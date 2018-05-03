Власти готовят очередной сюрприз украинцам, претендующим на государственную помощь. Как уже писала "Страна", недавно Кабмин утвердил новые правила получения субсидий, которые фактически лишают льгот сравнительно зажиточных граждан (тех, у кого есть авто не старше 5 лет или квартира площадью от 120 кв. м и пр.).

Ожидается, что уже в ближайшее время без субсидий останется до 20% ее нынешних получателей.

Но это лишь начало массовой чистки списка претендентов на государственные выплаты. Власти готовят законодательную базу для тотальной проверки всех граждан, которые пытаются получить хоть какие-то деньги из бюджета. Причем, проверять будут не только самих получателей, но и их родственников.

Такие нормы содержатся в новом законопроекте "О верификации и мониторинге государственных выплат", который Минфин недавно выставил на своем официальном сайте на общественное обсуждение.

Поясняя необходимость жесткого отбора получателей, чиновники, как и в случае с ограничениями по субсидиям, говорят об установлении "справедливой системы социального обеспечения в Украине".

"Это повысит адресность госвыплат и оптимизирует бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на право и размер государственных выплат", - говорится в пояснении Минфина.

"Если говорить проще - государство лихорадочно пытается сократить армию получателей соцпомощи. И ему это, скорее всего, удастся", - пояснил "Стране" глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Все, что записано на вас и ваших родственников

Минфин предлагает проверять претендентов на любые социальные выплаты в три этапа.

Первый - так называемая превентивная верификация. Он предусматривает проверку при обращении человека за госпомощью. Как указано в законопроекте, целью этой проверки является "недопущение назначения неправомочных выплат", то есть, помощи тем, кто, по мнению чиновников, особо в ней не нуждается.

Схема проведения этой проверки вкратце будет выглядеть так: человеку, который претендует на любую соцпомощь, будь то субсидия или выплаты на детей, предложат заполнить декларацию, в которой предоставить все данные о доходах и имуществе не только его самого, но и всех ближайших родственников (включая родителей и взрослых детей). После этого, социальные службы тщательно проверят эти данные с помощью некой информационно - аналитической платформы. Такой базы пока нет, ее только планируют создать. И размах фантазии разработчиков Минфина впечатляет масштабами. В этой базе планируют собрать всю возможную информацию об украинцах, подтянув данные из налоговой, демографического реестра (о родственниках), МВД (о регистрации авто), реестра недвижимости и земельных участков, всю историю прежних выплат соцпомощи, информацию об открытии в банках счетов, операциях по ним с конкретными суммами (для получения таких данных планируют внести изменения в закон о банковской деятельности) и пр.

Фактически, такая база позволит в один клик получить полную картину благосостояния любого украинца. И если чиновники выявят наличие у вас или ваших родственников "лишнего" имущества или доходов, это станет поводом лишить вас выплат, даже если к заполненной ранее декларации не возникло никаких претензий.

В презентации Минфина приводится следующий пример: человек претендует на субсидию в 2 тыс. грн., но при этом сделал покупок более чем на 150 тыс. грн. или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.

Стоит отметить, что субсидия - пока едва ли не единственный вид госпомощи, которую реально могут забрать из-за наличия "лишнего" имущества. Но, если законопроект Минфина примут, подобные ограничения утвердят и для получателей других социальных выплат, привязанных к доходам (малоимущим семьям, матерям-одиночкам, многодетным, на детей и пр.).

Второй этап - поточная верификация - предполагает мониторинг уже во время предоставления социальной помощи. То есть, в информационно - аналитическую базу будут оперативно вносить любые изменения, что может повлиять на получение уже выделенных компенсаций. Скажем, если вам насчитали субсидию, а вы через пару месяцев стали счастливым обладателем новенького авто, помощь тут же заберут.

На третьем этапе - во время ретроспективной верификации - чиновники проверят, получал ли гражданин деньги из бюджета законно. Это будет происходить уже после окончания отчетного срока предоставления компенсаций (скажем, по итогам года). В законопроекте говорится о "проведении детального анализа и учета рекомендаций органом, который осуществляет государственные выплаты". А в случае выявления недостоверной информации, на основании которой были назначены выплаты, человека заставят вернуть часть или всю полученную ранее компенсацию. На примере все той же субсидии в 2 тыс. грн., выплата всей полученной, скажем, за год суммы - 24 тыс. грн. - может оказаться весьма чувствительной для семейного бюджета.

Вот как Минфин представил этапы верификации:

Фото: minfin.gov.ua

Если докопаются - заставят вернуть

"Цель нововведений понятна - максимально уменьшить список получателей соцпомощи. Верификация претендентов на государственные деньги - это европейская практика. Ввести подобную систему Украина обязалась, подписывая договор об Ассоциации с ЕС, правда, нам нужно было сделать это аж до 2026 года. Но дефицит бюджета, очевидно, заставил власти действовать более оперативно", - рассказал "Стране" Александр Охрименко.

