В последние недели большой ажиотаж возник вокруг телешоу "Новые лидеры" - совместного проекта ряда общественных организаций и медиагруппы StarLightMedia, принадлежащей предпринимателю Виктору Пинчуку. По идее проекта, любой желающий может предложить свой вариант общественных изменений в Украине.

"Это удивительный проект, который позволит людям, которые чего-то достигли или находятся на пути достижения, распространить свой опыт на более широкую аудиторию: на район, город, всю страну", - говорит генеральный директор StarLightMedia Владимир Бородянский.

Впрочем, с учетом того, что шоу запускается как раз накануне старта предвыборной кампании, наблюдатели полагают, что речь может идти о своеобразной форме продвижения одного из кандидатов в президенты Украины.

"Страна" разбиралась, что это за новый проект, и какие цели он на самом деле преследует.

Кто может стать "новым лидером"?

К новым лидерам - четыре основных требования:

Возраст старше 25 лет Украинское гражданство Отсутствие судимости Наличие программной цели

Но есть еще одно условие: участвовать могут граждане Украины, которые не являются руководителями центральных органов исполнительной власти Украины, а также не были (не являются) избранными народными депутатами Украины.

Также на сайте проекта можно зарегистрироваться как избиратель - если вам исполнилось 18 лет, есть украинское гражданство и если вы дееспособный человек.

Подать заявку, чтобы стать новым лидером, можно было прямо на сайте проекта.

Как происходит выбор лидеров?

Проект стартовал 12 марта 2018 и будет проходить в четыре этапа. Выборы победителей будут осуществлять Зарегистрированные Избиратели, Избирательный Комитет, а также и телезрители в телевизионной части проекта.

Первый этап - регистрация - завершился вчера, 30 апреля. Речь о регистрации лидеров: избиратели могут регистрироваться вплоть до завершения проекта.

На протяжении мая из всех заявок избиратели и Избирательный комитет отберут сто лидеров. Все это время в поддержку своей общественно-значимой программы Лидеры могут проводить агитационную кампанию и привлекать к проекту людей, в голосах которых они заинтересованы.

С июня по сентябрь из сотни лидеров отберут десятку лучших - это третий этап.

Финальный телевизионный этап пройдет с октября по ноябрь 2018 года. На канале ICTV выйдут в прямом эфире выпуски телепроекта "Новые лидеры".

Теперь голосовать за Лидеров и решать их судьбу будут только телезрители СМС-голосованием.

По итогам зрительского голосования в конце Суперфинала победитель проекта "Новые лидеры" получит денежный приз.

То есть, по сути, это своеобразный политический "Х фактор".

Есть ли в проеке политическая составляющая?

Проектом “Новые лидеры”, как уже писалось выше, занимается медиахолдинг Виктора Пинчука StarLightMedia.

А время, когда этот проект будет смотреть многомиллионная телевизионная аудитория (октябрь-ноябрь) - это как раз преддверие предвыборной кампании.

В связи с чем, ходят устойчивые слухи, что речь идет о поддержке конкретного кандидата в президенты.

Особенно, учитывая какие общественные организации выступают партнерами проекта “Новые лидеры”.

В списке - Фонд Сороса “Возрождение”, Transparency International, Центр противодействия коррупции, ОО “Громадське радио” и многие другие, которые получают финансирование от западных доноров.

“Пинчук + грантополучатели + Сорос в деле. “Новые лидеры” очень похожи на новый совместный "волновой" проект Запада и Пинчука - по привлечению волонтеров на чью-то избирательную кампанию”, - анализирует директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В околополитической среде уже давно ходят слухи, что Виктор Пинчук на ближайших президентских выборах будет активно поддерживать Святослава Вакарчука. Это же подтверждают и источники "Страны" в медиасреде.

"Это старый телеформат, который предлагали на рынке ещё накануне выборов в 2014-м году, - рассказал "Стране" источник. - Он долго лежал на полке, пока не понадобилось объяснить, что Вакарчук - кандидат "от народа", у которого есть мощная, красивая и прогрессивная команда. С помощью этого телепроекта ее и будут как бы набирать. "Новые лидеры" - это в чем-то аналог "Озимого поколения", который в начале 2000-х также запускал Пинчук ("Команда озимого поколения" - избирательный блок из "новых лиц", участвовавший в парламентских выборах 2002 года, но не прошедший барьер - Прим.Ред.)".

Бортник также не исключает, что речь идет о поддержке Вакарчука.

“Этим новым проектом могут преследоваться две цели. Тактическая - набрать команду для Вакарчука или кого-то ещё. Стратегическая - свои агенты в следующем политическом цикле”, - полагает Руслан Бортник.

