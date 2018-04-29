Украинцам уже с 1 мая этого года придется получать субсидии по новым правилам. Как уже писала "Страна", 27 апреля Кабмин утвердил постановление №329, которым существенно ужесточил требования к претендентам на государственную помощь.

В частности, субсидии не получат граждане, имеющие сравнительно новые авто (не старше 5 лет) или квартиру площадью более 120 кв. м (для дома — 200 кв. м). И это далеко не полный список "предметов роскоши", счастливые обладатели которых, как посчитали чиновники, могут платить за коммуналку по полной.

Цель нововведений одна – максимально проредить армию получателей субсидий. По оценкам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, уже в ближайшее время в помощи откажут как минимум 20% украинцев, которые сейчас ее получают.

Его расчеты совпадают и с прогнозами Минсоцполитики.

Как сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, из-за новых правил предоставления субсидий число их получателей может сократиться приблизительно на 15-20% с начала нового отопительного сезона.

"Страна" разбиралась, кто и почему рискует остаться без субсидий и чем закончится поход властей против получателей помощи.

С 1 мая – за новыми субсидиями

Постановление №329 вступает в силу уже на днях – с 1 мая этого года. При этом в документе указано, что в аккурат с 1 мая многим украинцам выдача помощи автоматически прекращается – до ее переоформления. Новые заявления и декларации, в частности, должны будут подавать переселенцы, граждане, члены семьи которых не зарегистрированы по адресу домохозяйства, те, кто снимет жилье, а также украинцы, прописанные в квартире, но фактически в ней не проживающие и др.

И вовсе не факт, что решение будет принято в пользу претендента на государственную помощь, даже если до этого он ее получал. Ведь теперь "соискателя" будут проверять на соответствие новым требованиям, а они достаточно жесткие.

Так, на субсидии не смогут претендовать несколько категорий граждан.

Во-первых, если площадь квартиры превышает 120 кв. м (дома – 200 кв. м). Как пояснил "Стране" Александр Охрименко, эта норма автоматически отсекает семьи, которые имеют по две квартиры и стараются оформить субсидию хотя бы на одну из них. Владельцам апартаментов будет сложно доказать свое право на субсидию еще и потому, что теперь придется вносить в общий доход деньги, полученные от сдачи жилья в аренду.

"В городах-миллионниках нередкими стали случаи сдачи квартир в аренду со своеобразным бонусом – оформленной субсидией на коммунальные услуги. При этом владельцы жилья не только получают доходы, но и имеют транспортные средства или другие предметы роскоши", – пояснили в Кабмине.

Во-вторых, субсидия не положена, если хотя бы у кого-то из членов семьи имеется авто не старше 5 лет (кроме мопеда или машины, выданной органами социального страхования). "Не удивительно, что сокращать армию субсидиантов решили с владельцев квартир и машин. Ведь проверить наличие такого имущества по соответствующим базам легко", – отмечает Охрименко. Но в случае с автомобилями, по его словам, с мая начнется неразбериха. Ведь многие украинцы в свое время продали машины по доверенности и, по сути, они до сих пор на них "висят". "Те, кому нужны субсидии, массово кинутся переоформлять машины, так что в сервисных центрах МВД будет жарко", – говорит Охрименко.

В-третьих, субсидии не дадут семьям с детьми старше 18 лет, которые не получают никаких доходов (и, соответственно, не платят налоги) или их месячный доход ниже минимальной зарплаты (3,7 тыс. грн). Исключение сделают лишь для студентов стационара или тех, кто стоит на бирже труда.

В-четвертых, на государственную помощь можно не рассчитывать, если кто-либо из членов семьи в течение последнего года купил земельный участок, квартиру или дом, автомобиль, строительные материалы и другие "товары длительного пользования" или же оплатил услуги на сумму более 50 тыс. грн (последняя норма не новая – она присутствовала в условиях получения субсидий постоянно).

"По сути, рискуют граждане, которые приобретут, например, туристическую путевку. Понятно, что сразу факт такой покупки могут и не обнаружить. Но, думаю, вскоре власти начнут хотя бы негласно мониторить тех, кто выезжает за границу, тем более, что это достаточно легко сделать, и постепенно станут "отлучать" их от субсидий", – пояснил "Стране" Алексей Кущ.

