Майданная оппозиция говорит о новых массовых акциях. Так, в партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" (РНС) планируют в Киеве очередной марш протеста против политики власти, о дате проведения которого сообщат в ближайшее время. Главный лозунгом мероприятия опять станет импичмент для президента Петра Порошенко, которого в РНС обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

По информации "Страны", партия Саакашвили будет главной движущей силой марша, а от других оппозиционных партий к нему присоединятся разве что в индивидуальном порядке.

Акция в поддержку избирательной реформы, что запланирована в столице на 17 мая, должна получить более широкую поддержку со стороны майданных партий и солидарных с ними общественных организаций и объединений.

Между тем, в РНС считают, что изменение закона о выборах мало интересует общество, поэтому, мол, не стоит ждать массовости.

Что в итоги ждет киевскую улицу после майских праздников выясняла "Страна".

"Наша песня хороша - начинай сначала..."

РНС снова продвигает идею импичмента президента Порошенко. Как писала "Страна", зимой в партии хотели путем сбора подписей показать уровень доверия главе государства, называя это "народным импичментом". Юридических последствий результат все равно не имел бы.

Параллельно член совета РНС, народный депутат Юрий Деревянко (внефракционный) зарегистрировал проект закона № 7248 "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", однако документ до сих пор не попал в повестку дня работы Рады.

Сейчас же соратники Саакашвили хотят организовать народное давление на парламентариев, чтобы собрать подписи 226 их подписей под представлением о начале процедуры импичмента, которое уже подготовлено депутатом Деревянко.

"Наше задание - до 15 мая собрать эти голоса. Призываем всех приезжать в общественные приемные народных депутатов, говорить с их друзьями, родными, звонить им и обращаться требованием подписаться под представлением", - заявила один из членов совета РНС Ольга Галабала в ходе пикета РНС у Администрации президента, который состоялся 25 апреля.

Претензий к Порошенко у партии Саакашвили минимум 11 (они перечислены в представлении Деревянко), среди которых - якобы получение выгоды от скандальной схемы "Роттердам+" (формирование цены на каменный уголь с учетом его стоимости на бирже в Роттердаме (Нидерланды) и трат на перевозку в место назначения - Прим.Ред.), а также подозрение в коррупции по делу бывшего министра экологии Николая Злочевского на основании "пленки" беглого депутата Александра Онищенко.

Одновременно в РНС планируют новый марш протеста в центре столицы, но дату пока не называют. В беседе со "Страной" один из лидеров РНС, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе спрогнозировал, что мероприятие проведут до 20 мая.

"Летом уже сложно собрать людей на массовую акцию", - комментирует он.

Участия других партий из майданной оппозиции ждать не стоит. Как не раз писала "Страна", союзные РНС политсилы сторонились акций МихоМайдана, "двигателем" которых была партия Саакашвили, во основном из-за скрытой конкуренции с экс-президентом Грузии за лидерство и разногласий по поводу способов протеста. "Мы уже устали их приглашать (на марши - Прим.Ред.)" - говорит собеседник издания в РНС на правах анонимности, давая понять, что партия рассчитывает только на свои силы.

"Это попытка напомнить о себе и раскрутить оставшихся лидеров "Руха новых сил" на "острых" лозунгах, чтобы увеличить их шансы на попадание в новый состав парламента", - говорит политолог Руслан Бортник.

Вопрос совместных акций, впрочем, не мешает союзникам обсуждать расклады на будущие избирательные кампании.

"У "Руха новых сил" нет кандидата в руководители страны, но есть кандидатура на премьер-министра (то есть Михаил Саакашвили - Прим.Ред.) и программа реформ для будущего правительства. Это то, от чего мы лично отталкиваемся на этих переговорах", - говорит источник в партии.

Двойной удар акциями

Переговорный процесс, который оживился после (и во многом из-за) высылки Михо за границу, действительно продолжается. "Общаемся постоянно", - подтверждает лидер общественной инициативы "Хвыля", народный депутат Виктор Чумак (внефракционный), который входит в круг участников.

Шанс проявить солидарность для майданной оппозиции скоро представится. По данным "Страны", на 15 мая в регионах, а на 17-е - в Киеве планируется акция в поддержку нового закона о выборах "Нет! Выборам по закону Януковича".

