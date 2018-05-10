В начале мая стало известно о кадровой ротации в руководстве прокуратуры Автономной Республики Крым, которая после аннексии полуострова Россией осуществляет свою деятельность и базируется в Киеве.

Трудившийся в ведомстве сначала начальником следственного отдела, затем - руководителем управления надзора в уголовном производстве, и наконец - замом прокурора Крыма "в экзиле" Александр Удовиченко уволился с занимаемой должности.

Без места для приложения сил 30-летний юрист не остался. Сегодня он оформлен советником директора Госбюро расследований в патронатной службе Романа Трубы. Впрочем, отдельные издания назвали отставку Удовиченко внезапной, указав на интересный нюанс.

Дело в том, что именно Александр Удовиченко был тем самым лицом, которое внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной госизмене со стороны менеджера бизнес-структур президента Петра Порошенко - депутата Николаевского горсовета Константина Картошкина. Известно об этом стало в конце апреля. Через две недели зампрокурора Крыма написал заявление об отставке.

"Страна" разбиралась, как соратник главы государства оказался фигурантом дела по особо тяжкой статье, которое стало своего рода дембельским аккордом на "прокурорском поприще" Александра Удовиченко.

Признание за Крымом российской юрисдикции

Уголовное производство по ч.1 ст.111 УК Украины ("Государственная измена") в отношении менеджера Порошенко прокуроры завели по заявлению адвокатов бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова 18 апреля 2018 года. Но чтобы понять, как закрутилась спираль этой истории и какова в ней роль президента, необходимо вернуться на несколько лет назад.

В 2010 году фонд Prime Assets Management, управляющий активами концерна "Укрпроминвест" Порошенко, приобрел 60% акций Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе (более известного, как "Севморзавод").

"Севморзавод" раскинулся на 53 га земли в Крыму, источник фото: investigator.org.uа

Впрочем, портфель заказов предприятия начал расти одновременно с другим знаковым событием - когда Петр Порошенко стал министром экономики в правительстве Николая Азарова. В июле 2012 года "Севморзавод" выиграл тендер на ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" "весом" около 8 млн грн.

Но еще более интересные события начали происходить с предприятием в первой половине 2014 года. После аннексии Крыма на полуострове зазвучали голоса тех, кто требовал отобрать "Севморзавод" у структур Порошенко. Но "национализация" актива Петра Алексеевича состоялась не сразу. И многое говорит о том, что вокруг завода могли вестись некие кулуарные переговоры с участием властей России и будущего президента Украины.

Как следует из обнародованных Портновым документов, через месяц после проведения "референдума" в Крыму (16 апреля 2014 года), на "Севморзавод" поступило письмо от Министерства промышленности и торговли РФ с предложением господдержки предприятия со стороны России.

Источник фото: facebook.com/andrey.portnov.ua

"В этом письме упоминались юридические термины, которые трудно назвать украинскими. Севастополь именовался городом федерального значения, а Автономная республика Крым - Республикой Крым. Но это не помешало контролируемому Петром Порошенко руководителю завода Константину Картошкину позитивно откликнуться на предложение российской стороны", - написал на этот счет экс-замглавы АП в Facebook.

И действительно, уже через неделю администрация "Севморзавода", ответила на послание из Москвы. Она предоставила подробную раскладку о финансово-хозяйственной деятельности и налоговых отчислениях актива Порошенко за период с 2010 по 2014 годы. Указав эти цифры как в украинских гривнах, так и в российских рублях (а также американских долларах).

Подписантом соответствующего письма как раз и выступил генеральный директор "Севрморзавода" Константин Картошкин.

Источник фото: facebook.com/andrey.portnov.ua

По оценке Портнова, "вступая в переписку с российскими властями в Севастополе уже через месяц после скандальных событий, руководитель предприятия, акционером которого является Петр Порошенко, фактически признал юрисдикцию российских властей в этом городе, вступив с ними в юридические отношения".

"Непонятный статус Севастополя" и срыв вывода украинского флота

То, что именно Картошкину было поручено отвечать за "генеральную линию" "Севморзавода" на тот момент, свидетельствует и сюжет в эфире "5 канала". 30 апреля 2014 года он заявлял достаточно крамольные, с точки зрения украинского законодательства, вещи. Рассуждая о перспективах развития завода Порошенко Константин Эдуардович указал на "непонятный статус города Севастополя".

Источник видео: youtube.com/5 канал

И добавил: "У нас заказчик, с которым достаточно давно работали, стал с осторожностью к нам относится и подзаморозил наши отношения. У нас есть месяц, чтобы найти загрузку нормальную либо перевести предприятие в режим ожидания".

Но как оказалось, и на этом потенциальная госизмена Картошкина не исчерпывается.

В феврале 2018 года, выступая на суде по делу экс-президента Виктора Януковича, бывший нардеп Андрей Сенченко подлил масла в огонь скандалу. Под присягой он заявил - одной из причин срыва вывода украинского флота из аннексированного Крыма стали действия руководителей местных предприятий. Которые попросили от властей России запретить передачу кораблей ВМС Украины из-за накопившейся задолженности перед ними.