По его словам, создание предусмотренной в законопроекте информационно - аналитической платформы позволит государству получить полное досье не только на претендента на соцпомощь, но и на его родственников.

"Не получится, например, купить авто и оформить его на свекровь, а самому получать субсидию. Докопаются и заставят все вернуть", - говорит Охрименко. Такой отбор позволит уже в ближайшее время уменьшить армию получателей софцпомощи на 20%, предположил эксперт.

У некоторых украинцев в декларациях найдут несоответствие реальному уровню благосостояния, а многие граждане попросту не захотят отчитываться перед чиновниками и даже не будут подавать заявления на помощь (особенно, если она копеечная, как, скажем, в случае с матерями - одиночками, не получающими алименты, которым положено на ребенка 960 грн. в месяц). "Ведь, подавая декларацию на любой вид соцпомощи, вы автоматически даете согласие на сбор всей информации о вас и вашей семье", - говорит Охрименко.

Чистка списков получателей может дать государству немалую экономию. "У нас система соцпомощи никогда не работала эффективно. Буквально все виды компенсаций со временем обрастают фиктивными получателями и различными схемами, с помощью которых чиновники осваивали десятки миллионов гривен. Если навести в этой сфере порядок, высвобожденные средства можно направить на увеличение выплат тем, кто в них действительно нуждается", - считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Экономист Алексей Кущ говорит, что без верификации и сокращения списка получателей невозможно провести и монетизацию льгот, на которую нацелено правительство - найти нужную сумму "живыми" деньгами в бюджете просто нереально.

К примеру, только на субсидии украинцам в этом году понадобится не менее 70 млрд. грн., которых в бюджете, по сути нет (власти выкручиваются, используя схему взаимозачетов между поставщиками коммунальных услуг). Громадные суммы нужны и на другие социальные выплаты. По данным Госказначейства, за первый квартал этого года на материальную помощь военным выделили 6,6 млн. грн. (план на год - 40,9 млн. грн.), субвенции региональным бюджетам на помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми составили 14 млрд. грн. (план на год - 60 млрд. грн.), на поддержку опекунов детей сирот из бюджета направили более 200 млн. грн. (за год - около 1 млрд. грн), на оздоровление детей - 35 млн. грн. (около 200 млн. грн. в 2018 году) и т.д.

"Возможно, верифицировать получателей действительно нужно. Но у нас есть существенное отличие от той же Европы. Там стараются не допустить, чтобы льготами не воспользовался средний класс, а у нас их будут забирать у людей, которые разве что не умрут с голоду без госпомощи", - говорит Алексей Кущ.

Посчитают даже скидку в магазине

О том, насколько масштабной может быть работа чиновников с получателями соцпомощи, можно судить по результатам верификации, которую уже проводит Минфин. В частности, в 2017 году было направлено Пенсионному фонду, Минсоцполитики и обладминистрация более 2 млн. рекомендаций о приостановке или отмене выплат. Также Минфин дал 23,7 млн. запросов на проверку достоверности информации.

За три месяца этого года министерство направило около 6 млн. рекомендаций о приостановке или отмене выплат и 100 тысяч запросов на проверку информации.

"Но остаются низкими результаты обработки рекомендаций органами, осуществляющими государственные выплаты", - говорится в анализе регулярного влияния законопроекта о верификации, представленного Минфином в пакете с самим законопроектом. "Дело в том, что многие ведомства открыто игнорируют и запросы Минфина, и его рекомендации. Ведь сейчас они не обязаны это делать", - говорит Забловский. Остается только догадываться насколько вырастет эффективность работы контролеров, если под нее подведут предложенную законодательную базу.

Тем более, что, по словам экспертов, если информационно-аналитическая платформа действительно будет создана, со временем в нее можно будет включать и другие пункты. Скажем, в некоторых европейских странах в базы получателей соцпомощи вносят даже наличие скидочных карт в магазинах, ресторанах и на заправках, включая полученный дисконт в общий доход.

"Не удивлюсь, если у нас вскоре будут отслеживать, скажем, заграничные поездки претендующих на госпомощь граждан", - говорит экономист Алексей Кущ.

Впрочем, аналитик Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко говорит, что в законопроекте очень много "узких мест".

"К примеру, создание информацинно-аналитической платформы противоречит закону о защите персональной информации, а человек, который будет собирать на вас компромат, сам может загреметь за решетку. Весьма сомнителен и пункт о взыскании с получателя "неправомерно полученной помощи". К примеру, как можно заставить человека вернуть субсидию за год, если он фактически является лишь ее оформителем и не получает на руки ни копейки - все уходит компании - поставщику услуг. Такие дела могут годами рассматриваться в судах и не факт, что государство их выиграет", - подытожил Гаврилечко.