КМИС: президент проигрывает второй тур всем

Вчера КМИС – вслед за "Рейтингом" и СОЦИСом – также выдал результаты своего опроса. Но если данные СОЦИСа в какой-то мере выправили печальную ситуацию, нарисованную президенту Порошенко "Рейтингом" (вполне возможно, что в этом и была задача СОЦИСа, которой является соцслужбой близкой к одному из политтехнологов Банковой Игорю Грыниву), то КМИС похоронил все надежды. Потому что поставил крест на ключевом проекте власти под названием "Второй тур".

Выстраивать планы на второй тур еще перед первым – это стратегия, которая применяется в Украине еще с 1999 года. Именно тогда Кучма применил план устранения Мороза и вывода во второй тур Симоненко. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что тогда, в 1999-м, это был единственный случай, когда эта технология сработала.

Правда, размышляли над ней и другие. Еще в 2012 году Януковичу предложили вывести во второй тур Тягнибока и победить в 2015-м на контрасте. Однако к 2015-му проект уже оказался неактуальным.

Еще в прошлом году на Банковой активно рассматривали вариант римейка 1999 года – выхода Порошенко во второй тур с кандидатом от Юго-Востока с расчетом, что во втором туре майдановской электорат якобы можно будет мобилизовать вокруг действующего президента. Однако КМИС вчера сообщил, что действующий президент проигрывает второй тур вообще всем, включая лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.

Еще одним вариантом был вывод во второй тур Олег Ляшко. Но и ему, как показывает опрос КМИСа президент проигрывает.

Это означает досрочный конец всех стратегических игр Банковой.

В такой ситуации Порошенко лучше всего срочно собрать всех олигархов и представителей политических партий и договорится о смене Конституции и о преобразовании Украины в парламентскую республику с минимальными полномочиями президента. Однако президент, похоже, еще надеется на победу. Вот только непонятно каким образом.

УПЦ против автокефалии

Украинская православная церковь выступила против инициативы автокефалии, которую продвигают президент и парламент. Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью, размещенном на официальном сайте УПЦ. Кроме того, по словам Антония, против инициативы украинской власти выступили "предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран".

На этом можно поставить точку в вопросе участия УПЦ в проекте Порошенко. Не исключено, что одной из причин президентского обращения к константинопольскому патриарху Варфоломею было обещание лидера неформальной фракции "автокефалистов" в УПЦ Александра Драбинко произвести переворот (или, по крайней мере, раскол) в канонической церкви. Однако ни то, ни другое не состоялось.

Чтобы избежать раскола, глава УПЦ митрополит Онуфрий остался "над схваткой". Лидером "антиафтокефалистов" стал уже упомянутый Антоний, который – при поддержке Онуфрия – сумел собрать вокруг себя большинство. Драбинко не смог перетащить на свою сторону почти никого и в результате даже не стал ставить вопрос об автокефалии на общецерковный уровень.

Поражение автокефалистов в УПЦ значительно усложняет планы власти, поскольку теперь Варфоломею (при наличии желания) нужно ставить вопрос не о переподчинении канонической церкви, а о канонизации непризнанных УПЦ КП и УАПЦ. А это такая же проблема, как признание "ДНР" и "ЛНР" на международном уровне.

Правда, побывавшая в Стамбуле и. о. министра здравоохранения Супрун после встречи с Варфоломеем заявила, что никакое давление "антиавтокефалистов" не помешает последнему принять "правильное решение". Но в понимании Супрун "правильным решением" может быть и проповедь о безвредности сквозняков.

"Джавелины" купили для парадов?

Пшиком закончилась и еще одна история – с поставкой американских "Джавелинов" в Украину. Общеукраинский фурор вызвало заявление замминистра оккупированных территорий Туки о том, что разрекламированные комплексы нельзя использовать на линии разграничения – то есть, собственно говоря, в зоне боевых действий. Хотя, в общем-то, и раньше заявлялось, что "Джавелины" – чисто оборонительное вооружение.

Тука объяснил, что ограничение насчет линии разграничения могут отменить, но понятно, что отменят его только в случае полномасштабного наступления сепаратистов. А до тех пор "Джавелины" будут стоять в стратегическом резерве.

И не факт, что из этого резерва их достанут при любых раскладах. "Джавелин" – безусловно, высокоточное оружие, но при этом и очень дорогое. Один выстрел – 80 тысяч долларов, и это как-то слишком много за уничтожение одного подержанного Т-64 или Т-72.

Поэтому следует ожидать, что "Джавелины" будут играть в украинской армии роль выставочной техники, которую, к примеру, покажут на параде 24 августа. Но – без ракет, потому что один случайный пуск ценой 80 тысяч долларов будет непоправимым ударом по бюджету Министерства обороны.

МВД: слово "ж@ды" – не преступление

Пресс-служба МВД вчера дезавуировала (или, проще говоря, обломала) все возмущение министра Авакова антисемитизмом одесского "Правого сектора". Пресс-секретарь министерства Шевченко вчера заявил, что высказывания о "ж@дах" – это плохо, но это отнюдь не уголовное преступление.

По-хорошему, вслед за таким заявлением должно сразу следовать увольнение. Потому что с юридической точки зрения ни один чиновник не имеет права давать оценки по уголовному производству, открытому полицией. Это можно трактовать даже как давление на следствие.

Но дело не только в юридических аспектах. Пресс-секретарь просто подставил своего шефа или, как минимум, выставил в дураках. Ведь известный пост Авакова состоял из двух частей: а) антисемитизму не место в Украине, б) полиция начала следствие. Теперь получается, что либо министр сознательно написал "липу" о следствии, либо он не знает Уголовный кодекс даже в той мере, в какой его знает пресс-секретарь МВД.

Если же говорить о сути дела, то заявление Шевченко выглядит просто как попытка выгородить лидершу одесского "Правого сектора" Сойкину, поскольку уже одно упоминание слова "ж@ды" можно трактовать как разжигание межнациональной розни.

Путин начал четвертый срок

Главным международным событием вчера была инаугурация президента России Путина, с которой начался его четвертый (и, в теории, последний) срок руководства страной. Церемония была срежиссирована максимально торжественно, но ничем неординарным не запомнилась.

В диссонансе со всей этой торжественностью был подход Путина к массовке, которая состояла исключительно из молодежи, подобранной со всей России. Молодежная массовка должна была продемонстрировать, что новое поколение россиян – с Путиным, а не с Навальным на его "антицарском" митинге.

Основная интрига вчерашнего дня, впрочем, была не на самой церемонии. Накануне правительство Медведева, как положено, подало в отставку, и в воздухе повис вопрос: а вернет ли Путин премьера в его кресло. Вопрос не праздный: хотя отставка была вызвана формальностью, в истории (в частности, в украинской) уже были случаи, когда формальность становилась реальностью.

Президент мог воспользоваться случаем и назначить нового премьера – что автоматически означало бы начало борьбы преемников за российский престол. Но Путин решил ничего не менять. Медведев остается, и остается именно потому, что уже доказал свое нежелание бороться за высший пост в стране. И потому в теории можно допустить, что в 2024-м он снова проведет рокировку с Путиным.

Хотя это пока лишь гипотетическая возможность.