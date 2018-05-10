В Верховной Раде появился список новых кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от парламента. Предыдущие попытки его назначить провалились.

По какому сценарию будут развиваться события в этот раз и как это отразится на междоусобице НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), разбиралась "Страна".

Кто все эти люди

В парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции завершился прием заявок на участие в отборе представителя Верховной Рады в члены комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности НАБУ. Как сказано в официальном сообщении комитета, в список кандидатов вошли пять человек, которые успели подать документы до 5 мая - последний срок.

- Пенсионер Валерий Небога, который до этого участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и претендовал на должность аудитора;

- Пенсионер, руководитель общественной организации "Антимафия" Юрий Лихненко, который также был кандидатом в руководители НАБУ;

- Правозащитник-международник, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Василенко;

- Адвокат Вадим Меламед, который, будучи гражданином Украины, постоянно проживает в Израиле;

- Правозащитник, партнер компании "Бейкер и Маккензи" Том Файерстоун, который является гражданином США;

Напомним, Верховная Рада должна назначить в спецкомиссию по аудиту НАБУ своего представителя наравне с президентом и Кабинетом министров. Трое аудиторов каждый год должны проводить оценку эффективности деятельности бюро, по результатам которой его директор может быть уволен. Определиться с кандидатом парламенту мешают противоречия между лобби НАБУ и его противниками во власти.

По правительственной квоте аудитором стал юрист Михаил Буроменский, и этот выбор, по мнению группы поддержки НАБУ, отвечает замыслу уволить его директора Артема Сытника, так как связан с Банковой. Глава государства до сих пор не выбрал кандидатуру (или, если верить собеседникам в Раде, ждет решения депутатов).

Когда может быть голосование

Согласно положениям комитета об отборе кандидатов в аудиторы НАБУ, до 19 мая комитет принимает замечания относительно представленных кандидатур.

"А на 23-е вполне можно приглашать кандидатов на разговор, и тогда же отберем финалистов путем рейтингового голосования для внесения в сессионный зал Рады", - объясняет "Стране" народный депутат Игорь Попов (Радикальная партия), который входит в состав комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Он допускает, что в случае решения комитета сессия будет голосовать за будущего аудитора от парламента уже 24 мая.

При этом, другой член комитета Борислав Береза (внефракционный) утверждает, что автоматически попадает в список для голосования в Раде и бывший прокурор Испании Карлос Кастресана, чья кандидатура после провала голосования 13 июля вновь была рекомендована комитетом Рады на заседании 7 февраля. "Во всяком случае, была такая договоренность в комитете", - сказал Береза "Стране".

Почему мистер Файерстоун

Собеседники издания в комитете среди новых кандидатов выделяют Файерстоуна и Василенко. Акцент на этих кандидатурах сделала и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, которая принадлежит к "группе поддержки" НАБУ.

"Рады, что среди кандидатов Томас Файерстоун! Но бьюсь об заклад, что Рада попытается протащить 81-летнего правозащитника Владимира Василенко", - написала по-английски на своей странице в Фейсбуке Каленюк.

У американского кандидата вообще-то интересная биография. В свое время Файерстоун исполнял обязанности руководителя "правоохранительного" отдела в американском посольстве в Москве. Он слывет знатоком законодательства России и сотрудничал с российскими коллегами по части борьбы с коррупцией, рейдерством и другими тяжелыми экономическими преступлениями.

Файерстоун также был вовлечен в знаменитое дело Сергея Магнитского, российского юриста, арестованного в 2008-м и погибшего в СИЗО в ноябре 2009 года. Вероятнее всего, с этим связан факт, что в 2013 году Файерстоуна объявили персоной нон-грата в России. Впрочем, в западной прессе еще писали, что юриста пытались завербовать российские спецслужбы, но тот отказался.

Кроме того, на американский Минюст он работал прокурором в делах, связанных с Россией или выходцами из нее. Он также помогал разворачивать антикоррупционную борьбу в Украине.

Рекомендации ему как кандидату предоставили посольство США в Киеве и министерство юстиции этой страны, а также украинское представительство международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International и международный институт CEELI в Праге, который специализируется на юробразовании. Важная деталь: Файерстоун говорит по-русски, во всяком случае так сказано в его анкете.

"Это фаворит американцев, патронирующих НАБУ. Посмотрим, кто будет фаворитом власти, а это станет понятно после заседания комитета на эту тему", - говорит депутат из "антикоррупционного комитета", пожелавший остаться неизвестным.

Его коллега по комитету не согласен с намеком Каленюк, что Василенко - кандидатура, выгодная власти. "Он однозначно не "ручной" кандидат. Василенко резкий в суждениях и не любит власть. Правда, не жалует он и НАБУ в его нынешнем проявлении и не верит в него", - утверждает источник.

Что дальше

Исходя из разговоров с депутатов, видны два пути развития событий. Один заключается в том, что кворум на заседании профильного комитета собрать не удастся, что ставит под вопрос голосование по кандидатурам в сессионном зале. На такой сценарий может пойти как провластное большинство, так и лобби НАБУ, если на заседание придет меньше депутатов от власти. Противоречия между ними и так сильно мешают работе комитета.

"Сквозь призму отбора кандидатов в аудиторы можно будет рассмотреть жизнеспособность комитета. На сегодняшний день он не функционирует", - утверждает член комитета Борислав Береза (внефракционный).

Другой сценарий: отбор комитетом пройдут кандидатуры Василенко и Файерстоуна. "А дальше посольству намекнут, мол, на все воля зала. Работайте с депутатами сами", - говорит член комитета на правах анонимности.

Если в итоге аудитора НАБУ от парламента удастся избрать, представителя президента, как уже сказано, ждать недолго. И это значит, что аудит деятельности бюро наконец проведут.

По его итогам, как уже писалось выше, теоретически может быть принято решение об увольнении Сытника.

Однако, в такой исход в Раде не верят. Мол, на столь откровенный вызов Западу украинская власть не пойдет. Другое дело, что аудит может сыграть свою роль в затянувшемся противостоянии между главой САП Назаром Холодницким и Сытником.

"Документ не будет разгромный или натянуто-хороший. Получится абсолютно нормальный отчет о работе антикоррупционного органа в условиях становления. И там будет видно, НАБУ или САП (специализированная антикоррупционная прокуратура - Прим.Ред.) тормозили или ускоряли производства", - говорит один из членов профильного комитета парламента.

К слову, на днях руководители антикоррупционных органов опять обменялись шпильками, заговорив о непрофессионализме друг друга в деле председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского о получении денег из "черной кассы" Партии регионов. А до этого было история с "прослушкой" главы САП, из-за чего заговорили о его отставке.

"Холодницкий пока остается. Но его "подвесили". И теперь он вряд ли сможет эффективно противостоять руководству НАБУ", - убеждает собеседник среди депутатов комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.