В-пятых, пожалуй, главное нововведение: власти решили отвадить от государственных денег тех, кто работает в тени и не платит налогов. Чиновники целились в заробитчан, заграничные доходы которых давно не дают им покоя. В новых правилах указано, что теперь гражданам, которые официально не работают и не стоят на бирже труда, автоматически будет насчитываться доход в три прожиточных минимума (5,1 тыс. грн). Соответственно, эту сумму станут учитывать в общем семейном бюджете при начислении субсидий.

"Но прожиточный минимум постоянно пересматривают, поэтому будет расти и эта сумма – к концу года она составит порядка 6 тыс. грн. Понятно, что шансы получить субсидию с таким "воображаемым доходом" снижаются", – говорит Охрименко.

Будет ли монетизация?

Как указано на официальном сайте Кабмина, новые правила выдачи субсидий нужны, прежде всего, чтобы запустить процесс монетизации льгот на коммуналку.

"Уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдавать живыми деньгами, а это значит, что получатели смогут оставить себе сэкономленные в результате экономного потребления средства", – отмечается в пояснении Кабмина.

Но переход к монетизации возможен лишь в том случае, если система субсидий будет социально справедливой, а госпомощь будут получать лишь те, кто в ней действительно нуждается, – считают в правительстве. И якобы, чтобы отсечь украинцев, которые могут платить и сами, но скрывают доходы, власти, собственно, и затеяли нынешнюю верификацию получателей.

В новых правилах также указано, что окончательное решение о выделении семье субсидии будет приниматься не только по итогу анализа деклараций, но и после отчета социального инспектора, который должен воочию убедиться, действительно ли так беден претендент на помощь, каким хочет казаться.

Однако эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что монетизация субсидий к затеянному "отбору" претендентов на нее отношения не имеет.

"В ближайшее время монетизации не будет. Она сначала должна пройти для поставщиков услуг, а лишь затем – для рядовых граждан. Для этого, в лучшем случае, понадобится год", – считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Экономист Алексей Куш считает, что до монетизации пока далеко.

"На субсидии в этом году понадобится порядка 70 млрд грн. Но живых денег в таком объеме в бюджете нет. На энергорынке в ходу взаимозачеты: к примеру, облгазы покупают у "Нафтогаза" газ не за деньги, а за протоколы, тот рассчитывается ими же с "Укргазодобычей", а последняя передает их в Минфин в качестве уплаты арендных платежей. Все – круг замкнулся. Если придется рассчитываться живыми деньгами, вся цепочка тут же разрушится, так как денег нет", – говорит Кущ.

Готовятся к повышению тарифов

По состоянию на апрель, государство задолжало по компенсациям льгот на коммуналку рекордную сумму – порядка 30 млрд грн.

Поэтому, по мнению Охрименко, сейчас власти хотят максимально сократить армию претендентов на субсидии. И уже майская ревизия позволит отсечь не менее 20%, или до 1,5 млн семей, – подсчитал Охрименко. Это даст возможность сократить государственные расходы на субсидии сразу на 15 млрд грн.

Алексей Куш уверен, что нынешняя "зачистка" субсидиантов – лишь первая ласточка. "Будут постепенно сокращать число претендентов на госпомощь, в итоге получать ее смогут не больше 10-15% семей", – говорит эксперт.

Власти будут вынуждены ужесточать требования для претендентов на субсидии по нескольким причинам. "На сокращении расходов госбюджета настаивает МВФ, а власти будут пытаться договориться с Фондом о новом кредитном транше", – отмечает Охрименко.

"Государство просто не сможет платить субсидии всем, кто будет в них нуждаться. Ведь тарифы в ближайшее время увеличатся, а значит придется выделять все больше средств и на компенсации, что в условиях дефицитного бюджета сделать непросто", – пояснил Дмитрий Марунич.

Как известно, по настоянию МВФ цены на газ должны были вырасти еще осенью прошлого года. Но тогда Кабмин ввел мораторий на рост тарифов. И заканчивается он 1 июня этого года. Что будет с ценами после этой даты – пока непонятно. С одной стороны, близость выборов, скорее всего, заставит премьер-министра Гройсмана и дальше оттягивать непопулярное решение. С другой – на увеличении цены на газ настаивают МВФ и "Нафтогаз". Если аргументы последних перевесят, цены на газ вырастут на 60%, а это значит, что на 40-45% подорожают также горячая вода и отопление, – подсчитал Дмитрий Марунич.

В таком случае придется увеличивать и субсидиальный фонд в бюджете, и автоматически наращивать его дефицит, на что власти вряд ли пойдут, полагают эксперты. Скорее они продолжат урезать число получателей субсидий.