Почему Балаклея вновь взорвалась

Главное событие вчерашнего дня - пожар на складе боеприпасов в Балаклее. Второй за последние 14 месяцев. В этот раз пожар оказался не таким мощным, как в марте 2017-го, однако сам факт того, что он произошел, - это уже событие из ряда вон выходящее.

После грандиозной прошлогодней катастрофы власть клялась и найти виновных, и принять все меры для того, чтобы она не повторилась. Однако все, что произошло за год, - это ремонт поврежденных домов, на котором, похоже, больше украли, чем сделали.

На вопрос - кто виноват - толковый ответ вообще не был получен. "Российский след" не нашли ни в виде дрона, ни в виде шпионов, однако при этом и о виновных среди украинских военных ничего не сообщалось.

Собственно, эта безнаказанность и привела к тому, что вчера Балаклея снова дрожала от взрывов. Никто не принял никаких мер безопасности и не усилил бдительность.

Видимо, в нынешнем руководстве страны считают, что все это излишне. Поскольку украинская армия уже стала настолько сильной, что ей даже снаряды не нужны.

Почему Аваков стал бороться с антисемитизмом

До того, как в Балаклее начали рваться снаряды, главным скандалом дня было выступление лидера одесского "Правого сектора" Сойкиной на позавчерашнем "марше украинского порядка" в Южной Пальмире. Во время которого, как выяснилось из попавшего в сеть видео, она заявила, что "Украиной не будут править жиды".

В ответ, министр внутренних дел Аваков заявил, что в Украине не может быть антисемитизма, особенно публичного, и сообщил, что Нацполиция завела уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса о нарушении прав граждан по национальному признаку.

В отличие от ситуации с погромом цыган на Лысой горе в столице, здесь министр отреагировал оперативно и вынудил столь же оперативно реагировать полицию.

Но главная причина оперативности Авакова, пожалуй, в том, что прокололась активистка именно "Правого сектора" - то есть организации, никогда не находившейся под контролем главы МВД. Поэтому можно и улучшить имидж в глазах Запада, и заодно ослабить конкуренцию для Нацкорпуса. Хотя, какими бы ни были причины, побуждающие министра, все равно это лучше, чем бездействие полиции (как в ситуации с погромом на Лысой горе). Просто хотелось бы, чтобы действия были не выборочными.

Образование для нацменьшинств: начало нового скандала

Еще один скандал пока только разгорается. Речь идет о проекте закона о среднем образовании, который - как обещала власть - должен урегулировать вопрос обучения на языках нацменьшинств, ставший актуальным после запрета на такое обучение, введенного законом об образовании.

Однако этот проект заранее обречен на критику со всех сторон. Для депутатов-националистов он плох тем, что вообще допускает обучение на каком-либо языке, кроме украинского. И можно не сомневаться, что в нынешнем парламенте будет сильнейшее давление тех, кто постарается убрать из закона все, что касается обучения на других языках, вплоть до изучения языков нацменьшинств (особенно если этот язык - русский).

Однако не меньшая критика будет и с другой стороны. Ведь законопроект, во-первых, существенно сужает возможности для обучения детей нацменьшинств, имевшиеся до 2017 года, во-вторых, вводит дискриминацию самого большого национального меньшинства - русского. Поскольку для "языков Евросоюза" вводится квота 20-40% всего учебного времени, а для русского или белорусского - не более 20%.

Между тем, еще в выводах по закону об образовании Венецианская комиссия обратила внимание украинской власти на то, что недопустимо предоставлять одним нацменьшинствам больше прав, чем другим. И тем не менее, уже после выводов "Венецианки" такой законопроект был написан.

Впрочем, даже "привелигированные" меньшинства вряд ли останутся довольны. Как известно, Венгрия настаивает на том, чтобы ее диаспоре в Закарпатье сохранили те права, которые она имела с советских времен и до 2017 года. Так что предложенные квоты в Будапеште пошлют туда же, куда и закон об образовании.

Зачем возвращается МихоМайдан

МихоМайдан обещает вернуться в течение ближайшего месяца. Удастся ли соратникам Саакашвили во второй раз войти в ту же реку, пока большой вопрос, хотя тем для протестов по сравнению с осенью существенно прибавилось - к старым (импичмент Порошенко, законы о выборах и Антикоррупционном суде) добавились обвинения Онищенко и вопрос закона о референдуме.

Но главная причина возможного камбэка - приближающиеся выборы, сначала президентские, потом парламентские. Запрос на несистемную политическую силу и несистемного кандидата есть, поэтому оживление политиков, работающих на этом поле, неизбежно.

Другое дело, что договориться для них - задача практически невыполнимая. Рейтинги показывают, что "несистемным" нужно объединяться вокруг Гриценко, но практически никто из соратников по этой политической нише не видит в нем своего вождя. Даже при том, что других вариантов не видно.

Поэтому следует ожидать, что большинство мини-проектов, заявив о себе политической активностью в ближайшие месяцы, все же присоединится к большим политическим проектам, спонсируемым олигархами, - либо уже имеющимся, либо зарождающимся. Потому что на обочине политического процесса оставаться никто не хочет.

"Северный поток-2": строительство в Германии началось

В Германии началось строительство немецкого участка "Северного потока-2". В принципе, после того как официальный Берлин дал добро на такое строительство, следовало ожидать, что оно рано или поздно начнется. Но компания Nord Streamрешила, что лучше рано, и даже не стала ждать, пока свои разрешения дадут Дания и Швеция, через территориальные воды которых будет проходить газопровод.

И в Берлине, и в Москве не сомневаются, что он там действительно проходить будет. Все, что происходит сейчас, - это лишь создание красивой обертки для строительства газопровода. Правительство Дании заявляет, что даст добро лишь после того, как будут получены гарантии транзита газа через Украину, - но это ровно то же самое, что заявляла Меркель на встрече с Порошенко. Уже после того, как одобрила "Северный поток-2".

Никто не сомневается, что россияне дадут такие гарантии. Другое дело, будут ли в этих гарантиях записаны объемы транзита, и если да, то какие. Потому что если речь будет идти о 20-30 миллиардах кубометров газа, то это не гарантии, а издевательство. А если о 80-90 миллиардах, то тогда "Северный поток-2" окажется бессмысленным.

Но, поскольку немецкое правительство уже дало добро на проект, оно вряд ли захочет, чтобы "СП-2" был бессмысленным. А потому гарантии будут ближе к первому варианту. То есть такими же, как Будапештский меморандум.