"В мае 2014 года, на мой взгляд, совершенно дикий эпизод, когда четыре украинские предприятия, включая ЦКБ "Черноморец", ЧП "Остров" и "Севастопольский морской завод", принадлежащий Петру Порошенко, письменно обратились в оккупационную администрацию Севастополя с требованиями не выпускать украинские корабли до тех пор, пока они не рассчитаются за ранее выполненные ремонты. При этом долги были копеечные, не миллионные. Так вот, "Севастопольскому морскому заводу", принадлежащему Порошенко Петру Алексеевичу, были, по памяти, должны 400 тысяч гривен. Письмо от имени этого предприятия на оккупационную власть Севастополя подписал господин Картошкин", - рассказал Сенченко.

Выступление Андрея Сенченко в суде, источник видео: youtube.com/Адвокатское объединение AVER LEX

Картошкин идет на повышение

Впрочем, в разгар "крымской эпопеии" и этому факту не была дана надлежащая оценка. А вскоре после избрания Порошенко на пост президента Украины, круто повернулась карьера самого Картошкина.

Порошенко в статусе президента Украины и Константин Картошкин, источник фото: news.pn

Во-первых, в июле 2014 году Константин Эдуардович был назначен на пост директора крупнейшего оборонного предприятия Николаева - ГП "Зоря-Машпроект", входящего в систему "Укроборонпрома". Эту должность он занимает и сегодня.

Константин Картошкин, источник фото: niklife.com.ua

Во-вторых, на местных выборах в горсовет Николаева Картошкин возглавил список Блока Петра Порошенко, и был избран депутатом. Как признавался народный депутат Андрей Вадатурский, возглавлявший Николаевскую облорганизацию БПП, за бывшего гендиректора "Севморзавода" лично просил президент.

Порошенко не скрывал своего теплого отношения к Картошкину. В октябре 2015 года он удостоил экс-менеджера своего предприятия самых теплых слов.

"Человек, которым я горжусь, который в моей команде – это Константин Картошкин. Это человек – производственник от Бога", - рассказывал глава государства.

Признания Петра Порошенко в Николаеве, источник видео: youtube.com/ПНТВ

Управленческую деятельность Картошкина в "Зоре-Машпроекте" начальство также оценило. Летом прошлого года николаевские журналисты раскопали, что депутат горсовета получает внушительные надбавки к зарплате - от 200 тысяч до 2 миллионов гривен ежемесячно. Он объяснял такие доплаты эффективностью своей работы.

"Контрактом руководителя предусмотрена основная часть зарплаты и бонусная, за достижение параметров. С учетом того, что план прошлого года был выполнен с превышением, я как руководитель предприятия имею право на бонусы", – рассказал Картошкин журналистам.

Позднее за него вступился и пресс-центр возглавляемого Картошкиным ГП "Зоря-Машпроект". На предприятии сообщили, что основанием для премирования Константина Эдуардовича стал приказ гендиректора "Укроборонпрома".

Дело завели спустя четыре года

В этой же должности и регалиях в апреле 2018 года (аккурат к четвертой годовщине подписания скандальных писем в Министерство торговли РФ) Картошкина и настигло известие о том, что он стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Известно, что в Единый реестр досудебных расследований оно было внесено по заявлению юриста Портнова.

То самое уголовное дело по факту госизмены Картошкина, источник фото: facebook.com/andrey.portnov.ua

Какие именно эпизоды включает в себя данное производство - неясно: в судебном реестре отсутствуют какие-либо упоминания на этот счет.

По поводу причин, по которым в прокуратуре решили открыть производство, у наших собеседников есть несколько версий. По одной из них, речь может идти о самодеятельности конкретного прокурора, который, выполняя формальное требование закона, по обращению граждан зарегистрировал уголовное производство, из-за чего потом и был вынужден покинуть свой пост. По второй - дело открыли для того, чтобы провести расследование, которое (при нынешнем политическом раскладе) покажет отсутствие состава преступления, что затем будет использовано командой президента в пиар-целях.

Сам же Картошкин также отреагировал на информацию о расследовании его деяний на посту руководителя "Севморзавода". В комментарии изданию "Преступности.НЕТ" он рассказал, что читал соответствующий пост Андрея Портнова в Facebook.

"По этому поводу есть позиция, она озвучена, в том числе предприятием (которое сегодня воглавляет топ-менеджер из команды президента - Прим. Ред.), находится на сайте. Если у людей есть какие-то аргументы или факты, которые подтверждают преступление, есть специальные органы, пусть обращаются, они разберутся. Потому что все остальное – это ответственность тех людей, которые пишут заявления, - сказал Константин Картошкин. - Это все очень оценочные суждения, есть компетентные органы, они понимают, что такое государственная измена, в чем она выражается, и они дают оценку, все остальное – это наши эмоции и при уголовных вещах они неуместны", - сказал Картошкин журналистам".

Что же касается анонсированного им заявления на сайте "Зори-Машпроекта", то никакой конкретики по поводу крымских эпизодов в карьере Картошкина на официальной странице предприятия нет. А наличествует лишь расплывчатая формулировка, где администрация оборонного предприятия призвала СМИ "с осторожностью относиться к неофициальной информации, касающейся деятельности предприятия или его работников".

Что же касается самого "Севморзавода", то лишь в феврале 2015 года (то есть почти через год после аннексии) он был подвергнут "национализации" со стороны подчиняющегося РФ правительства Севастополя.