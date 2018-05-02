26 апреля в Украине официально отметили 32 годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Перечень мероприятий оказался стандартным - возложение венков к памятникам ликвидаторов, речи политиков разного масштаба о том, что "мы помним подвиг героев и не должны допустить повторения трагедии".

Между тем, для самих чернобыльцев нынешняя годовщина стала еще более безрадостной, чем предыдущие. Буквально накануне "плановых торжеств" общественная организация "Союз Чернобыль" направила письма президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованиями срочно решить вопрос с пенсионным обеспечением чернобыльцев. Впрочем, пока они так и остались без ответа.

Некоторые чернобыльцы настроены более радикально и предлагают перейти от слов к делу - выходить на массовые протесты.

"Если наши требования не удовлетворят, мы перейдем к долгосрочной протестной акции по всей Украине", - заявил представитель "Союза Чернобыль" Анатолий Винник. Отдельные митинги чернобыльцев все-таки прошли по всей стране, правда, до всеукраинской акции дело не дошло.

Чернобыльцы добиваются повышения социальных стандартов для пострадавших и ликвидаторов аварии. Ведь с каждым годом список льгот для них только урезают.

"Глянув, как руководство страны грустит и пускает слезу на годовщину аварии на ЧАЭС, какие трогательные посты пишут, мы изучили, что сделали за это время Порошенко, Яценюк, Гройсман для тех, кто спасал Украину и Европу от этой жуткой аварии", - написал на своей странице в Facebook глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдабр. Как показало это мини - исследование, список льгот для чернобыльцев за последние 2-3 года изрядно "похудел".



"Страна" разбиралась на какую помощь от государства сейчас могут рассчитывать чернобыльцы и реально ли на нее выжить.

Пенсии повысили только на бумаге

Изучая список льгот и компенсаций для чернобыльцев, в "Публичном аудите" выделили несколько проблемных моментов. Первое - это слишком низкие пенсии. Бывшим ликвидаторам аварии, солдатам - призывникам, военным запаса, которых срочно мобилизовали и бросили на тушение атомного пожара, сейчас платят мизерные пенсии - порядка 2,5 тыс. грн. в месяц.

О скудном пенсионном обеспечении говорят и в общественной организации "Союз Чернобыль".

"Министерство социальной политики последние два года водит нас "за нос", "кормит" лишь обещаниями. Как пример: итоги последних встреч рабочих групп чернобыльцев с представителями Минсоцполитики. Обещали, что к заседанию центрального совета организации "Союз Чернобыль Украины" 17 апреля Минсоцполитики презентует проект изменений к постановлению Кабмини №1210 "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Но на практике произошло следующее: представитель министерства просто повторно озвучила позицию и ранее обещанные шаги по улучшению пенсионного обеспечения чернобыльцев. Об этом мы слышим постоянно уже третий год. Одни обещания", - рассказал представитель организации "Союз Чернобыль Украина" Анатолий Винник.

Под "улучшениями" имеются в виду новые правила начисления пенсий чернобыльцам, прописанные в принятом в ноябре прошлого года постановлении Кабмина №851.

В документе, в частности, предусмотрено, что военным ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью уже с 1 января 2018 года пенсия должна рассчитываться с учетом пятикратного размера минимальной зарплаты. С учетом того, что минималка выросла до 3,7 тыс. грн., а среднее пенсионное обеспечение составляет не менее 60% от базовой ставки, то, согласно этой формуле, среднестатистическая пенсия для чернобыльцев должна составлять не менее 11 тыс. грн. в месяц, что, как минимум, вдвое больше, чем сейчас.

Предусматривалось повышение минимальных пенсий и для других категорий чернобыльцев - в среднем, на 11% (от 3,3 тыс. до 4,1 тыс. грн. в зависимости от группы).

Но на практике новое постановление так и не начало действовать. По - сути, чернобыльцы попали в ту же ловушку, что и бывшие военные - на бумаге прибавки им утвердили, но выплачивать пообещали "потом", когда в пенсионном фонде появятся деньги. В Украине из 2 млн. чернобыльцев - людей с инвалидностью - порядка 100 тыс., то есть, на повышенные пенсии им понадобится около 1,2 млрд. грн. в месяц. Учитывая, что прогнозируемый дефицит ПФ в этом году и так составит 7,5 млрд. грн. власти не спешат пересчитывать пенсии.

