В прошлую среду, 2 мая на столичном Подоле произошло резонансное нападение на активиста Евромайдана, ветерана АТО и "добробатовца" Дмитрия Иващенко (Вербича).

Дмитрий Иващенко (Вербич), источник фото: facebook.com/verbych22

На мужчину, использовав при этом слезоточивый газ, напала компания молодых людей с ножом и молотком. Вербичу удалось спастись - с колотой раной в области поясницы он был госпитализирован в больницу. Его обидчики скрылись с места ЧП.

Информация об инциденте с добровольцем АТО, и тем более в центре Киева, вызвала масштабный резонанс в "правом движении". Это неудивительно: Вербич не скрывал своих националистических взглядов. Более того - ранее он активничал на этом поприще с прочими "правыми", которые сегодня являются костяком скандальной группировки С-14 (хотя в последнее время Вербич несколько отошел от участия в публичных мероприятиях праворадикальных структур).

Его "побратимы" и полиция пообещали найти нападавших на добровольца, но быстрее всех с этим справилась Служба безопасности Украины.

На выходных правоохранители рапортовали о задержании в Харькове причастных к совершению нападения на "Ивича" (еще одно прозвище Дмитрия в националистических кругах). Впрочем, из пятерки молодых людей, чьи фото слили в сеть, только одной девушке "очно" было объявлено о подозрении в злостном хулиганстве.

Потерпевшая сторона не согласна с такой (как они полагают, мягкой) трактовкой инцидента, усматривая в случившемся идеологические мотивы и признаки тяжких преступлений. Вплоть до "террористических действий", совершенных представителями противостоящего правым радикалам "левацкого движения".

"Страна" разбиралась, на чем основываются эти предположения и кем на самом деле являются нападавшие на Вербича.

Нападали впятером

Как следует из обнародованного полицией видео части инцидента, нападение на Вербича произошло около 19:40 на улице Константиновской, 59/5. Здесь пятеро неизвестных - три юноши и две девушки, напали на АТОшника со спины и молча.

Потерпевший утверждает: хотя обидчики закрывали лица масками, своих оппонентов он увидел впервые в жизни. Во время потасовки добровольцу нанесли удар ножом в спину, параллельно применив газовый баллончик. Завязалась драка, в ходе которой Вербичу пытались нанести несколько ударов молотком.

"Не почувствовал, как подошли сзади, это ставлю себе в минус. Сразу удар в спину ножом и я не понял, что произошло. Развернулся назад - получил из газового баллона очень мощную струю в глаза, почти сразу перестал видеть", - описывал журналистам инцидент Вербич.

"Добробатовец" говорит, что на месте сориентировался: оппоненты его окружают, и потому он попытался скрыться от них. Этого Дмитрию сделать не удалось. Зато получилось рассмотреть, как распределялись роли в компании молодых людей, которые атаковали его на Подоле.

"Вижу, что не убегу, ноги не слушаются. Разворачиваюсь и начинаю отбиваться. Левый глаз немного открылся, начинаю им видеть: слева двое вооруженных мужчин, у одного нож, у другого, кажется, молоток. Их удары я сбиваю рукой, после чего справа летит молоток и я отпрыгиваю", - вспоминает нападение Вербич.

Впоследствии он отступил к арке, где получил еще серию ударов, и лишился сумки (с некоторой суммой денег). Ее вырвали девушки из компании нападавших. Одна из них при этом якобы снимала на видео процесс избиения добровольца АТО. После чего налетчики скрылись с места событий.

Момент нападения на Дмитрия Иващенко (Вербича), источник видео: facebook.com/UA.KyivPolice

Пострадавший оказался "майдановцем" и "киборгом"

На выручку Вербичу пришли его побратимы, на встречу с которыми он направлялся в злополучный вечер. Как рассказал в телеэфире друг пострадавшего Александр Чуб, они ожидали Дмитрия в 300 метрах от места нападения в машине. Когда ветеран АТО созвонился с товарищами, те поспешили к нему, оказав первую помощь и сопроводив в больницу.

Ранение ветерана АТО, источник фото: facebook.com/valicopter

Адвокат добровольца Наталия Фещик сообщила - 2 мая "Ивичу" сделали операцию, и несмотря на характер ранения он должен поправиться.