Что говорят потенциальные “новые лидеры”?

На самом телеканале, впрочем, отрицают политическую подоплеку проекта. Говорят лишь о его общественной составляющей.

"Автора одной из программ зовут Татьяна Кулеша. Она - учительница, 26 лет работает в школе. Ее сын, которому исполнилось 9 лет, поставили смертельный диагноз. Врачи сказали, что ему осталось жить 5-7 лет. Это сложная генетическая болезнь, которая не лечится в нашей стране. Татьяна собрала волю в кулак и объединила вокруг себя женщин, у которых дети с таким же диагнозом. И в 2014 году эта женщина достигла того, что в Верховной Раде приняли закон о лечении таких людей в нашей стране. Именно благодаря усилиям этой женщины наша страна выделяет миллиарды гривен на лечение таких людей. То есть, один человек решил этот вопрос на системном всеукраинском уровне", - говорит Владимир Бородянский.

Опрошенные "Страной" участники проекта также говорят, что не задаются вопросом кто за ним стоит и какую цель преследует.

“Мне абсолютно без разницы, чей это проект и под кого создан, - признается блогер Александр Барабошко, который зарегистрировался в проекте “Новые лидеры” со своей программой изменений. - Пинчук или Вакарчук - мне все равно. Я понимаю, что в украинских реалиях идеально чистых проектов нет. Но и и моя репутация тоже таковой не является”.

Он утверждает - когда подавал заявку, о политической подоплеке проекта не задумывался. Решил участвовать потому, что увидел в этом возможность рассказать о проблемах, которые его волнуют. Главным аргументом “за” участие стало широкое медийное покрытие проекта.

“Есть ряд вопросов, которые я постоянно лоббирую - 3G и 4G в киевском метро одни из них. В рамках этого и подобного рода проектов я могу озвучивать эти и другие вопросы для широкой аудитории и добиться изменений. Я просто использую функционал этого проекта, чтобы решить проблемы, которые меня волнуют. Скажу больше - уже вышел сюжет на телеканале “СТБ” с этими тезисами от меня, то есть время, затраченное на формирование заявки, уже потрачено не зря”, - отмечает Барабошко.

При этом от ухода из общественной деятельности в политическую он не зарекается. Мол, если предложат - согласится.

Подобными мотивами руководствовался и журналист Андрей Павловский, когда подавал заявку на “лидерство”.

“Я зарегистрировался, чтобы как можно больше людей узнало про мою идею - превратить полстраны в предпринимателей, помочь молодым украинцам создавать свой бизнес в Украине, а не уезжать на заработки в Европу”, - объясняет свою мотивацию Павловский.

Слухи вокруг проекта его не волновали.

“Я увидел рекламу по телевизору, что ищут новых лидеров, и подумал - почему бы мне им не стать? - говорит Павловский. - Мое мнение - не важно, кто это делает и для чего. Моя основная цель - изменения в стране, а такие проекты дают хоть какой-то шанс этого добиться. Для меня это возможность. И не важно, кто мне эту возможность предоставляет. Я готов работать со всеми, кто исповедует такую же идеологию, как я - хоть с Вакарчуком, хоть с Зеленским, хоть с Порошенко, Коломойским, Пинчуком, Фирташем - вообще без разницы. Если кто-то из них поддержит мою идею, я буду ее воплощать с любым. Ради того, чтобы молодежь не уезжала за границу, а развивала эту страну”.

Такого же мнения придерживается и журналистка Ярослава Коба. Она не слишком переживает о слухах по поводу политической подоплеки проекта.

“Мне было важно, что это телевизионный проект, а значит, большая аудитория узнает о моих идеях по защите прав животных в Украине. Я даже не знаю, есть ли в этом проекте “Новые люди” вообще какой-то приз, моя цель - чтобы о моей миссии узнали все. Это различные законопроекты, ужесточение наказания для живодеров, строительство приютов и т.д.”, - говорит Коба.

Она не боится, что ее благие намерения могут использовать в чьих-то корыстных политических целях.

"У меня подход простой: я дружу с любыми политиками, которые поддерживают мои идеи. Будь это Оппозиционный блок, БПП, даже сам Виктор Янукович, если он построит приюты для животных - я буду с ним сотрудничать. Наверное, это ужасно прозвучит для многих патриотов, но мне все равно. Животные хотят есть каждый день, и абсолютно не важно, стоял ли на Майдане тот, кто даст денег им на еду”, - рассуждает Ярослава Коба.