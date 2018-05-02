На третьи сутки после дорожного инцидента в центре Киева между парламентарием от БПП Мустафой Найемом и его чеченскими оппонентами, который завершился госпитализацией народного избранника, и без того громкое дело приняло нешуточный оборот.

Прокуратура направила ходатайство об избрании меры пресечения троим оппонентам нардепа в Шевченковский суд, потребовав их безальтернативного ареста. И, по крайней мере на старте соответствующих слушаний, нарвалась на прогнозируемый многими юристами отказ.

Судьи не захотели "закрывать" вероятных пособников избиения, ссылаясь на "легкость" вменяемых им статей.

В свою очередь, голос подало и МВД. Здесь отчитались по объявлению в розыск обидчика Мустафы, покинувшего пределы Украины. И дали понять, что уехать тому удалось на законных основаниях.

Наряду с этим выяснилось точное количество участников потасовки и роли тех фигурантов уголовного дела, которым объявлено о подозрении.

Несмотря на эти подвижки, многие детали расследования в публичной плоскости по-прежнему окутаны завесой тайны и вереницей недомолвок. Поступающая информация – "всё правда, но не вся правда", – что еще больше вносит сумятицу в понимание сути случившегося и юридической квалификации ЧП. Особенно на фоне претензий к правоохранителям со стороны потерпевшего Мустафы.

"Страна" разбиралась, насколько они обоснованны, что говорят участники второй стороны конфликта и какие нюансы стали известны "на холодную голову" после потасовки в Шевченковском районе Киева.

День первый. Сколько на самом деле было чеченцев?

Напомним, что изначально Мустафа заявлял: суммарно ему противостояло пять человек, а фаз конфликта было две. Первая – непосредственно на дороге, где парламентарию нанесли несколько ударов по голове. Закончилось же все потасовкой за зданием Arena City.

На момент подготовки этого материала сравнительно полный видеофактаж представлен только в части "дорожного инцидента". "Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой", – писал на этот счет из больничной палаты Найем 30 апреля.

В дальнейшем пул противников парламентария сузился до трех-четырех лиц. Так, начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил журналистам, что по мотивам конфликта было задержано четыре обидчика Найема, в действиях которых усматривается хулиганство.

Но после этого близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко обнародовал фото и установочные данные лишь трио задержанных молодых людей: Ахмеда Саитова, Магомед-Салих Саитова и Умала Темербулатова. Куда подевался четвертый, неясно.

В свою очередь, брат потерпевшего Маси Найем в серии постов в социальных сетях указал на, возможно, именно этого обидчика – Магомед-Амин Саитова. Который и нанес сокрушительный удар Мустафе в челюсть, но вскоре отбыл за границу.

День второй. Три видео одного конфликта

Далее было обнародовано 20-секундное видео начала инцидента на Бессарабке, где сам момент выяснения отношений и драки 30 апреля отсутствовал напрочь. На нем можно рассмотреть только выходящего из "кубика" темноволосого водителя Mercedes Gelandewagen Ахмеда Саитова в начальной фазе его конфликта с водителем Honda Accord – Найемом.

Со слов Мустафы, записанных в протоколе, молодой человек выражался в его адрес матом, угрожал расправой и избиением. У его оппонентов уже тогда наблюдался численный перевес – из Gelandewagen'а вышел студент второго курса КПИ Магомед-Салих Саитов, и подключился к перепалке.

Сегодня водителю и пассажиру "кубика" следствие вменяет "хулиганку" и подстрекательство к расправе над Найемом. Известно, что эти молодые люди Мустафу не били. Их "пидозры" ограничиваются ч.2 ст.296 ("Хулиганство"), но свою вину они не спешат признавать.

Так, на заседании суда по избранию меры пресечения Магомед-Салих Саитов назвал свое поведение в инциденте 30 апреля на Бессарабке приемлемым. В слушании 2 мая юноша то и дело закрывал руками лицо и воздерживался от категоричных заявлений. Вместе с этим он уточнил, что активных действий в конфликте не осуществлял. А, наоборот, якобы пытался стать миротворцем. "Все преувеличивают и приукрашают. Я подошел, разнял и отошел", – сказал студент.

Так ли было на самом деле, сказать сложно. Наличествующая с камер видеонаблюдения запись не содержит звуковой дорожки "общения". А потому утверждать, что и в каком тоне говорили друг другу спорщики изначально после инцидента на дороге, сложно.

Стало быть, глобально первое видео (как его короткая версия, так и 10-минутный фрагмент, обнародованный 2 мая Антоном Геращенко) дает представление о завязке конфликта. Но вопросов по самой драке не снимает.

Начало "дорожного инцидента" (короткий ролик), источник видео: facebook.com/miroshnychenko.official

Подробное видео десяти минут споров Найема с оппонентами из "кубика" вплоть до приезда BMW, источник видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Они не исчезли и после того, как вечером 1 мая бывший первый зам прокурора Печерского района Киева Александр Кузьменко выложил сам "замес".