"Дмитрий Вербич находится в хирургическом отделении областной клинической больницы. У него тяжелая травма – ножевое ранение в спину. Удар ножа пришелся в область копчика, к счастью, лезвие не дошло к почкам", - рассказала Фещик.

По ее словам, врачи не дают прогнозов, однако раненый боец нормально перенес операцию. О стабильности его состояния говорит и то, что он выходил на порог больницы к представителям прессы, проведя своего рода пресс-конференцию.

Общение "Ивича" с журналистами в больнице, источник видео: facebook.com/chubsys

Где Вербич рассказал, что накануне инцидента ему никто не угрожал, да и в целом он - неконфликтный человек. Хотя и отметился в целом ряде "горячих точек" современной Украины. Включая, например, события периода акций протеста в Киеве образца 2013-2014 годов и конфликт на Донбассе, куда он отправился добровольцем.

"Я был на Майдане, потому поехал в Италию зарабатывать деньги... Когда вернулся, пошел в пятый батальон "Правого сектора". Пески, Донецкий аэропорт, потом - снова Пески, Адвеевка, шахта "Бутовка", - описывает он свое боевой путь журналистам Цензор.НЕТ.

Вербич (справа в черном шлеме и маске) в день расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года находился на улице Институтской, источник фото: сensor.net.ua

Вербич во время АТО, источник фото:facebook.com/verbych22

Одним СМИ Вербич рассказал, что при обороне аэропорта в Донецке он получил осколочное ранение в ногу. Другим масс-медиа указывал, что ранение 2 мая стало для него первым, а за год службы в АТО (где он находился 10 дней в аэропорту, защитники которого получили прозвище "киборги") такого с ним не случалось.

"Когда вернулся, политикой не занимался. Я немного тренировал ребят по военной тематике, ходил в походы как инструктор. Иногда снимал материалы об Украине, об интересных местах в нашей стране. Это была не политическая, а скорее творческая деятельность. Ни в какие разборки не лез, в конфликты не вступал", - рассказал он журналистам.

И предположил, что нападение на него компании неизвестных ему людей может быть как-то связано с его участием в АТО. Дело в том, что во время инцидента 30 апреля на добровольце была надета футболка с изображением Исы Мунаева - погибшего комбата батальона имени Джахара Дудаева, который воевал на Донбассе на стороне украинской армии.

"Думаю, это связано с моей одеждой, — сказал Вербич. — Я был в камуфляжных шортах, камуфляжной футболке и панаме. Одним словом, было понятно, что я — военнослужащий. Я не исключаю, что преступники, которые на меня напали — пророссийские экстремисты. Не исключено, что это граждане России. Если так, то они могли уже уехать из Украины".

СБУшники задержали "хулиганку", обидевшую побратима правых радикалов

Полиция опубликовала фото подозреваемых с камер видеонаблюдения, изначально описывая инцидент как драку Вербича с неизвестными.

Именно по такой юридической квалификации, связанной с хулиганством, и осуществлялось расследование дела. Ввиду этого едва ли не самой большой сенсацией выходных стали даже не сведения о том, что обидчиков "киборга" задержали. А то, что к этому приложила руку Служба безопасности Украины. В сотрудничестве с которой, кстати, ранее признавался Евгений Карась - фронтмен организации С-14, где ранее был замечен "Ивич".

Сначала сведения о том, что "контора" схватила всю пятерка нападавших на Вербича в Харькове, просочились в СМИ. Уже тогда стал ясен возможный политический след в инциденте с улицы Константиновской. Дело в том, что как сообщил "Обозреватель", все пятеро задержанных в первой столице молодых людей позиционируют себя антифашистами.

При этом издание приводило рассказ одной из задержанных девушек, которая делилась деталями ЧП. Якобы 2 мая, находясь в Киеве, она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой. Заприметив это, ее спутники сказали, мол, этот молодой мужчина — "бандеровец" и его нужно наказать.

Так началось непродолжительное преследование Вербича, в ходе которого "антифа" надели на лица маски и совершили нападение (применив газовый баллончик и нож). После этого они убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус.

