Безвиз для украинцев уже вскоре станет не таким простым способом попасть в ЕС как сейчас. Помимо биопаспорта для поездки в Европу нужно будет получить разрешение. А для этого заполнить анкету на специальном сайте ЕС и ждать ответа трое суток. Принципиальное решение о внедрение подобной системы в ЕС уже приняли. Осталось утвердить лишь формальности.

"Страна" отвечает на главные вопросы в связи с этим нововведением.

1. Что готовит Евросоюз для стран с безвизовым режимом



Совет ЕС 25 апреля одобрил создание электронной системы ETIAS (Европейской системы информации и авторизации поездок), которая будет давать разрешение (или отказ) в посещении зоны ЕС на основании предоставленных просителями данных.

Для этого людям, которые планирует путешествие в Евросоюз без визы, необходимо заранее заполнить заявление-анкету через Интернет.

Стоимость такого документа составит 7 евро.

Предоставленная информация будет проходить автоматическую проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. При отсутствии запретов или замечаний, разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.

Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную. Срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не будет превышать 96 часов.

Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Однако его наличие не означает автоматического права на въезд в страны Шенгена - окончательное решение будет принимать пограничник.

Сначала система заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска.

Через три года с начала работы системы это обязательство также будет применяться к международным автобусных перевозчиков.

2. Когда будет введена новая система?

Как рассказал "Стране" пресс-секретарь посольства ЕС в Украине Давид Стулик, скорее всего нововведение вступит в силу через два года, в 2020 году.



"Новые правила должны одобрить в Европарламенте и утвердить в Совете ЕС", — говорит Стулик.



Кроме Украины, новшества коснутся около 60 стран с безвизовым режимом.



3. К чему приведет внедрение этой системы на практике?



Эксперты говорят об ужесточении порядка въезда в ЕС.



"На фоне участившихся терактов ЕС пытается контролировать миграционные потоки и внешние границы. Для украинцев это означает, что путешествие в Европу может усложниться", — говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.



По его словам, заявление на получение разрешения будет напоминать бывшую анкету на визу, с вопросами о родственниках, возможных правонарушениях, предыдущих поездках.



Наш источник в Еврокомиссии, впрочем, уточняет, что возможные причины отказа пока неясны, в ЕС еще дорабатывают процедуру. Хотя и признает, что платное разрешение — это та же виза.



"ЕС будет зарабатывать на обработке анкет. Кроме того, это барьер от возможных мигрантов, ведь часть туристов по безвизу остаются в Европе нелегалами. Хотя по процедуре еще много вопросов, как и по работе системы. Возможны ли сбои, каковы критерии отказа во въезде, какие базы будут проверять — все еще только уточняется", — сказал "Стране" источник в Еврокомиссии.