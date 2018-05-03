Одесса: 2 мая

Власть отчиталась об обеспечении безопасности в Одессе, где вчера прошел день памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года. "Обеспечение безопасности", как и в предыдущие годы, состояло, в первую очередь, в недопущении акций протеста со стороны тех, кто поминал жертв трагедии. И лишь во вторую – в недопущении противостояния между националистами и антимайдановцами. Хотя все последние четыре года было очевидно, что именно нападения радикалов на антимайдановцев – главная угроза порядку в городе.

2 мая 2018 года в Одессе еще раз продемонстрировало, что нынешняя власть ментально находится на стороне тех, кто сжигал, а не тех, кого сожгли. И это – главная причина того, почему следствие об убийстве антимайдановцев в Доме профсоюзов не может быть завершено, пока не изменится власть в Украине.

Об этом говорит не только украинская оппозиция – это отмечают уже даже в отчете Госдепартамента: нынешнее следствие ведется не против убийц, а против их жертв.

Именно поэтому власть ничего не имеет против "марша украинского порядка", который националисты проводят в Одессе именно в день памяти жертв (что по своему смыслу схоже с "Шухевичфестом", проводящемся во Львове в дни еврейского погрома 1941 года). И одновременно с этим власть не замечает, когда радикалы в той же Одессе срывают шествие на 1 мая с исключительно социальными лозунгами.

Несомненно, что ситуация рано или поздно изменится, поскольку происходящее ныне не соответствует настроениям большинства одесситов. Однако произойдет это не ранее 2020 года, поскольку для коренных изменений нужно поменять не только президента, но и парламент.

"Минималку" не повысят

Минимальная зарплата не будет повышаться до 4,2 тысяч, как обещал президент. Вчера премьер Гройсман сообщил, что бюджетные расходы не рассчитаны на такое повышение. Сообщил об этом, сопровождая оптимистическим рассказом о растущей как на дрожжах средней зарплате и о том, что все идет правильным курсом.

На самом деле, ситуация далека от оптимистических оценок, которые раздает премьер. Доходы бюджета за первый квартал ниже, чем в прошлом году, то есть – с учетом инфляции – они упали больше, чем на 10%. Но дело, безусловно, не только в этом.

Если бы правительство очень хотело повысить минималку, оно вряд ли смотрело бы на показатели бюджета. Нынешняя власть руководит экономикой административными методами, не считаясь с реальностью. Однако правительство и не очень хотело.

Не очень хотело как раз потому, что это было обещание президента, а не премьера. А отношения Порошенко с Гройсманом сейчас таковы, что даже нельзя сказать, будет ли премьер поддерживать своего босса на президентских выборах-2019.

У премьера просто больше нет стимулов. Раньше таковым было участие в президентском блоке на парламентских выборах, но теперь Гройсману легче создать собственную партию, чем бороться за квоту в блоке, идущем седьмым в партийных рейтингах. А раз так, то пусть президент свои обещания выполняет сам.

Донбасс: ООС и "Джавелины"

Американские "Джавелины" еще не поступили в распоряжение украинской армии на Донбассе – об этом вчера заявил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Наев. Ранее президент сообщил, что "Джавелины" прибыли в боеспособности". И это, пожалуй, соответствует действительности – в том смысле, что "Джавелины" – оружие оборонительное, которое поможет в случае атаки сепаратистов, но не изменит нынешнюю ситуацию на линии фронта.

Куда сильнее ее меняет объявленное президентом 30 апреля решение об окончании АТО и начале ООС – операции объединенных сил. Решение, в связи с которым уже упомянутый генерал Наев становится одним из самых влиятельных людей в стране.

Вчера он уже сообщил о том, что в его распоряжение передаются все воинские подразделения, находящиеся в зоне ООС. Включая части Нацгвардии, ранее подчинявшиеся исключительно главе МВД Авакову. И это переподчинение еще приведет к неизбежным разборкам как на низовом уровне – между частями Минобороны и МВД, так и на верхнем этаже власти.

Однако, кроме этого, Наев получил исключительную власть над гражданским населением зоны ООС. Такую, которую не имеет ни один губернатор, ни один министр или даже премьер. Президент считает, что всю эту полноту власти получил он сам – через назначенного им командующего. Однако в последние годы известны уже слишком много примеров, когда те, кто считали, что контролирует ситуацию, оказывались в дураках.

"Безвиз" с визой

Евросоюз планирует отменить "безвиз". И для Украины, и для других стран, которые его имеют. То есть формально он останется, но пропадет его главный элемент – спонтанность. То есть возможность купить билет и махнуть в Европу без всяких разрешений. Или просто поехать на автомобиле.

Разрешение теперь получать придется. И к тому же платить за него 7 евро. Это будет не так сложно, как визы, все можно сделать через интернет, и тем не менее – это будет как многоразовая виза. И дело не в том, что могут отказать (большинству граждан отказа бояться не стоит), а в том, что между решением поехать и поездкой снова возникает бюрократическая преграда.

В общем, единственное достижение нынешней власти сводится на нет. Несомненно то, что такое решение приведет к росту евроскептицизма как раз среди тех граждан, которые были еврооптимистичны (те, кто не ездит в Европу, разницы не почувствуют). А значит, увеличится и количество политиков, проповедующих евроскептицизм.

Наконец, такое решение дает власти еще один аргумент в глазах собственных граждан, чтобы не выполнять рекомендации Евросоюза. Так что Антикоррупционный суд стал еще на один шаг дальше.