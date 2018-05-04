В Киеве вновь заговорили о переименовании Днепропетровской области. О том, что это необходимо сделать в ближайшее время на днях заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

А нкануне праздников в Раду был внесен законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, под которым уже подписалось 150 парламентариев из фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП), "Народного фронта" (НФ), "Самопомощи", Радикальной партии и "Батькивщины", а также ряд внефракционных нардепов, включая формального инициатора Андрея Денисенко.

Теоретически шансы на переименование есть. Для этого нужно собрать в Верховной Раде голоса сначала 226-ти, а на следующей очередной сессии - 300 народных депутатов, ведь переписывается Конституция.

Если брать чистую численность фракций, представители которых подписались под законопроектом, плюс лояльную к власти депутатскую группу "Воля народа", набирается 302 парламентария, не считая внефракционных. Другое дело, что дисциплинированные голосования даже 226 депутатов в парламенте этого созыва случаются нечасто. По мнению собеседников "Страны" в Раде, тема переименования не та, что может увлечь 300 народных избранников.

Тем временем, в парламенте говорят, что уже готовится аналогичная законодательная инициатива относительно Кировоградской области.

Как будут развиваться события - в нашем материале.

Нет Петровскому

Как сообщала "Страна", проект закона № 8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" был зарегистрирован 27 апреля. Именно в этой статье перечисляются все области Украины, а также Автономная республика Крым и города Киев и Севастополь со спецстатусом.

В пояснительной записке сказано, что переименование области станет "логическим завершением процесса декоммунизации топонимов и названий административно-территориальных единиц Украины". Соавторы документа упирают на то, что существующее название области связано с советским партийным и государственным деятелем Григорием Петровским.

А вот их предложение, по мнению соавторов проекта, соответствует "украинской исторической традиции" и якобы отсылает к казацкой эпохе и существовавшим тогда на территории нынешней Днепропетровской области Запорожским сечам.

"Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую будет способствовать возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности", - подчеркивается в пояснительной записке.

Важно: вариант возвращения к историческому названию "Екатеринославская" соавторы даже не обсуждают. Но если не брать во внимание этот момент, наверное, главный вопрос - почему для области не предлагается название "Днепровская", ведь областной центр с 19 мая 2016 год именуется Днепр, а не Днепропетровск.

Равняться на главный город области необязательно, считает народный депутат Андрей Денисенко (внефракционный), один из главных лоббистов переименования. Ведь в Украине есть Волынская область, центром которой является Луцк, и Закарпатская, где это - Ужгород.

Планы на осень

Процедура внесения изменений в Конституцию долгая и сложная. Главная проблема - собрать голоса депутатов. 150 подписей народных избранников под проектом закона, необходимых для его регистрации, нашлись. Следующий шаг - первое голосование на этой (или другой) сессии, в ходе которого документ должны одобрить минимум 226 парламентариев. Но решающими будут минимум 300 голосов в ходе второго голосования на следующей очередной сессии. Текущая - восьмая - сессия заканчивается 20 июля.

"Думаю, на этой сессии будет заседание (профильного - Прим.Ред.) комитета, и, возможно, первое чтение (не ранее чем через полтора месяца). 226 голосов будут. Осенью-зимой технически возможно и второе чтение (после вывода Конституционного суда). С 300 голосами будет сложнее, но реалистично, этот вопрос не должен встретить сопротивления, кроме "Оппозиционного блока", - прокомментировал Денисенко по просьбе "Страны" в комментариях на своей странице в Фейсбуке.

При этом он спрогнозировал появление подобной законодательной инициативы в отношении Кировоградской области, правда, без вариантов нового названия.

Однако народный депутат Виталий Куприй (внефракционный), избранный в Раду по мажоритарному округу в Днепропетровской области, ожидает дефицит голосов депутатов.

"226 голосов (в ходе первого голосования - Прим.Ред.) возможны, но в 300-та я не верю. Провалит голосование, прежде всего, БПП и тем самым подыграет "Оппозиционному блоку", который точно будет против переименования", - прокомментировал парламентарий, чья подпись стоит под проектом закона.

Другие приоритеты

В "Оппозиционном блоке" (ОБ) действительно считают переименование как Днепропетровской, так и Кировоградской областей несвоевременным и предлагают решать более актуальные для регионов проблемы.

"Вся суть этих заявлений про очередное переименование в том, что власть в отсутствии реальных достижений эксплуатирует фейковую повестку дня. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами, например, поддержкой промышленности, борьбой с нищетой и безработицей, ремонтом дорог, которые сейчас, наверное, в худшем состоянии за все время независимости, она вбрасывает провокационные темы, чтобы "переключить" внимание людей. А заодно - поддержать в тонусе остатки своего так называемого радикального электората. Жители Днепропетровской области на ближайших выборах дадут свою оценку и этой власти, и ее манипуляциям с нашей историей", - прокомментировал "Стране" сопредседатель фракции ОБ Александр Вилкул, который в свое время возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию.

Что вопрос переименования для Кировоградской области не первостепенной важности, считает и ее бывший руководитель, народный депутат от ОБ Сергей Ларин. "За два года после переименования Кировограда в Кропивницкий в городе все изменилось. Дороги отстроены, все больницы обеспечены современным оборудованием, в школах дают инновационное образование, ветхое жильё отремонтировали. Нет проблем с отоплением, водоснабжением, канализацией. Интернет в каждой квартире, 4G опять же ловит в каждом подвале! Пора расширить успехи и на область! Переименуем ее и вырвемся в топ мировых рейтингов процветания и благополучия", - иронизирует Ларин.

По мнению собеседника в депутатском корпусе, шанс у идеи переименования есть только в том случае, если власть захочет набрать на ней очки, поддержав имидж "борцов с советским прошлым".

"Правда, проблема, что для многих депутатов, которые привыкли получать выгоду от голосований, здесь таковой нет. Придется здорово постараться, чтобы собрать хотя бы 226 голосов. К тому же легко прогнозировать негативную реакцию на переименование населения Днепропетровской области, у которого в Киеве даже не удосужились спросить - согласны ли они с тем, чтоб их родной регион назывался "Сичеславским". Такие странные инициативы только добавляют очков оппозиции накануне выборов", - считает нардеп.