Чернобыльцы пытались решить проблему, заручившись поддержкой отдельных народных депутатов. В частности, в марте этого года на имя премьер-министра Владимира Гройсмана был направлен депутатский запрос (подписали Олег Кулинич, Василий Гуляев и др.), в котором поднимался вопрос "неработающего" правительственного постановления. А депутат Гуляев сообщил, что многие чернобыльцы, которые обращаются в Пенсионный фонд за пересчетом пенсий, получают прямые отказы (у них даже не берут заявлений), что нарушает отечественное законодательство.

"В апреле Харьковский окружной районный суд вынес положительное решение по делу чернобыльца против ПФ и обязал последний пересчитать пенсию по новой формуле (с учетом пятикратного размера минимальной зарплаты). Не исключено, что, как и в случае с экс-военными, теперь последуют массовые иски от чернобыльцев вплоть до рассмотрения образцового дела Верховным судом. Впрочем, на это понадобится немало времени и денег, тогда как чернобыльцев, особенно ликвидаторов, которые попали на ЧАЭС в первые часы после аварии становится все меньше", - говорит эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Льготы "подчищают"

Не лучше обстоят дела и с другими льготами для чернобыльцев.

Как отметил Максим Гольдабр, отменили льготы и компенсации для 4-й категории ликвидаторов, с начала 2015 года ограничено право на получение медицинских льгот для пострадавших 2-й и 3-й категории, а также детям-чернобыльцам; отменена компенсация ребенку школьного возраста, эвакуированному из зоны отчуждения, и выплата льгот детям, находящимся на диспансерном учете или числящимся как инвалиды вследствие катастрофы. Государство аннулировало также бесплатное питание для всех детей-чернобыльцев в детских садах и санаторные путевки для 2-й и 3-й категории ликвидаторов.

Как пояснил "Стране" Юрий Гаврилечко, отмена некоторых льгот вполне обоснована.

"Прошло более 30 лет, о каких детях - чернобыльцах мы сейчас говорим? А проект по финансированию школьного питания детей - чернобыльцев вообще большая афера. Под эту программу выделялись суммы в разы большие, чем на реабилитацию ликвидаторов", - говорит эксперт.

Некоторые оставшиеся льготы, по сути, уже бесполезны. Как, например, льготы по оплате стационарной телефонной связи или обслуживание без очереди в магазинах и больницах. Другие льготы, к примеру, компенсация 50% стоимости коммунальных услуг "в рамках нормы потребления", по сути, не являются уникальными для чернобыльцев - их могут получить и другие граждане по программе субсидий.

Но при этом, по мнению Гаврилечко, сворачивание программ по медицинскому, санитарно-курортному обслуживанию чернобыльцев - недопустимо. Ранее для лечения чернобыльцев создавались целые отдельные центры. Но в программе новой медреформы преференций для чернобыльцев не предусмотрено. Как и другие граждане, они получат от государства стандартные 380 грн. в год.

Организация "Союз Чернобиль" предложила чиновникам Минздрава встретиться и отдельно обсудить медицинские программы для чернобыльцев.

"Непонятно, какая теперь роль "Национального научного центра радиационной безопасности НАН Украины" и как будут использованы его многолетние наработки по лечению чернобыльцев. Какие средства будут выделены на лечение чернобыльцев", - недоумевают общественники. В Минздраве официального ответа на этот запрос пока не дали.

19 апреля на доработку отправили и законопроект № 4442, который предусматривает увеличение выплат чернобыльцам (выплаты при утрате трудоспособности в размере 600 - 1000 прожиточных минимумов, дополнительные доплаты к пенсии в размере 75 - 100% от прожиточного минимума, на что понадобилось бы 433 млн. грн. в месяц).

"Людям просто лишний раз показали, что к ним относятся как к мусору. И такое отношение у нас не только к чернобыльцам. Афганцы, бывшие милиционеры, АТОшники - всех их политики поддерживают и ценят только на словах. А на практике они вынуждены влачить жалкое существование", - подытожил Юрий Гаврилечко.