В последний день апреля на фоне информационного вакуума едва ли не главным ньюсмейкером Украины стал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

У парламентария, который приложил руку к реформе правоохранительных органов Украины, случился конфликт на дороге с последствиями.

В самом сердце столицы Найем вступил в перепалку с молодыми людьми, пытавшимися подрезать его авто на элитной иномарке. Результатом спора стала сломанная челюсть депутата, задержание трех студентов и объявление в розыск главного обидчика народного избранника. "Страна" разбиралась, как это произошло и чем может закончиться.

Нардепу дали в голову и сломали челюсть

В 19:20 понедельника нардеп Мустафа Найем на своей странице в Facebook опубликовал пост о происшествии с его участием. Из него следовало, что два часа назад на одном из самых оживленных перекрестков Киева - пересечении бульвара Шевченко и Хрещатика автомобиль Honda Accord депутата угодил в аварийную ситуацию.

Как следует из обнародованного позднее видео, по пути в сторону Бессарабского рынка иномарку Найема действительно пытался подрезать Mercedes Gelandewagen. Из салона "мерина" вышел темноволосый водитель, и направился в сторону оппонента.

Источник видео: facebook.com/miroshnychenko.official

Развернувшиеся далее события известны со слов участников конфликта и свидетелей. Доподлинно лишь известно, что в инциденте принимали участие сам Найем, его оппоненты из Gelandewagen'а и прибывшего им на подмогу автомобиля BMW.

Обидчики Найема были на машинах, на номерных знаках которых отчетливо улавливается связь с 95 регионом Российской федерации - Чеченской республикой, источник фото: facebook.com/MasiNayyem

Парламентарий утверждает, что его избили, сломав челюсть и нанеся ряд дополнительных травм.

"Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир "кубика" поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то", - сообщил свою версию событий Найем.

Издание "Информатор" со ссылкой на очевидцев указывало - нардепу действительно нанесли серию ударов. И, судя по всему, от более тяжелых последствий его спасла известность.

Якобы Найема опознали случайные свидетели. Они начали кричать, что в центре столицы избивают парламентария, на что его обидчики отреагировали бегством. К чести политика, он пытался их догнать. Настичь оппонентов Мустафе удалось за зданием Arena City. Впрочем, силы были неравны - здесь напавшие на Найема повалили его на землю, а сами скрылись с места происшествия на своих авто.

Сотрудники полиции прибыли на место инцидента аккурат перед тем, как избитый Найем вернулся к своему авто.

Источник фото: censor.net.ua

Источник видео: youtube.com/infоrmator.ua

Тут же он прошел освидетельствование на алкоголь. Тест показал отрицательный результат. Наряду с этим, пострадавшему понадобилась и помощь медиков. Мустафа был госпитализирован с сотрясением мозга и травами челюсти в больницу №12.

Напротив Мустафы Найема в светлой футболке стоит один из его обидчиков, источник фото: kiev.informator.ua

Говорить ему сложно. Есть кровь на голове", - описывал свои впечатления от встречи политика в больнице его брат, адвокат Маси Найем. На утро он добавил, что у парламентария "начались боли в районе спины" и ему дают обезболивающее. По словам коллеги пострадавшего - нардепа от БПП Сергея Лещенко, накануне вечером Найем был прооперирован.

У чеченцев взыграла кровь

К тому моменту часть его обидчиков была задержана. Прибывшая на "Бессарабку" полиция объявила план-перехват, в результате которого вскоре были обнаружены Mercedes-"кубик" и трое участников конфликта с нардепом.

Ими оказались студенты кавказской наружности. Близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко назвал установочные данные этих молодых людей: это 19-летний Ахмед Абубакарович Саитов и 21-летние ровесники - Магомед-Салих Аргуевич Саитов и Умал Русланович Темербулатов. Все задержанные - уроженцы столицы, и по национальности являются чеченцами. Двое из них являются гражданами России, а еще один - украинец.

Присутствовавшие при их задержании и препровождении в Шевченковское райуправление полиции журналисты указывали, что обидчики Найема выглядели испуганными.

Задержанные чеченцы, источник фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Со слов очевидцев инцидента, молодые люди понятия не имели, с кем у них случился конфликт на дороге.