Эту тему оппозиционные партии раскручивают еще с большого митинга 17 октября прошлого года, который дал толчок для массовых протестов, позже прозванных "МихоМайдан".

Идея состоит в замене избирательной системы для кампаний в Раду. Сейчас выборы проходят по закрытым партийным спискам плюс в мажоритарных округах, где баллотируются также самовыдвиженцы. А вместо нее хотят чистую пропорциональную систему (только партии), но по открытым спискам. В таком случае избиратель голосует и за партию, и за конкретного кандидата в ней, формируя список политсилы из наиболее популярных, что и пройдут в парламент.

Такую систему выборов в Раду предусматривает проект избирательного кодекса (№3112-1), который уже прошел первое чтение. Как писала "Страна", результат голосования за него стало сенсацией, а для верхушки "Блока Петра Порошенко", которая рассчитывает сохранить нынешнюю - смешанную - избирательную систему, даже шоком.

Впрочем, противники изменений вскоре пришли в себя.

"Они попытались опять сыграть в свою игру "Давайте заволыним", - говорит один из организаторов акций 15 и 17 мая, глава общественной организации Центр UA, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук. По его мнению, этой цели служат огромное количество поданных поправок (4400, по оценкам спикера Андрея Парубия), с которыми нужно разобраться профильному комитету по вопросам правовой политики и правосудия, а также постоянный срыв работы над ними.

Участие в акции 17 мая анонсировали партии различной идеологии, в том числе, "Батькивщина", "Самопомощь", Демократический альянс", "Народный контроль", " Гражданская позиция", а также "Свобода" и "Национальный корпус", ряд общественных организаций, среди которых - движение "Хвыля", "Автомайдан". По мнению Рыбачука, широкая вовлеченность позволит провести мероприятия в рамках акции 15 мая во всех областных центрах и, возможно, ряде крупных городов.

"Эффект также усилит, что мы сфокусировались только на требовании изменить избирательное законодательство", - отмечает он. Ранее на акциях протеста еще требовали отменить неприкосновенность народных депутатов и создать антикоррупционный суд.

Осталось только, чтобы прислушался парламент. Лоббисты изменений говорят, что шансы на их провал и принятие примерно равны.

"В сессионном зале, как при голосовании в первом чтении, может сложиться ситуативное большинство из многих провластных депутатов, фракций "Самопомощи", "Батькивщины", "Оппозиционного блока", внефракционных депутатов, которые уже голосовали за законопроект, считая его выгодным", - спрогнозировала народный депутат Наталья Новак ("Блок Петра Порошенко", БПП).

Поэтому, по ее мнению, противники постараются не допустить появления законопроекта в зал, консервируя нынешнюю ситуацию минимум до конца этой сессии (заканчивается 20 июля). "В неофициальных разговорах с депутатами Артур Герасимов (лидер фракции БПП - Прим.Ред.) признавался, что не следует допускать нового голосования за проект кодекса", - утверждает депутат Новак.

"Возможно, наши акции выведут чуть-чуть из ступора (профильный - Прим.Ред.) парламентский комитет, и работа ко второму чтению ускорится. Сможем ли заставить сразу их принять закон, не уверен, но точно, что эта акция не последняя. Как только украинцы научатся добиваться политическими акциями чего-то существенного, это будет колоссальный шаг вперед", - комментирует Рыбачук.

Однако это мнение разделяют не все. "Простым людям эта тема непонятна и не интересна", - доказывал "Стране" один из лидеров РНС. Партии Саакашвили пока нет в списке будущих участников акции.

Вместе с тем, майские митинги могут послужить предлогом для возобновления массовых протестов осенью, тем более, что вопрос изменения избирательных правил по душе Западу. Так, еще год тому назад глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявлял о необходимости в Украине принять новый закон о выборах в Раду и провести ротацию Центральной избирательной комиссии. "Запад дает понять, что это и другие требования, включая антикоррупционный суд, остаются, как и сценарий новой протестной осени. А власть действует на свой страх и риск", - резюмирует политолог Руслан Бортник.