Далее, как следует из официального сообщения пресс-центра СБУ, большинство обидчиков Вербича выехали в Харьков. Где якобы и были задержаны, за исключением организатора нападения - гражданина России. Последний 4 мая покинул пределы Украины и выехал в Польшу (7 мая стало известно, что ему заочно объявлено о подозрении в совершении разбоя и хулиганстве).

Несмотря на это, в Службе безопасности резюмировали: к вечеру воскресенья абсолютно все фигуранты громкого дела установлены и вскоре они будут доставлены в Киев для проведения следственных действий.

Но через несколько часов выяснилось - сообщение СБУ оказалось не вполне корректным. Как пояснила адвокат добровольца Наталия Фещик, среди "харьковских антифашистов" к делу о нападении на "Ивича" причастна только одна девушка из пятерки молодых людей, чьи фото растиражировали на всю Украину.

"Это точная информация. Я говорила с начальником уголовного розыска (Подольского райуправления полиции Киева - Прим. Ред.). Девушка у них просто проживала, а другие будто бы даже и в Киеве никогда не были. Их задержали, но отпустили", - пояснила Фещик.

Что же касается прочих четырех фигурантов дела, то информация об их местонахождении к моменту подготовки этого материала отсутствует. Таким образом, в руках силовиков оказалась лишь одна из когорты обидчиков "киборга" "Ивича". Резонно предположить, что это именна та девушка, которая и делилась деталями инцидента на Подоле накануне.

Дочь полковника подалась в анархисты

7 мая прокуратура столицы объявила ей о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины. Во вторник, 8 мая, Подольский райсуд Киева будет избирать ей меру пресечения.

Источник фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

И хотя "прокурорские" заретушировали лицо 25-летней дамы, личность ее не представляет секрета. Эта уроженка Чернигова, которая в свое время училась в Киеве - Екатерина Лапинская.

Екатерина Лапинская в момент задержания, источник фото: obozrevatel.com

О девушке известно, что она воспитывалась в семье военных. Ее отец Сергей Лапинский - полковник, начальник отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита Министерства обороны, а мать Валентина Лапинская - ответственный исполнитель информационно-аналитической группы Минобороны, базирующейся в черниговской воинской части А2622.

Род официальных занятий Екатерина Лапинской неизвестен, но ранее она получала пенсию - суммарно за прошлый год около 15 тыс грн. При этом представители радикальных правых кругов Киева называют ее давней участницей "левацких движений", придерживающихся анархистских убеждений.

Фото со страничек Екатерины в соцсетях , источник: inforesist.org

Что говорят в "антифа" и почему в С-14 им не верят

После инцидента на Подоле девушка удалила свои страницы из соцсетей, но часть ее фото были выужены оттуда ранее. Исходя из ее пояснений, 2 мая в Киеве на Вербича ее единомышленники напали, приняв его за кого-то из идеологических оппонентов.

По крайней мере, так расценили фронтмены праворадикальной группировки С-14 заявление на сайте анархистов из "Революционного действия".

В нем "леваки" утверждают, их организация не берет на себя ответственность за нападение на "Ивича". Наряду с этим, они не исключают, что "киборга" действительно могли атаковать по ошибке отдельные приверженцы и последователи идей Петра Кропоткина. Которые, к слову, периодически выкладывают на своих страницах видео нападений на идеологических оппонентов из радикальной правой среды, которых "леваки" именуют нацистами.

"Причины нападать на такого человека (Вербича - Прим. Ред.) у анархистов с применением ножа нет. Тем более, судя по характеру нападения, оно имело случайный характер", - говорится в заявлении "Революционного действия".

"Мы не можем говорить от лица напавших на Дмитрия людей, однако осуждаем такие действия, если эти действия были совершены анархистами. Нападения на нацистов должны быть адресными и находить оппонента исключительно по четкой идентификации с нацистской символикой или их политической деятельностью. Его прошлое в виде сотрудничества с праворадикальной организацией достойно осуждения, но не требует использования насилия, которое в данном случае выглядит бессмысленным", - резюмируют анархисты.

Впрочем, как уже отмечалось выше, представителей "правого движения" эти объяснения не устроили. Здесь оперируют тем фактом, что за день до нападения на Вербича "Революционное действие" устроило свой первомайский марш в Киеве, для чего в столицу и съехались многочисленные представители "леваков".