"Если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы", - цитировали журналисты одного из участников потасовки.

Этот юноша утверждал, что их компания вспылила из-за того, что Найем обращался к ним "очень грубо".

Наряду с этим, едва ли не главному обидчику Найема (прибывшему "на помощь" товарищам молодому человеку из BMW), который и сломал челюсть нардепу, удалось скрыться с места происшествия. В сети были обнародованы фото этого мужчины, по отдельным данным - зарегистрированного в Печерском районе Киева. На момент подготовки этого материала сведения о его задержании отсутствуют.

Разыскиваемый мужчина, который ударил нардепа, источник фото: facebook.com/MasiNayyem

Непростые оппоненты

Полиция квалифицировала инцидент с нардепом по статье "хулиганство" (ч.2 ст.296 УК Украины), санкция которой предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Помимо этого, как рассказал начальник столичной Нацполиции Андрей Крищенко, после поступления информации и состоянии здоровья Найема из больницы, правоохранители дополнительно планируют вменять его оппонентами и нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины, максимальное наказание - до 3 лет тюрьмы).

Близкие Найема уверяют - они намерены действовать по закону, но уже имеют определенные поводы для беспокойства. Якобы ситуацию могут попробовать "спустить на тормозах".

"Поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос", - написал на этот счет в Facebook нардеп Лещенко.

Брат потерпевшего парламентария дал собственное резюме конфликту. Он трактует его как попытку зарвавшихся "мажоров", уверенных в собственной безнаказанности, наехать на оппонента.

"В целом, картина такая: если бы был не брат, то был бы другой человек и эти ребята, одаренный наглостью и безответственностью, себе позволили бы и не такое. Очень надеюсь, что ни один следователь, ни один прокурор или судья не захотят взять взятку, чтоб как-то смягчить законом предусмотренную ответственность", - считает Маси Найем.

И добавляет, что в ходе общения с адвокатом и вероятной родственницей задержанных студентов он услышал "кучу манипуляций".

Вероятнее всего, опасения Найема и его соратников строятся на том, что избившие его молодые люди имеют серьезное покровительство и связи. В частности, один из задержанных, возможно, является сыном главы Наблюдательного совета "Диаспоры чеченского народа" Руслана Темербулатова. Который, исходя из открытых баз данных, ведет совместный бизнес с собственником загородного комплекса "Лепота" Муссой Абубакаровичем Саитовым.

Мусса Саитов (стоит слева) на открытии банного комплекса "Лепота", источник фото: jetsetter.ua

О Муссе Саитове известно, что ему принадлежит целый ряд компаний, зарегистрированных в Шевченковском районе Киева. Среди них - ООО "Инновационные технологии "Арго", ООО "Собр Компани", ООО "Этер Компани", ООО "Флекспей", ООО "Иннолан" и "Протект-плюс". Перечень бизнес-интересов Саитова обширен - от сдачи в аренду автомобилей до оказания охранных услуг. Едва ли не самая известная из его структур - боксерская "Бум-бокс промоушн", где Мусса Саитов вместе с братом Магомед-Амином является основателем.

Добавим, что сам Магомед Саитов, который вероятно и отметился в конфликте с нардепом Найемом на Бессарабке, ранее уже попадал в поле зрения СМИ. В 2011 году были обнародованы сведения о похождениях так называемой "золотой молодежи" Киева, где упоминался и этот (15-летний, на тот момент) юноша.

Согласно этим сообщениям, еще семь лет назад несовершеннолетний Магомед Саитов якобы рассекал по Киеву на красной Ferarri F430, а также стал участником потасовки в развлекательном комплексе "Ультрамарин".

Тогда с администрацией этого заведения повздорили выходцы из грузинской и чеченских диаспор. Завязалась драка, после чего один из гостей занес в зал автомат Калашникова, который наставили на охрану "Ультрамарина". Со ссылкой на данные камер видеонаблюдения журналисты указывали, что оружие в заведение принес как раз Магомед Саитов. После этого вместе с товарищами он выбежал из здания, а автомат - выбросили в расположенный неподалеку мусорный бак.