Закон "Об всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 года признан неконституционным. Такое решение принял Конституционный суд Украины (КСУ) на заседании 26 апреля, разбирая представление 57 народных депутатов, внесенное в декабре 2014 года.

По информации издания, голосование, в котором участвовали 14 судей во главе с председателем КСУ Станиславом Шевчуком, было единогласным.

Они предъявили претензии не только к процедуре принятия закона (чего уже было достаточно для признания), но и к его содержанию.

Последствий данного решения несколько. Во-первых, нужно принимать новый закон о референдуме, возможность которого прописана в Конституции. До той поры, во-вторых, стихнут разговоры о проведении плебисцита о вступлении в НАТО и о членстве в ЕС, а это обещал президент Петра Порошенко.

В-третьих, КСУ снова в качестве основания использовал аргумент неперсонального голосования депутатов в ходе и вообще нарушений конституционной процедуры принятия закона. Учитывая, как часто народные избранники этого и не только созыва Рады голосовали за себя и того парня, конституционность многих законодательных актов может поставлена под сомнение, причем не только в интересах закона, но и политики.

Раз, два

Решение КСУ базируется на двух блоках претензий. Прежде всего, судьи признали, что закон был принят с многочисленными нарушениями, в том числе, благодаря "кнопкодавам", то есть депутатам, голосующим сразу за несколько коллег, а также не рассматривался на заседании профильного комитета и не обсуждался на пленарном заседании перед голосованием.

"Суд сказал, что этих нарушений процедуры уже достаточно, и они являются существенными, чтобы признать закон полностью неконституционным ", - отметила докладчик от имени группы представления, эксперт-конституционалист Юлия Кириченко "Стране".

По ее словам, веским основанием было и то, что с помощью простого закона, принимаемого минимум 226 голосами, по сути были введены изменения в Конституцию, которые требуют голосования минимум 300 народных избранников и более длительной процедуры рассмотрения.

А КСУ еще "прошелся" по содержанию. Согласно Конституции, всеукраинский референдум можно провести по народной инициативе, собрав в разных областях Украины подписи не менее трех миллионов избирателей.

Указанный закон говорит, что путем такого плебисцита можно принимать и новую редакцию Конституции, и вносить в нее изменения, и признавать недействительными старые законы, поменявшие ее текст. Объявляет о его проведении президент. Результаты оглашает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), после чего они вступают в силу.

Верховная Рада фактически из процесса исключена. И в этом КСУ увидел нарушение конституционного принципа разделения власти.

"Парадоксально, но значительное количество демократий были разрушены посягательством на Конституцию через манипуляции референдумом. Особенно это касается Восточной Европы. Хотя не только ее. Вспомните Германию, где немецкий народ через "референдум" основал пост фюрера. Это классика того, как народный суверенитет противопоставляется верховенству права", - аргументировал докладчик со стороны КСУ, судья Василий Лемак на своей странице в Фейсбуке.

Закон отменен, да здравствует закон!

Решение КСУ оборачивается необходимостью принимать новый аналогичный законодательный акт.

"Конституция предусматривает, что есть такой способ прямого волеизъявления граждан как всеукраинский референдум, и значит должны быть законы, которые регулируют этот вопрос", - говорит первый заместитель парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец ("Народный фронт"). Однако он затруднился сказать, когда законопроект на ту же тему появится в Раде и кто станет его автором.

Можно ли после отмены закона проводить референдумы - вопрос спорный. Ученый-конституционалист Виктор Мусияка считает, что после признания неконституционным закона от 2012 года опять действует старый закон "О всеукраинском и местном референдуме" от 3 июля 1991 года, по которому проходил плебисцит по народной инициативе, запущенный президентом Леонидом Кучмой в 2000 году.

"Но в этом законе упоминаются органы, который уже нет, например, президиум Верховной Рады. Подобные вещи могут привести к тому, что в случае референдума его результат будет поставлен под сомнение", - говорит Мусияка.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера уверен: решение КСУ не вернуло к жизни закон, а создало законодательный вакуум.

"Его может заполнить только законодатель путем принятия нового закона о референдуме", - прокомментировал он "Стране". Магера проводит параллель с отменой закона "Об основах государственной языковой политики" (так называемый языковой закон Колесниченко - Кивалова). "Предыдущий "языковой" закон от 1989 года не восстановил действие, возник такой же пробел. Хотя отдельные законодательные акты напрямую регулируют вопросы применения зыков в своих сферах, например, закон об образовании, процессуальные кодексы", - говорит член Центризбиркома.

По мнению политолога Костя Бондаренко, ситуация приведет к тому, что утихнут разговоры о референдуме на тему НАТО, даже если с такой инициативой выходил президент Петр Порошенко. В политических кругах ходили разговоры, что в Администрации президента хотели совместить плебисцит с новыми выборами президента, чтобы увеличить шансы Порошенко.

"Плюс сжигаются мосты для подобного голосования за воплощение Минских соглашений в части особого статуса Донбасса. В условиях, когда две трети населения устали от войны, такой референдум при должной агитации позволял решить вопрос, не вовлекая враждебно настроенную к идее Раду", - говорит эксперт.

Ну а аргумент КСУ насчет неперсонального голосования, которого достаточно в Раде этого, да и прошлых созывов, может спровоцировать противоборствующие политические группировки "торпедировать" законы друг друга.

"Начнутся обращения депутатов по любому поводу в КСУ. Похоже, мы станем свидетелями "войн", победа в которых будет во многом зависеть от решения суда", - полагает Бондаренко.