Источник видео:youtube.com/Революційна Дія

Согласно их аргументам, по меньшей мере трое из шедших в рядах марширующих "леваков" по Киеву 1 мая напоминают троицу, напавшую на Вербича. Это парень в светлой худи (толстовка с капюшоном) и черным рюкзаком, мужчина с белым пятнистым рюкзаком, а также девушка в черной одежде с белой медицинской маской на лице.

Участник марша "леваков, источник фото: скриншот youtube.com/Революційна Дія

Парень в худи и с рюкзаком из группы людей, напавших на "Ивича", источник фото: facebook.com/alex.ivanov.980

Человек с пятнистым рюкзаком марширует 1 мая в Киеве. Этот рюкзак напоминает тот, который был у одного из нападавших на Вербича на следующий день, источник фото: facebook.com/alex.ivanov.980

Девушка в темных шортах и медицинской маске, которая по комплекции и внешности имеет несколько общих черт с той, что принимала участие в инциденте на Подоле 2 мая, источник фото: facebook.com/alex.ivanov.980

Действительно ли эти люди присутствовали на улице Константиновской вечером 2 мая, установит следствие.

Которое в настоящее время продолжает расследовать обстоятельства инцидента с Вербичем в канве статей о групповом хулиганстве с использованием заранее заготовленного холодного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины) и разбое (ч.2 ст.187 УК Украины).

"Что-то новое". Над правыми радикалами нависла угроза

Адвокат "киборга" Наталия Фещик с этим не согласна, настаивая на "утяжелении" степени вины злоумышленников. Как минимум, в части покушения на убийство (ст.115 УК Украины).

"Манера нанесения ударов, характер нападения и его организация позволяет предполагать, что конечной целью злоумышленников была смерть жертвы", - говорит Фещик "Стране".

Наряду с этим, адвокат допускает - если подтвердится принадлежность нападавших на Вербича к военизированным "антифашистским субкультурам", которые имели четкий умысел в отношении ее клиента, количество обвинительных статей может расшириться еще более. Ими могут стать претензии в части нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (ст.161 УК Украины), создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст.260 УК Украины) и даже создание территористической организации (ст.258-3 УК Украины). С учетом вероятной переквалификации дела по таким обвинениям, дело о нападении на "киборга" окончательно станет "парафией" Службы безопасности.

Впрочем, дойдет ли до этого - пока неясно (пока "пидозра" Лапинской только по ст.296 УК Украины). Но Фещик говорит: полицейские уже называют инцидент на Подоле "чем-то новым и неизведанным". Дело в том, что ранее нападения "антифа" на правых радикалов порой случались, но не сопровождались использованием оружия.

Сам Вербич, история которого, наоборот, вызвала колоссальный резонанс, тоже допускает, что его могли пырнуть ножом "леваки" (по старой памяти или действительно обознались).

"Есть тенденция того, что какие-то леворадикальные экстремистские организации, люди устраивают ряд таких акций", - говорит он.

Об этом же с тревогой говорят и представители правых организаций, которые ранее нападали на оппонентов, а теперь почувствовали, что сами могут стать объектом "охоты".

"Это очень тревожные звоночки. Есть подозрение, что это сделали представители молодежных леворадикальных движений. До этого были случаи избиения, но не было ножей, не было молотков", - отметил один из праворадикалов Александр Войтко в эфире Оbоz.TV.

С учетом того, что лидером группировки, нападавшей на Вербича, СБУ уже объявила гражданина России, нетрудно предположить - инцидент на Подоле спецслужбы могут рассматривать сквозь призму так называемой "руки Кремля". Насколько это соответствует действительности, а где - налет пропаганды, сказать сложно.

Однозначно можно утверждать лишь, что 2 мая имел место прецедент вооруженного нападения на "правого" (пусть и отошедшего от дел) со стороны представителей антинационалистических движений.

А это значит, что исполняемый правыми радикалами курс на разжигание идеологической нетерпимости в стране (примером чему является убийство оппозиционного публициста и журналиста Олеся Бузины, в котором обвиняются выходцы из С-14, а также другие многочисленные провокации с их участием), получил "ответку".

И это действительно "тревожный звоночек". Причем не только для праворадикального движения, но и для властей, которые до сих пор охотно использовали националистов для запугивания оппонентов и решения прочих специфических задач.