В День Победы в центре Киева прошли десятки тысяч с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Вопреки обещаниям и угрозам националистов, они не смогли сорвать праздник. При этом людей пришло на праздник больше, чем в прошлом году, что говорит и о провале массированной кампании по дискредитации праздника, которую последний год вела власть.

За событиями в День Победы следила "Страна".

"Бессмертный полк" удивил массовостью

- Девушки, красоточки, проходим, не стесняемся, это наш с вами праздник, это наша Победа! - 77-летний киевский пенсионер, ровесник Великой Отечественной войны, Иван Петрович подводил жену и свояченицу к рамкам-металлоискателям возле метро Арсенальная. Троица пенсионеров прижимала к груди портреты в рамках - своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. - Я родился за месяц до того, как Гитлер напал на Советский союз. Отец ушел на фронт пулеметчиком, прошел всю войну, освобождал Кенинсберг, окончил войну в Восточной Пруссии. Вернулся, когда мне было 4 года. Он - мой главный Герой, он Победитель, понимаете?! И никакие вятровичи и порошенки этого не изменят.

Уже за час до старта акции "Бессмертный полк" на площади возле метро Арсенальная выстроилось несколько сотен человек с портретами своих отцов и дедов - участников, ветеранов и жертв войны. Люди медленно просачиваются через рамки - путь на марш в этом году преграждает 5 рамок-металлоискателей. Полицейские выборочно просят показать сумки.

Ближе к старту мероприятия народ все прибывает и прибывает, вот уже вся площадь перед метро забита людьми. С цветами в руках, с вырезками из советских газет, с портретами своих близких - все спешат на главную пятисотметровку года - от Арсенальной площади до Мемориала Вечной Славы с памятником на могиле Неизвестного солдата - ровно полкиметра, и этот путь в День Победы из года в год проходит "Бессмертный полк".

Выходить на своеобразный марш с портретами фронтовиков в Киеве начали в 2013 году. С каждым разом эта акция собирает все больше и больше участников. Позднее киевская полиция отчитается о том, что в акции, якобы, приняло участие всего 2 тысячи участников. Однако фото и видео с мероприятия, свидетельствуют, скорее, о десятках тысяч.

"Если бы именно эта полиция оценивала Майдан, она бы сказала, что на нем было всего полторы тысячи участников", - иронизирует политолог Руслан Бортник.

Руководитель Киевской организации ветеранов Николай Мартынов в разговоре со "Страной" сам удивился подсчетам полицейских: "В этом году пришли десятки тысяч людей. Нас с каждым годом все больше и больше".

Несмотря на звучавшие ранее заявления национал-радикалов о том, что они воспрепятствуют акции "Бессмертный полк", сорвать шествие они не смогли. Ни представители С-14, собравшиеся с утра на Арсенальной, ни братчики Дмитрия Корчинского (который обещал организовать марш с портретами эсэсовцев из дивизии "Галичина") в нынешнем году так и не отважились физически блокировать марш людей с портретами фронтовиков. В отличие от прошлого года, когда националисты напали на пришедших с портретами фронтовиков и скандировали "чемодан, вокзал, Россия".

На сей раз члены "Братства", заблокированные полицией, только постояли в сторонке с картинками героев компьютерных игр, попытавшись выкрикивать "Нация превыше всего!", но их заглушило дружное скандирование участников "Бессмертного полка" - "Фашизм не пройдет!".

Во время движения люди то и дело вместе пели песни "Катюша", "День победы", "Вставай, страна огромная". Националисты пару раз попытались заглушить эти песни барабанным боем. В ответ снова звучало "Фашизм не пройдет!".

Один из ветеранов выкрикнул: "Победили фашизм, победим и эту фашистскую нечисть!". Ему зааплодировали.

В конце пятисотметровки - в парке Славы - за считанные минуты памятник оказался щедро усыпанный цветами. Но многотысячные колонны людей, желающих возложить цветы к Вечному огню, не прекращались еще несколько часов.

Массовые шествия "Бессмертного полка" прошли и во многих других городах Украины, в том числе в миллионщиках юго-востока - Одессе, Харькове, Днепропетровске.

Практически везде наблюдатели отмечают, что людей было больше, чем в прошлом году.

При этом социологи фиксируют, что День Победы остается одним из самых любимых народных праздников - по данным опроса группы "Рейтинг" положительное отношение к Дню Победы высказывают более 80% респондентов во всех регионах Украины.

