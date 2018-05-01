Четыре года назад - 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовая гибель людей в Доме профсоюзов, а также в ходе столкновений между "майдановскими" и "антимайдановскими" активистами.

В результате погибло 48 человек, несколько сотен получили ранения.

"Страна" выяснила, что будет происходить в Одессе спустя 4 года после трагедии - 2 и 9 мая 2018 года.

Затишье перед штормом

В преддверии годовщины печальной даты, ситуация в Одессе напоминает затишье перед приближающимся штормом. Впрочем, буря - в данном случае - массовые беспорядки и новое противостояние, может обойти город стороной. По большому счету все зависит от силовых структур. Но напряжение буквально витает в атмосфере.

Признаки нервозности видны даже непосвященному в политические тонкости - накануне майских праздников в Одессу стянута полицейская бронетехника и дополнительные силы полиции и Национальной Гвардии из других регионов. То, что полиция и Национальная гвардия приведены в состояние повышенной боеготовности, "Стране" подтверждают источники в ГУНП.

"Ситуация очень напряженная. С 1 по 10 мая в Одессе будет введен режим усиленного патрулирования, в город действительно прибыли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии. Будут работать антиснайперские и саперные группы. Также в режиме "нон-стоп" будут дежурить все подразделения ГУНП Одесской области и Одессы. Есть информация о том, что могут быть попытки провокаций", - пояснил нам один из старших офицеров одесской полиции.

Собственно, подтягивание в Одессу на майские праздники дополнительных подразделений полиции и Нацгвардии после 2014 года стало уже традицией, такое теперь происходит каждый год перед 2 мая. Однако каждый раз появление полицейских бронетраспортеров на улицах в конце апреля вызывает критику и эмоциональные заявления одесситов, многие из которых, мягко говоря, не симпатизируют Майдану и нынешней украинской власти.

Например, бывший губернатор Одесской области в 2013-14 годах, нардеп от Оппозиционного блока Николай Скорик предполагает, что 2 мая 2018 года может произойти силовой разгон одесситов, которые придут на Куликово поле почтить память погибших в Доме Профсоюзов. В своем посте в Facebook он также утверждает, что одесские власти предвзято относятся к разным политическим силам.

Фото: facebook.com/SkorykNikolay

По его словам, недавно в ОГА произошел круглый стол по ситуации в Одессе на майские праздники, но на нем присутствовали только силовики, активисты (видимо, имеются ввиду члены радикальных организаций - ред.), чиновники и наблюдатели. Также Николай Скорик тревожится по поводу прибытия в Одессу первого заместителя министра МВД Сергея Ярового, которого он называет "профессиональным провокатором" и "специалистом по силовым разгонам".

Что готовят радикалы

Нервозности добавляет и недавно появившаяся в украинских СМИ информация о том, что радикалы планируют пройти 2 мая маршем на Куликово поле. Если верить этой информации, то вполне логично, что такой марш может завершиться очередными столкновениями - каждый год память погибших в ДП приходит почтить несколько тысяч одесситов.

В свою очередь, организация РГБ - Рада Громадськой Безпеки, возглавляемая одесским активистом Марком Гордиенко назвала информацию о планируемом марше фейком - и отметила, что не собиралась устраивать никаких мероприятий в этот день.

Фото: Facebook

Впрочем, РГБ Марка Гордиенко - не единственная представительница радикальных и националистических организаций в Одессе. Тем более этот лагерь уже давно разодран в клочья распрями, взаимными упреками и подозрениями в "работе на Кремль".

В последнее время в Одессе активничает филиал всеукраинских радикалов из С-14. Именно они закрасили мемориальные таблички российских "городов - Героев" на аллее Славы, замазали и памятную доску на памятнике императору Александру Второму в парке Шевченко. С14 ситуативно сотрудничает в массовых мероприятиях с партией "Свобода", организацией "Вильни Люди", "Национальным корпусом" и несколькими другими.

Именно от этого союза радикал-националистов силовики ожидают провокаций, сообщают нам источники в МВД.

Дело в том, что одесские радикалы давно противостоят друг другу по принципу лояльности к мэру Одессы. Естественно, что мэру Одессы Геннадию Труханову категорически не нужны в городе никакие волнения на майские праздники - это серьезно пошатнет его имидж "гаранта" гражданского спокойствия в городе.

По информации источников "Страны" в одной из радикальных организаций "антитрухановского" лагеря, 2 и 9 мая радикальные активисты планируют провести акции "гражданского контроля".

"2 мая будем стоять возле Куликового поля, будем следить за тем, что бы "вата" не тащила туда "колорадские" ленты и коммунистические символы. Если увидим, будем срывать ленты и проводить гражданские задержания пророссийских агентов влияния. Это абсолютно законно, будем передавать полиции нарушителей законов Украины", - расшифровал планы один из активистов.

И вновь будет минирование

В силовых структурах Одессы настроены сразу подавлять любые попытки противостояния.

"Есть указание с самого "верха", профилактировать всех, кто попытается провоцировать. Любых драчунов и провокаторов вне зависимости от того, какую политическую силу они представляют, будем "паковать" и отправлять в райотделы. Из Киева пришло жесткое указание, если в Одессе произойдут столкновения или какие-то серьезные ЧП, то полетят головы всех высших чиновников. От губернатора до начальников полиции и СБУ", - признался источник "Страны" в СБУ.

Логично предположить, что 2 мая Куликово поле опять "заминируют" и на какое-то время ограничат доступ к Дому Профсоюзов одесситов. Так уже делали в 2017 году - причем "минируют" площадь всегда "неизвестные лица", которых, естественно, никто ловить не собирается. Логичнее всего предположить, что звонки о "минировании" поступают из самих силовых ведомств для ограничения наплыва публики к месту трагедии. А само Куликово поле будет окружено плотным оцеплением, проходить будут только через рамку металлодетекторов.

Свободный проход к Дому профсоюзов будет открыт лишь после того, как перед оцеплением схлынет первый поток одесситов, пришедших почтить память погибших - не все в состоянии ждать на солнцепеке несколько часов пока пройдет "разминирование".

Естественно также предположить, что любая провокация, которая может произойти в Одессе 2 и 9 мая - от драки до взрыва, тут же будет использована обеими сторонами - как радикально-националистической, так и "антимайдановской" для обвинений друг друга.