На нем присутствуют уже три автомобиля (иномарку нардепа заблокировала приехавшая на место стычки BMW), на пятачке между которыми Мустафу обступили пять человек. Как заявил полицейским нардеп, вновь прибывших участников спора вызвал по телефону кто-то из "кубика". Сам же он надеялся на скорый приезд наряда 102. Заметим, что в заседании 2 мая судьей Еленой Мелешак озвучивалась информация о том, что на месте конфликта отметилась еще одна иномарка – Porsche Cayenne. Но кто на ней пожаловал и куда это авто подевалось в дальнейшем, неизвестно.

Согласно же первоначальным рапортам патрульных, детали которых попали в прессу, о Porsche не говорилось ничего. Здесь указывалось – подмога чеченцам прибывала по очереди. Так, Умал (Умолт) Темербулатов подтянулся к перекрестку на бульваре Шевченко со стороны Большой Васильковской. Что же касается одного из основателей промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитова (по прозвищу "Мага"), то он приехал на той самой "бэхе", которая и заблокировала машину Найема. При этом будущий обидчик нардепа находился на пассажирском сиденье иномарки.

Далее у чеченцев состоялся разговор между собой, после которого они направились в сторону Найема. Сам он говорит, что спустя десять минут перебранки противники от слов перешли к делу.

Драка между Найемом и его оппонентами, источник видео: facebook.com/alexandr.kuzmenko.5245

"Пятый", который остался в тени

К моменту обнародования видео прокурором Кузьменко считалось, что помимо четверки тех, кому уже было объявлено о подозрении (очно или заочно), больше никто не принимал активного участия в выяснении отношений. Но это не совсем так. На новых кадрах съемки виден пятый темноволосый юноша. Откуда он появился на месте событий – неясно до сих пор.

Версии о его роли в конфликте встречаются самые разные.

"Друзья, на видео 5 людей (оппонентов Найема. – Прим. ред.). Мустафа говорит про 4-х, 5-го он выводит (из дела. – Прим. ред.) сам", – считает Кузьменко.

В полиции – другая логика. Как рассказала "Стране" пресс-секретарь столичного главка Оксана Блищик, пятый человек "не принимал участия в драке и не является фигурантом уголовного производства". Что характерно, о нем абсолютно ничего не говорят и братья Найемы.

Вот как описывает роль этого человек руководитель полиции Киева Андрей Крищенко: "О пятом участнике конфликта. Это водитель BMW, мы видим из показаний, что он не принимал активных действий в этих событиях. Его личность устанавливается. Как только он будет установлен, его также допросят, будет проведено опознание и остальные следственные действия, как с потерпевшим, так и со свидетелями. Если в его действиях, будет состав преступления, ему также будет предъявлено подозрение".

Как бы там ни было, но именно этому молодому человеку во многом и должен быть благодарен нардеп от Блока Петра Порошенко. По крайней мере за то, что инцидент не завершился более тяжкими последствиями для Мустафы еще на дороге.

На "видео Кузьменко" заметно, что пропустив удар головой в нос (по хронометражу – в районе 10-11 секунды) от Магомед-Амин Саитова, Найем оказался в нокдауне. Помог ему устоять на ногах именно таинственный пятый молодой человек.

Находящегося в состоянии "грогги" парламентария вытолкали в сторону стоянки, откуда он на подкошенных ногах вновь вернулся на место стычки. Здесь он получил от своего обидчика еще два удара по правой стороне лица, нанесенных открытой ладонью. То есть бил Мустафу во время первого инцидента только один из противников – "Мага". Все прочие собравшиеся рукоприкладства не допускали.

Вторая фаза потасовки

На этом "дорожный инцидент" выглядит завершенным, по крайней мере для части чеченцев. За руль "кубика" садится новый водитель (Магомед-Салих Саитов) и начинает сдавать назад. На заднем плане можно рассмотреть, что с водительской стороны BMW также виднеется силуэт в светлой футболке.

Нардеп, тем временем, остается напротив трех оппонентов – своего "спасителя" в темной рубашке с длинным рукавом, "Маги" и изначального водителя Mercedes Gelandewagen Ахмеда Саитова.

Как развиваются события далее из видео непонятно - оно обрывается. Но стоп-кадры последних двух секунд позволяют предположить, что оставшиеся на улице оппоненты нардепа (или их часть) собирались уходить с "поля брани".

В интерпретации Найема, примерно так и было. Сам же он якобы пустился в пешую погоню за противниками, которая продолжалась вплоть до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка, фрагменты видеозаписи которой в настоящее время не обнародованы. Из пояснений нардепа "Украинской правде" можно лишь понять - в новой схватке его избивали три человека, включая Умала Темербулатова.

"Сначала они побежали в "Метроград", потом выбежали по улице в "Арену", бегали там, потом выбежали из "Арены" на Скоропадского. Там меня догнал ещё один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный. И уже на земле они били втроём ногами недолго", - рассказал нардеп.

Претензии Мустафы: бакинский беглец и квалификация действий оппонентов

Как уже писала "Страна", изначально задержанным обидчикам Найема было объявлено о подозрении по ч.2 ст.296 УК Украины ("Хулиганство"). Но парламентарий с этим не согласился и на своей странице в соцсети потребовал дополнительной квалификации действий чеченского трио в части нанесения телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины).