"Скрытая форма протеста"

Опрошенные "Страной" эксперты говорят, что за последние годы празднование Дня Победы с маршами "Бессмертного полка" окончательно превратилось в форму протеста против политики нынешней власти. И рост числа участников маршей позволяет делать и определенные политические выводы.

"Для большей части общества приход к памятникам, мемориалам Великой Отечественной Войны - это скрытая форма протеста. Есть очевидная закономерность - чем ближе к концу этой власти, тем больше людей участвует в мероприятиях, которые всячески пытается запретить власть или снизить их значимость, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Обратите внимание, сегодня даже приходит больше людей, чем во время Януковича. Сегодня идут не по приказу. Нет колонн учителей, врачей, люди приходят самостоятельно. Мы наблюдаем всплеск и развитие. Мы говорим не о закате традиции, а о возрождении. Это драконит власть. Это понимание того, что цикл завершается, и уходит время, отведенное этой власти".

"Достаточно иметь глаза и здравый рассудок, чтобы понять, что было в десятки раз больше людей, чем насчитала власть. Так уже сложилось, что на всех мероприятиях, которые не выгодны этой власти, то ли это марши, то ли это протесты, то ли это мини-майданы, количество людей умышленно занижается. Люди выходят, чтобы показать, что им надоело то, что власть умышленно превращает гуманитарную сферу в территорию войны, чтобы в этом время набивать себе карманы. И такая массовка в День Победы - это демонстрация отношения к власти. Это свидетельство того, что президент с рейтингом, стремящимся к нулю, не имеет права лезть в церковные, исторические, языковые вопросы", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Что касается довольно вялой реакции националистов, то эксперты не исключают, что в данном случае с ними провели работу власти. Последним, судя по всему, была не нужна картинка побоища с участием нациоал-радикалов на 9 мая. Особенно после нескольких громких "нацистских" скандалов (на которые жестко отреагировал Запад) и письма американских сенаторов с обеспокоенностью касательно роста антисемитизма в Украине.

"Реакция по Фрейду"

Гораздо более жарко 9 мая было в нескольких километрах от площади Славы - возле здания телеканала "Интер" на улице Дмитриевской. Там с самого утра проходила акция "Национального корпуса", к которой присоединились около 70 человек.

Официально протесты националистов были связаны с просочившимися в интернет отрывками концерта ко Дню Победы на "Интере". Так, в одной из подводок ведущие сказали, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Примечательно, что праворадикальное крыло восприняло эти слова на свой счет, хотя, эту фразу вполне можно трактовать, как выполнение принятого еще в 2015 году в Украине закона о том, что демонстрация и распространение коммунистической и нацистской символики запрещены.

Таким образом, фраза "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников" может означать, что "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами Гитлера, Геббельса, или Евы Браун". Но, очевидно, что националисты узрели в ней попытки посягательства на своих героев. Посему - и потребовали от канала изменить сетку вещания.

На "Интере" же отказались комментировать свой продукт до выхода в эфир.

Ранее же руководитель Интер Медиа Груп Анна Безлюдная в разговоре со "Страной" отметила, что канал действует исключительно в рамках законодательства. "Что касается последствий эфира 9 мая, хочу акцентировать внимание, что мы действуем в рамках сегодняшнего украинского законодательства. И в рамках жестких запретных законов мы все равно создаем тот продукт, который привлекает внимание миллионов людей", - сказала Анна Безлюдная "Стране".

"Реакция националистов на эти слова в эфире "Интера" - это реакция по Фрейду. Очень хорошо известно, что многие из новых украинских героев были коллаборантами и поддерживали нацистов. Поэтому потомки и поклонники нацистов и восприняли все на свой счет", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

"По закону о запрете нацизма те люди, которые ходят маршами дивизии СС, носят свастику, или воспевают пособников нацизма, сами являются правонарушителями. Если бы в Украине было верховенство права, то для них давно настала бы юридическая ответственность в виде штрафов, задержаний. Но сегодня тут имеет место только политическая составляющая, а о юридической ответственности речь не идет", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Следует также напомнить, что после массовых празднований Дня Победы в два предыдущих года власти вводили новые ограничения. Например, законодательно запретили ношение георгиевских лент. Заводили уголовные дела на организаторов шествий. Не исключено, что попытаются на чем-то (или на ком-то) отыграться и в этот раз. Только, как показывает пример прошлых лет и все возрастающее число участников маршей "Бессмертного полка", эффективность этих действий стремится к нулю.