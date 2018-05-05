30 апреля 2018 года в центре Киева, в ходе дорожного конфликта нардеп Мустафа Найем был избит несколькими молодыми чеченцами - Саитовым Ахмедом Абубакаровичем, Саитовым Магомедом-Салихом Аргуевичем, Умалом Тимербилатовым Руслановичем.

Четвертому участнику драки - Магомеду-Амину Саитову в тот же день удалось беспрепятственно выехать за границу. После того, как стали известны фамилии нападавших, выяснилось, что трое из них принадлежат к состоятельной семье чеченского предпринимателя Мусы Саитова. Бизнесмен владеет несколькими крупными компаниями с солидными активами в сфере строительного бизнеса, а также промоутерской боксерской компанией BoomBox Promotions.

Этот инцидент, позиции в котором обоих сторон "Страна" уже подробно описывала, привлек внимание общественности к позициям чеченцев в Украине. Чем представители этого кавказского народа занимаются в Украине и какие у них интересы в бизнесе и в других сферах.

"Страна" разбиралась в вопросе.

Три чеченские волны и одесский след

Первые нохчи - так называют себя уроженцы Чечни, появились в Украине еще во времена СССР. Никакой головной боли для милиции чеченцы в те времена не доставляли - большинство "советских" чеченцев быстро ассимилировалось с местным населением.

Вторая волна переселенцев из Чечни, и довольно многочисленная, прибыла в Украину во время и сразу же после первой чеченской войны 1994-1996 года.

Третья волна переселенцев из Чечни пришла в Украину после второй чеченской войны 1999-2000 года.

Предыстория появления беженцев "первой чеченской" войны связана с именем тогдашнего одесского мэра Эдуарда Гурвица. В июле 1996 года в Чечне боевиками были взяты в плен 35 украинских строителей из Кировограда, которые работали по контракту с российскими компаниями на восстановлении Чечни.

Переговоры украинских властей о возвращении наших сограждан не увенчались успехом. И тут довольно неожиданно для украинского МИДа с инициативой вернуть строителей на родину выступил Эдуард Гурвиц. Вскоре одесский мэр вылетел в Чечню, встретился там с первыми лицами непризнанной "Ичкерии" (так называли свое "государство" чеченские сепаратисты) и с помпой вернул заложников в Украину.

Собственно, неожиданным предложение Гурвица и благосклонность боевиков было лишь для украинского правительства. Дело в том, что в первой чеченской войне на стороне непризнанного Россией правительства Джохара Дудаева сражалось довольно большое количество украинцев из радикальных националистических организаций.

В основном, переправкой бойцов из Украины в Чечню занималось "Братство" Дмитрия Корчинского. Который, в свою очередь, нашел в тогдашнем мэре Одессы Эдуарде Гурвице надежного друга и союзника. Используя эту связку Гурвиц затем и вышел на вождей "Ичкерии".

По мнению ветеранов одесского уголовного розыска, с которыми удалось переговорить "Стране", причина такого довольно необычного союза была довольно проста - Гурвиц лавировал в войне между мощными и влиятельными одесскими криминальными группировками Ангела и Стояна. И пытался найти "третью" силу, которая могла бы дать ему возможность самостоятельно управлять городом.

Такой "третьей" силой стали недавние бойцы первой чеченской войны.

Со стороны "Ичкерии" Одесса и Украина представляла немалый интерес. В первую очередь, в роли базы для отдыха и реабилитации бойцов, для переправки их в тренировочные лагеря за рубежом. А также в качестве "спокойного" запасного поля для занятий бизнесом.

Самыми "интересными" для бизнеса чеченцев стали крупные города в центральной и восточной Украине - Одесса, Киев, Запорожье, Харьков, Днепропетровск и Донецк.

Украинский интерес для парней с Востока

Несмотря на то, что большинство беженцев - нохчи из "первой чеченской" войны быстро акклиматизировалась в Украине и зажили вполне законопослушной и мирной жизнью, часть чеченцев, в первую очередь из числа боевиков, ушла в криминал.

Впрочем, никакой "этнической" предрасположенности к криминалу именно чеченцев, в этом не было - в 90-е годы в Украине в основном заправляли банды и "бригады", состоящие из местных жителей. И "чеченские" ОПГ составляли в общенациональной эпидемии бандитизма лишь малую часть.

Однако появление на криминальном фронте новых участников наделало много шума.

"В середине 90-х бандиты из чеченских ОПГ стали в Украине настоящим пугалом для местных бандюков. В первую очередь, это случилось благодаря имиджу "бородачей" как бесстрашных и безжалостных бойцов. Конечно, большей частью это были "понты для приезжих", как говорят в Одессе. Чеченские бандиты сами умело развивали этот имидж. Хотя среди них действительно были очень опытные бойцы, с опытом войны и диверсий. Этих качеств не было у большинства местных, украинских бандитов. Поэтому появление на "стрелке" чеченцев часто было последним аргументом для многих украинских бизнесменов и политиков, которые охотно пользовались услугами чеченских ОПГ. Основной базой чеченских ОПГ стала Одесса - им здесь негласно покровительствовали местные власти, которые надеялись с помощью чеченцев лишить влияния мощные одесские банды. В итоге в Одессе образовалась мощная чеченская ОПГ Беслана и Абу Арчаковых. Ошибочно к "чеченским" одесским ОПГ относят бригаду авторитета Маги по кличке Спорт. На самом деле это была дагестанская бригада. В сферу интересов бригады Абу входила оптовая торговля нефтепродуктами, крышевание рынков, торговля наркотиками, продажа фальшивых долларов, угон автомобилей, торговля оружием и похищение людей с целью выкупа. Впрочем, в начале 2000-х "одесская чеченская" ОПГ фактически была разгромлена. Причем не только милицией, но и в результате бесконечных криминальных войн между бандами", - рассказал нам один из старших офицеров Одесской полиции В.

