Мир все ближе подходит к очень опасной черте.