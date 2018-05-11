Во время празднования 9 мая полиция задержала 28 человек, об этом сообщала "Страна". В отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по ст.173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской ленты".

Среди задержанных оказалась Елена Бережная, известная правозащитница и мать погибшей в 2017 году экс-нардепа Ирины Бережной. Радикалы из группировки С14 вместе с полицией напали на нее и избили. Поводом оказалась футболка Бережной, на которой радикалы и полицейские якобы увидели изображение "георгиевской ленты".

"Страна" решила разобраться, как применяются штрафы за георгиевские ленты – в теории и на практике.

Что говорит Кодекс

Действительно, в Кодексе об административных правонарушениях в мае 2017 года появилась новая статья 173-3 "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты":

Источник: zakon.rada.gov.ua

До появления этой статьи ношение ленты официально было не запрещено. Тем не менее, различные "активисты" после победы Майдана регулярно требовали и от прохожих на улицах, и от водителей машин снять такую ленту. Нередко конфликты заканчивались избиениями носителей лент.

В 2017 году ношение и прочая демонстрация георгиевских лент стали караться по закону: за это нарушение был введен админштраф в сумме от 850 до 2550 гривен. При повторном в течение года нарушении штраф возрастает до 2550–5100 гривен, либо может применяться админарест до 15 суток.

Состав правонарушения (действия, за которые штрафуют) был сформулирован следующим образом:

"Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения".

Что такое "георгиевская (гвардейская) лента" - в данной статье расшифровано не было. Не были установлены размеры, сочетания цветов и прочие признаки, которые позволяют считать ленту "георгиевской" или нет. Данная небрежность законодателя дает возможность по-разному трактовать данную норму.

Кроме того, важное значение имеет также признак публичности использования, демонстрации или ношения ленты. Например, если ленточка привязана к зеркалу заднего вида автомобиля, и ее могут видеть посторонние люди, то здесь можно говорить о публичном использовании. А если ленточка привязана, например, к прикуривателю, то вряд ли речь идет о "публичной демонстрации".

За георгиевскую ленту оштрафовать невозможно

Но намного больше проблем для применения "ленточной статьи" создает другая оплошность законодателей. Оказывается, ни один государственный орган не имеет полномочий накладывать административные штрафы по этой статье.

Органы Нацполиции могут только составить протокол об административном правонарушении по статье 173-3 Кодекса об админнарушениях. Нередко они также задерживают нарушителей, доставляя их в райотделы.

Но затем система дает сбой. Полученные от полиции протоколы суды должны возвращать обратно, поскольку не имеют полномочий их рассматривать.

Дело в том, что в перечень нарушений, по которым суды могут налагать админштрафы, "ленточная" статья 173-3 админкодекса не попала.

Хотя стоящие рядом с ней статьи 173-2 и 174 местные суды имеют право рассматривать:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Как днепропетровский суд отказал полиции пять раз

Как правило, судьи понимают, что наложение штрафов за георгиевскую ленту не входит в их компетенцию, и возвращают протоколы обратно в полицию без рассмотрения.

Анекдотическая ситуация в этой связи сложилась в Кировском райсуде города Днепропетровска: местный житель 13 августа 2017 года в супермаркете "Сильпо" распространил две листовки с изображением георгиевской ленты.

Должностное лицо управления патрульной полиции в Днепропетровске составило об этом административный протокол и передало в суд.

Но суд, со ссылкой на отсутствие у себя полномочий по "ленточной" статье, отказался рассматривать протокол и возвратил его полиции.

Полицейские из этой ситуации не сделали выводов и снова подали протокол на рассмотрение в тот же Кировский райсуд. Закономерно суд снова отказался его рассматривать.

В итоге, управление патрульной полиции в городе Днепропетровске пять раз (!) подавало в суд один и тот же протокол, и пять раз суд возвращал его в связи с отсутствием у него полномочий. Бумажный пинг-понг продолжался полгода: в последний раз суд принял такое решение 19 февраля этого года.

Соседний Октябрьский районный суд города Днепропетровска 26 июня 2017 года по той же причине тоже отказался рассматривать составленный полицией админпротокол.

В нем местная жительница обвинялась в том, что 22 июня 2017 года (день начала Великой Отечественной войны) возле мемориала "Вечный огонь" на площади Соборной демонстрировала фотокарточку с изображением георгиевской ленты.

Суды отказывают по-разному

Другие суды тоже отказываются рассматривать протоколы об админштрафах за георгиевские ленты. Например, 5 апреля этого года в Энергодаре Запорожской области активисты "Объединения участников АТО и волонтеров" заметили георгиевскую ленту на переднем сидении припаркованного автомобиля. По мнению полиции, "лента была демонстративно расположена на переднем пассажирском сиденье указанного авто, припаркованного в публичном месте". Но городской суд по все той же причине отсутствия полномочий вернул протокол в полицию.

Бывают и другие варианты развития событий. Например, в городе Желтые Воды Днепропетровской области местный житель привязал георгиевскую ленту к прикуривателю автомобиля. Об этом 22 июня 2017 года полицейские составили админпротокол. Местный суд поначалу трижды возвращал его полиции на доработку, а затем просто закрыл дело из-за истечения сроков давности для привлечения к ответственности.

В Кицмани Черновицкой области местные полицейские вообще попытались оштрафовать гражданина за ношение георгиевской ленты в… Донецке на празднике 9 мая 2017 года:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Поначалу суд вернул дело обратно в полицию из-за ошибок в протоколе. А затем дело вообще закрыли: причиной стало то, что нарушитель носил георгиевскую ленту 9 мая, а это стало админнарушением согласно закону, который был принят 16 мая, то есть позже, чем было совершено нарушение.

