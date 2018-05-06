Заявления националистов о том, что они хотят пройтись по Киеву 9 мая с портретами эсэсовцев из дивизии "Галичина", спровоцировали немало шума. Изначально в Киеве на 73 годовщину Великой Победы должна была пройти только одна акция - "Бессмертный полк", которая проводится 9 мая уже несколько лет подряд - люди выходят на марш с портретами своих отцов и дедов, которые воевали в Великой отечественной войне.

Выход же на аналогичный марш националистов с портретами эсесовцев, может спровоцировать конфликт двух сторон.

Ситуацию анализирует "Страна".

В националистах единства нет

"В поддержку" ватного пропагандистского хеппенинга "Бессмертный полк", мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что полк не такой уж бессмертный", - заявил лидер "Братства" Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook.

Три года назад, накануне 9 мая, он в эфире 112 канала уже угрожал тем, кто считает день Победы праздником. "В Дагестане и сегодня каждый день убивают милиционеров. Чем мы хуже? Давайте будем это делать, к тому же, это интересно! Это наша земля. Вы видите патриотов с оружием, они уже есть...", - говорил Корчинский.

Год назад Корчинский со своей страницы в Facebook просил полицейских разгромить телеканал "Интер", который в День Победы транслировал праздничный Марафон.

"9 мая смотрел телеканал "Интер" и увидел на экране вооруженного советского ватника! Дорогая Нацполиция, возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и побейте там всех. Они не менее опасны, чем ребята в штабе Организации украинских националистов (ОУН), с которыми вы сделали то, что я прошу вас сделать с "Интером", – написал он.

В нынешнем же году мнения националистов относительно того насколько радикально следует действовать против "Бессмертного полка" разделились.

"Правый сектор" и "Свобода" в разговоре со "Страной" заявили, что не поддерживают инициативу "Братства" по поводу дивизии СС "Галичина", хотя и будут присматривать за "Бессмертным полком".

Так, пресс-секретарь "Правого сектора" (ПС) Артем Скоропадский назвал Корчинского провокатором: "Вообще-то день памяти дивизии "Галичина" не 8-го и 9 мая (28 апреля - Прим.Ред.). Если какие-то старые деды захотят положить цветы к памятникам 9 мая, то пожалуйста. Хотя я не считаю этот день праздником, его бы вообще запретить. Другое дело, если появятся, например, коммунисты со своей символикой или георгиевскими ленточками, запрещенными в Украине. Ими мы займемся. Хотя это должно быть заботой правоохранительных органов - той же СБУ".

Аналогично настроены и в ВО "Свобода".

"Я думаю, это была ирония со стороны Корчинского. "Свобода" не является частью "Братства", которое в свою очередь не принадлежит к националистическому объединению (имеется в виду "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор", заключившие союз друг с другом, - Прим.Ред.). 8 мая мы будем говорить о дне примирения и вспоминать всех украинцев, павших во Второй мировой войне, а особенно тех украинцев, которые боролись за независимость Украины под украинским знаменем", - сказал "Стране" заместитель председателя партии "Свобода", депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

"Страна" пыталась получить комментарий у Корчинского, как он оценивает обвинения других националистических сил в том, что он пытается устроить провокацию на 9 мая, но политик на вопросы издания к моменту публикации не ответил.

В тоже время, Добровольческий Рух ОУН во главе с Николаем Коханивским уже заявил о проведении своей акции - "Смертный полк". Напомним, в 2017 году в ОУН уже пытались помешать киевлянам провести шествие в честь Дня Победы. Однако, с самого утра в штаб организации украинских националистов штурмом зашла полиция и заблокировала здание, чтобы участники акции не выходили на улицу. Часть сторонников ОУН, которые оказали сопротивление, полиция отвезла в Печерское райотделение.

Теперь же Коханивський подал заявку на проведение акции по "общественному патрулированию" центра Киева в День Победы, с общим количеством участников - 84 человека. По его словам, цель акции - не допустить использование участниками акции "Бессмертный полк" запрещенной в Украине коммунистической символики - георгиевских лент, красного знамени, портретов Сталина и Ленина.

"Мы будем действовать быстро и решительно", - говорится в заявлении Коханивського.

Также, по данным источников "Страны" в националистических кругах, действия против "Бессмертного полка" планируют предпринять и часть других радикальных организаций. В частности, С14.

"Националисты 9 мая выйдут на улицы Киева. Хотя, возможно, лидеры их партий официально не будут ни к чему призывать, чтоб не нарываться на новые обвинения со стороны властей и Запада", - сказал источник среди радикалов.

"Провокации власти не нужны"

Опрошенные "Страной" эксперты полагают, что, несмотря на все угрозы сорвать празднование Дня Победы в Украине, масштабных провокаций власть постарается не допустить.

За 7 с лишним месяцев до официального старта президентской избирательной кампании подобные конфликты в центре украинской столицы только обрушат рейтинг президента.

Более того, несмотря на государственную политику по отходу от празднования Дня Победы, 9 мая остается важным событием для украинцев. Согласно прошлогоднему опросу группы "Рейтинг", этот праздник чтут и считают важным более 80% украинцев.

Так, существенное значение праздника отметили 82% опрошенных, 9% - назвали его обычным или выходным днем, и только 7% - пережитком прошлого.

"Мы помним, что в прошлом году на этой теме пытался пиариться Коханивський, но полиция предотвратила конфликт. Очевидно, что и в нынешнем году власть не особо заинтересована в раскачивании ситуации. По любым соцопросам 80% украинцев считают День Победы великим праздником. Поэтому радикалы и националисты могут ориентироваться только на ничтожно малую аудиторию. Для больших политиков выступить против Дня Победы - обречь себя на снижение рейтинга. Те, кто рассчитывает на мелкий радикальный электорат, пытаются это делать, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Тем не менее, риск провокаций высок. Что мешает одному идиоту заложить что-то в мусорный бак или другому идиоту выйти с оружием против "Бессмертного полка". Другое дело, что не в интересах власти сегодня эти провокации. Мы понимаем, что во власти нет единства, что силовое крыло раздроблено между разными группами влияния, но ни Порошенко, ни Авакову не нужны проблемы из-за 9 мая".

"Показательный момент, что другие националисты не хотят идти рука об руку с Корчинским. Даже для других националистов стало очевидно, что Корчинский - в данной ситуации - профессиональный провокатор. Выход с портретами дивизии "Галичина" - это чисто провокативные идеи. Тут уже явный перебор. Попытки сорвать акцию обернутся тем, что лучшего подарка России будет тяжело придумать. И 9 мая 2018 года такие провокации - это меньше всего надо власти. Конечно, националисты активно приложили руку к нагнетанию конфликта в Украине, очень близка черта, за которой может быть серьезный конфликт. Но мне кажется, что будут приняты достаточно жесткие меры, чтобы не выйти за рамки. Тем более с учетом недавнего письма американских сенаторов относительно роста антисемитизма в Украине и жесткой реакции со стороны американского посольства на антисемитские высказывания националистов в Одессе. Если же в Киеве 9 мая выйдет марш в поддержку "Галичины", то это на Западе может быть воспринято как открытый вызов, что украинской власти сейчас явно не надо", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.