Но главные упреки со стороны Мустафы к полиции касаются таинственного исчезновения с места событий Магомед-Амина Саитова. И его беспрепятственного прохождения регистрации на рейс Киев-Баку и дальнейшего вылета за границу.

"Инцидент начался в 17:25 – это был мой первый звонок в полицию, потом мы еще минут 10 спорили, потом приехал этот парень, и случился удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени – доехать до "Борисполя" или "Жулян", успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах", - возмутился парламентарий.

Впрочем, своими, пусть и небольшими, шансами ретироваться из Украины, "Мага" все же воспользовался. Согласно официальным данным, билет на самолет он приобрел через Интернет в районе 18:00 30 апреля. То есть, скорее всего, сделал это уже понимая, кого едва не нокаутировал в центре Киева.

В 19:38 Магомед-Амин прошел паспортный контроль в аэропорту "Борисполь", а стало быть - находился с того момента в нейтральной зоне. Откуда в 21:00 вылетел в столицу Азербайджана.

В полиции утверждают, что "зеленый коридор" "Маге" никто не организовывал. А обстоятельства сыграли в пользу подозреваемого, который на тот момент не был идентифицирован. Допускают это и опрошенные автором этих строк собеседники в прокурорском корпусе.

"Согласно нормам процессуального закона, ограничить свободу передвижения сбежавшему преступнику можно только через суд. Но только когда, это лицо уже установлено и ему объявлено о подозрении. Если его действительно не задерживали по горячим следам, то шансы уйти у него были. Ведь следственная группа работала на месте несколько часов, пока оформлялись. Считаю, что в данной ситуации изучить обстоятельства исчезновения подозреваемого следует обязательно, как и его маршрут в аэропорт. Но раздувать из этого скандал и строить теорию заговора вряд ли стоит", - говорит один из бывших высокопоставленных чинов Генпрокуратуры.

Версия чеченцев

Добавим, что у адвокатов, представляющих интересы оппонентов Мустафы Найема в разыгравшемся скандале, есть своя версия причин конфликта.

Адвокат Игорь Синиченко рассказал "Стране", что изначальный конфликт между водителями Honda и Gelandewagen на дороге действительно имел место быть, но являлся пустяковым.

"Там не было ничего критичного. Ситуация не требовала того, чтобы кто-то кого-то подрезал или пытался остановить, как было сделано народным депутатом. В итоге же вышло так, что парламентарий сначала перегородил ребятам дорогу, вынудил их остановиться и затем начал их оскорблять", - утверждает Синиченко.

По его словам, Найем якобы угрожал чеченским юношам, рассказывая о своих связях в высших эшелонах власти. Испугавшись этих угроз водитель и пассажир Mercedes'а позвонили брату (вероятнее всего, речь идет о Магомед-Амине Саитове - Прим. Ред.).

"Когда он приехал, депутат начал говорить ребятам, что они чурки малолетние и таких как они в Афганистане резали. Размахивал депутатской корочкой, заявлял, что с (главой МВД Арсеном - Прим. Ред.) Аваковым он в хороших отношениях, и добьется того, что всех накажут", - рассказывает Синиченко версию стороны защиты, которая, впрочем, выглядит довольно фантастически (особенно пассаж про "резали в Афганистане").

В трактовке адвоката, на Бессарабке якобы имела место провокация со стороны Мустафы.

"Никто не говорит, что случившейся конфликт - что-то хорошее, наоборот. Но это не означает, что нардеп имеет право вести себя неподобающим образом, а когда ему дали по лицу, бежать жаловаться. Наши клиенты ему ничего не сломали, более того - на съемках с камер видеонаблюдения видно, как он бегал за Магомед-Амином и пытался его провоцировать. Получается, что Найем сам спровоцировал ситуацию, а когда получил отпор - повел себя недостойно. И теперь начинает гнобить ребят всеми государственными инструментами", - заявляет адвокат Синиченко.

Он уверяет, что в истории 30 апреля нет никакой политики, но с самого начала ситуацию вокруг ЧП искусственно нагнетают и придают ей "безумный национальный окрас".

"Есть видео, где Мустафа бегает за Магомедом... Человек просто боится этого депутата теперь. Но он вскоре появится перед следствием, и надеемся, что оно во всем разберется объективно. Наша оценка случившегося - физический конфликт спровоцировал нардеп, который к тому же сломал палец одному из ребят. Функция депутата - создавать и соблюдать законны, а не насаждать свои традиции и провоцировать ситуации", - заявил адвокат чеченцев.

Как бы там ни было, но на момент подготовки этого материала один из оппонентов Мустафы Найема - Магомед-Салих Саитов был отпущен судом под домашний арест. Около 21:00 следственный судья Татьяна Левицкая открыла заседание по избранию меры пресечения Ахмеду Саитову, после чего аналогичная процедура предстоит и третьему задержанному Умалу Темербулатову.

Что же касается главного обидчика Найема, то Магомед-Амин Саитов пока не выходил на связь с журналистами. Вероятнее всего, он продолжает находиться в Баку, где со 2 по 4 мая проходят состязания с участием боксеров его промоутерской компании.