А в Харькове полиция пыталась оштрафовать начальника участка коммунального предприятия "Жикомсервис", которое обслуживает жилые дома в городе. Вина чиновника состояла в том, что на доме по ул. Полтавский шлях, 3 имелось изображение георгиевской ленты, а он не принял мер по ее устранению.

В данном случае суд отказался рассматривать админпротокол, поскольку полиция не предоставила доказательств того, что данный дом обслуживает именно этот участок КП "Жилкомсервис", где нарушитель работает начальником.

Полиция может находить и другие поводы для штрафов. Например, посетителя одного из харьковских кафе 23 июля 2017 года уличили в публичной демонстрации георгиевской ленты. Патрульный полицейский потребовал прекратить правонарушение, а именно скрыть ленту. Посетитель кафе отказался это сделать, за что его обвинили в "злостном неповиновении законному требованию работнику полиции". Это уже другая статья 185 Кодекса об административных правонарушениях, и по ней полицейские составили админпротокол.

Но и по этой статье оштрафовать за георгиевскую ленту не удалось. Сначала суд вернул админпротокол полиции "для надлежащего оформления". Затем вообще закрыл производство из-за окончания сроков привлечения к административной ответственности.

Иногда все-таки штрафуют

Однако, суды не всегда держатся в рамках своих полномочий. Мы нашли в реестре судебных решений множество постановлений о наложении штрафов за ношение георгиевских лент, несмотря на отсутствие у судов права налагать такие штрафы согласно статье 221 Кодекса об админнарушениях.

Особо тут отличился Ратненский районный суд Волынской области. В этом районе расположен пункт пропуска "Доманово" на границе с Беларусью. И за георгиевские ленты тут нещадно штрафуют приезжих из Беларуси.

Например, 14 февраля этого года здесь оштрафовали гражданку Беларуси за георгиевскую ленту, прикрепленную к антенне автомобиля. Она должна была заплатить штраф 850 грн и 352 грн судебного сбора.

1 марта на ту же сумму был оштрафован еще один гражданин Беларуси, который прикрепил ленту на зеркало заднего вида.

А в Яремче Ивано-Франковской области местный суд оштрафовал гражданина Беларуси на целых 2550 гривен. Его обвинили, что он "публично использовал (демонстрировал) флажок с изображением георгиевской (гвардейской) ленты, разместив его на лобовом стекле автомобиля".

Украинские суды штрафуют не только белорусов. Например, Бориспольский суд 22 августа 2017 года оштрафовал на 850 грн и 320 грн судебного сбора за публичное использование и демонстрацию георгиевской ленточки, которая находилась на зеркале заднего вида в салоне автомобиля. На СТО ее увидел владелец другого автомобиля, и сообщил в полицию, "так как знал, что это противозаконно".

За ленту в "Фейсбуке" штрафуют в Крыжополе. А в Немирове – нет

Иногда полиция составляет админпротоколы даже за использование изображения георгиевской ленты в Фейсбуке. Почему-то особенно распространено это в Винницкой области. Но заканчиваются эти инициативы по-разному.

Крыжопольский суд 8 августа прошлого года оштрафовал на 850 грн. плюс 320 грн. судебного сбора местного пенсионера. Его вина состояла в том, что в своем профиле в соцсети "Facebook" он публично использовал изображение георгиевской ленты на фоне "ДНР", чем якобы вызвал недовольство у пользователей соцсети. Которые, очевидно, и доложили "куда следует" о нарушителе:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Но совершенно другое решение по схожему поводу принял Немировский районный суд Винницкой области. 23 марта этого года из-за отсутствия полномочий он отказался рассматривать протокол местной полиции об админштрафе. Протокол был составлен за использование в профиле "Facebook" изображение георгиевской ленты.

Во Львове было все наоборот

Как обнаружила "Страна", применять админштрафы из-за георгиевских лент начали еще в 2011 году. Но тогда штрафовали по совершенно противоположной причине: несколько "активистов" были оштрафованы во Львове за то, что срывали георгиевские ленты с людей, которые 9 мая пришли к Холму Славы.

Так, один из "активистов", нарушая общественный порядок, обидно приставал к гражданам, на замечания сотрудников милиции не реагировал и сорвал с гражданки георгиевскую ленту. Его тогда за мелкое хулиганство наказали 40 часами общественных работ.

Другой "активист", тогда студент 1 курса, объяснил суду, что утром 9 мая получил от незнакомого лица указание приобрести маску на лицо, чтобы его нельзя было идентифицировать. Затем возле Холма Славы в Львове выражался нецензурной бранью. А свидетели указали, что "активист" был в составе группы молодых людей, которые срывали георгиевские ленточки, толкали и оскорбляли пострадавших. Этому студенту-"активисту" тогда присудили 50 часов общественных работ.

Серьезней всех тогда наказали еще одного "активиста" - студента 4 курса университета "Львовская политехника". Он тоже был в составе группы хулиганов, которые цеплялись к прохожим, оскорбляли их, толкали и срывали георгиевские ленты. Но еще в его рюкзаке обнаружили маску и дымовую шашку. В итоге "активиста" наказали административным арестом на 10 суток.

Сейчас закон работает в обратную сторону – наказывают не тех, кто срывает георгиевские ленты, а тех, кто носит. Но строгость закона компенсируется, как уже писалось выше, отсутствием у судов полномочий применять за это административные штрафы. И, при наличии хороших адвокатов, "отбить" попытку полиции наказать за ленту вполне реально.