Чеченская доля на криминальном рынке

По словам ветерана уголовного розыска, в Украине до сих пор сохранились "чеченские" ОПГ, однако серьезного влияния в криминальном мире они не представляют.

Исключение составляет известный и влиятельный вор по кличке Омар Уфимский, он же "Дядя" 61-летний чеченец Омар Бекаев, давно претендующий на роль смотрящего по югу Украины. Его авторитет в криминальном мире Украины довольно высок, а многие украинские преступные группировки, впрочем, вполне интернациональные, действуют под его "брендом". Впрочем, Омар Бекаев еще в 2013 году был экстрадирован из одесского СИЗО в Россию, а недавно - 16 апреля 2018 года, был задержан российской полицией за хранение наркотиков.

"Чеченские ОПГ 90-х никогда не вливались в традиционный "воровской ход" и не были подконтрольны ворам (в законе - Прим.Ред.) и вели себя независимо. До сих пор чеченские бизнесмены в Украине пользуются былым имиджем бойцов. Их побаиваются, и небезосновательно - чеченцы никогда не прерывали связей со своими тейпами (родовыми кланами в Чечне - Прим. Ред.) и в принципе, всегда могут вызвать подмогу в десяток - другой бойцов с исторической родины", - сказал "Стране" источник в криминальных кругах.

Кстати, к услугам чеченских бойцов всегда охотно обращались и до сих пор обращаются многие украинские бизнесмены. Достаточно вспомнить банду Аслана Дикаева. Его группировка занималась заказными убийствами - например, 29 июня 2011 года в Закарпатье бандиты застрелили двоих человек. В том же году он с подельниками убил двоих милиционеров и ранил еще двоих в Одессе, во время штурма на улице Литературной, бандит был в свою очередь застрелен милиционерами.

А в качестве совсем свежего примера использования чеченских ОПГ в качестве наемников - в марте 2018 года в Одессе была задержана банда Маги Айдамирова, которая похитила известного предпринимателя В. Есть информация, что похищение предпринимателя заказал другой одесский бизнесмен. Об этом случае "Страна" уже подробно писала.

Накопив довольно серьезный капитал, многие чеченские авторитеты - тем, кому удалось выжить в криминальных войнах 90-х, сейчас легализовались и превратились во вполне добропорядочных бизнесменов. Основные интересы крупных чеченских предпринимателей в Украине - это строительство, аграрный бизнес, оптовая торговля.

"Промоутерство силовых видов спорта - это тоже такая себе национальная "фишка" чеченских крупных бизнесменов. Особых прибылей продвижение боксеров, кикбоксеров и борцов в коммерческом смысле не приносит. Но чеченцы всегда уважали силовые виды спорта и покровительствовали бойцам. Промоутерские спортивные компании - это своего рода хобби и игрушка для сыновей бизнесменов", - рассказали источники "Страны" в МВД.

Война на Донбассе и дружба с радикалами

Интересно, что в банду Маги Айдамирова, о которой писалось выше, помимо чеченцев с опытом службы в силовых подразделениях, подконтрольных президенту Чечни Рамзану Кадырову, входили и члены Национального Корпуса.

Что, впрочем, вполне укладывается в канву давней дружбы чеченцев с украинскими националистами. Также стоит отметить, что в 2014 году в Украину приехало из Европы, Турции и стран Ближнего Востока несколько сотен чеченцев - добровольцев, желавших участвовать в войне на Донбассе на стороне Украины. Из добровольцев был сформирован батальон имени Джохара Дудаева. Впрочем, после смерти в 2015 году его первого командира - Исы Мунаева, батальон развалился из-за внутренних распрей и амбиций новых командиров.

Часть ушедших из батальона Джохара Дудаева образовала батальон имени шейха Мансура. Но и это подразделение так и осталось незамечено в каких-либо серьезных боях на Донбассе.

После развала чеченского добровольческого батальона, большинство его бойцов разъехалось по домам, меньшая часть - осталась. И засветилась в новых криминальных историях. Например, 8 сентября 2017 года в центре Киева в своем автомобиле был взорван и погиб боец батальона Тимур Махаури, которого считают причастным к убийству полевого командира Шамиля Басаева, а также подозревают в убийствах нескольких лидеров оппозиционного РФ и Рамзану Кадырову движения Имарат Кавказ.

Также достаточно вспомнить оставившую много вопросов историю супружеской пары - Адама Осмаева и Амины Окуевой, а также нескольких покушений на них. Сам Адам Осмаев в 2012 году подозревался в подготовке покушения на Путина, а в 2015 году стал преемником погибшего Исы Мунаева на посту командира батальона имени Джохара Дудаева. На него в 2017 году покушался Артур Курмакаев (по кличке "Динго") - следствие по этому производству еще идет. Во время второго покушения - 30 октября того же года, погибла Амина Окуева, Адам Осмаев остался жив и обвинил в покушении на себя и свою жену неких "агентов российских спецслужб и Кадырова".

Заметим, что к абсолютному большинству чеченцев, проживающих в Украине, описанные криминальные истории никак не относятся. Однако, после каждого инцидента с участием уроженцев Чечни, они так или иначе, но всплывают в СМИ.