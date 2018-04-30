В воскресенье в 17 областях состоялись выборы в объединенные территориальные общины (ОТО). Что показали их предварительные результаты, анализирует "Страна".

Голосуй не голосуй

29 апреля состоялись первые выборы в 40 новосозданных ОТО. На голосовании избирали представителей в 4 городские общины, 16 поселковых и 113 сельских местных общин в 17 областях. По предварительным подсчетам, в выборах приняли участие более 263 тысяч избирателей. По итогам этих выборов в Украине появится 707 полноценно функционирующих объединенных территориальных общин.

По предварительным итогам голосования ведущие политические партии наперебой отрапортовали о своих успехах, умалчивая о том, какой ценой им достались эти победы.

Едва только закрылись избирательные участки, о своей победе на выборах отрапортовала партия Юлии Тимошенко "Батькивщина".

"Как свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов по протоколам с участков, "Батькивщина" с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий", - говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Спустя несколько часов после завершения выборов аналогичное заявление сделал "Блок Петра Порошенко" (БПП), где заявили, что "подавляющее большинство" избранных председателей ОТО были кандидатами, которых партия либо выдвинула, либо "поддерживала". В частности, партия "Солидарность" считает, что по результатам параллельного подсчета голосов, который проводился партийными штабами, кандидаты от этой политсилы, или самовыдвиженцы, которым покровительствовал БПП, побеждают в 26 общинах из 40.

"То есть 65% - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в сообщении партии.

Завлекали водкой и деньгами

Между тем, на прошедших выборах наблюдатели фиксировали многочисленные факты нарушений. Например, Комитет избирателей Украины зафиксировал подкуп в большинстве объединенных общин. В частности, в Одесской, Волынской, Луганской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Кировоградской, Черновицкой областях.

Глава КИУ Алексей Кошель отмечает, что, как правило, подкуп осуществлялся путем раздачи избирателям различных товаров (чаще всего продуктовых наборов) бесплатно или по льготной цене. При этом в отдельных общинах имела место прямая раздача денежных средств.

Например, на Волыни кандидаты раздавали избирателями цыплят и комбикорм, в Запорожье - строительные материалы и дрова, на Луганщине - медикаменты, на Буковине и Ровенщине - продукты питания и алкогольные напитки. Очевидцы выборов в единственной ОТО в Сумской области в разговоре со "Страной" рассказывают, что там раздавали по 400 гривен за определенного кандидата: 200 до выборов, а 200 после.

"К сожалению, есть высокая вероятность, что 90% дел о подкупе избирателей или вообще не дойдут до суда, или развалятся в процессе рассмотрения. Однако это не только связано с проблемой действующего законодательства, но и часто является результатом низкой работы правоохранительных органов", - полагает Кошель.

По словам источника "Страны" в штабе одной из крупных политических сил, эти выборы стали чуть ли не рекордными по масштабам подкупа. "Если раньше строители сеток хоть как-то маскировались, то теперь работают в открытую. Полиция на местах с ними находится в плотной связке. Причем подкуп - это еще не худший вариант. Значит в тех местах была хоть какая-то конкуренция. Иногда, если сразу все схвачено, то до денег дело не доходит. Просто выписываются правильные протоколы вне зависимости от реальных результатов голосования," - говорит источник.

Внимание на оппозицию

При этом, накануне наблюдатели чаще говорили о фактах нарушения со стороны оппозиционных сил, чем провластных кандидатов.

"Не секрет, что многие грановые организации давно и прочно сотрудничают с властью, и на выборах тоже. Поэтому от одних выборов в ОТО к другим выборам в ОТО, мы и видим отчеты мониторинговых структур, что самые злостные нарушения - именно со стороны оппозиционных сил. Таким образом, замалчивается применение админресурса провластными силами, и укрепляется общественное мнение, что если оппоненты власти побеждают, то это результат не столько их действий, сколько подкупа и фальсификацией", - считает политолог Андрей Золотарев.

Примечательно, что в начале апреля Министерство внутренних дел предложило ввести уголовную ответственность за нарушение избирательного права. Изменения в законодательство уже поддержало правительство. Если закон будет принят, избирателю, который променяет свой голос на деньги или другое поощрение от кандидата, будет грозить до двух лет лишения свободы. Такой же срок - 2 года лишения свободы - могут внедрить за незаконное использование и вброс бюллетеней, а также нарушение тайны голосования членами избиркома, кандидатами или наблюдателями. Тех, кто пытается подкупить избирателей или меняет избирательные документы, предлагают лишать свободы на срок до 6 лет. Сейчас для таких нарушений тюремный срок в два раза меньше.

"Многие нарушения со стороны провластных кандидатов просто "не замечались", потому что это прекрасно вписывается в стратегию власти по ужесточению избирательного законодательства. При чем, речь идет только о том, как усилить механизм ответственности, но нет идей, как сделать более эффективным контроль за проведением выборов. Полиции хотя дать в руки дубину, но не рассказывают, когда можно и когда нельзя ею пользоваться", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Собственно, отсутствие эффективного контроля за проведением выборов, по мнению экспертов, и является главной причиной, почему нельзя итоги выборов в ОТО экстраполировать на всеукраинский уровень.

"На местном уровне играет роль не политическая позиция кандидатов, а их узнаваемость, деньги, админресурс. Кто богаче, кто убедительнее, кто громче всех кричит, чтобы за него и голосовали, тот и выигрывает местные выборы. Это победа местных князьков, а не политсил. Поэтому говорить о том, что такие же итоги будут по всей стране, это глупо. А тем, кто наперебой начал кричать о своей победе, было важно закрепиться хотя бы информационно и показать, что именно они являются фаворитами на местах", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

"Выборы в ОТО в принципе экстраполировать на всеукраинские выборы нельзя. Результат, который получают партии власти, можно смело делить на три. Это победы не политсил или идей, а местных лидеров. С точки зрения результатов эти выборы в ОТО вообще не показательны. Они интересны с точки зрения избирательных технологий: карусели, подкуп, кульки, деньги, - все это будет работать на парламентских и президентских выборах. На местных выборах конкурентность номинальна и очень ограничена. Но то, как они проходят, наталкивает на мысль, что следующие всеукраинские выборы будут самыми грязными в истории", - считает Бортник.