В Национальной полиции заявляют о рекордном росте количества самоубийств в Киеве. По их данным, киевляне накладывают на себя руки с регулярностью один-два раза в неделю.

"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то из дней было пять самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула", – рассказал глава Киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

Если судить по новостям в СМИ, то самоубийств действительно стало больше. Так, в апреле в один день в Киеве покончил с собой сотрудник СБУ и еще один предпринял такую попытку.

Также, по статистике, более тысячи ветеранов АТО покончили с собой.

Из-за чего растет количество суицидов? Об этом “Страна” пообщалась с психологами и сотрудниками киевской Службы доверия, куда звонят отчаявшиеся люди в последней надежде, что их отговорят от совершения самоубийства.

“Из 20 звонков в день 2 звонка - суицидники”

По данным Главного управления статистики Киева, за первые два месяца этого года покончили с собой 24 человека. Выходит, в месяц в Киеве кончают жизнь самоубийством в среднем 12 человек. Это, конечно, не по три человека в день" как говорит Крищенко, но заметно больше, чем в прошлом году. За тот же период 2017-го года было зафиксировано всего 16 самоубийств.

Также возросло и количество обращений на т.н. “Телефон доверия” (Центр психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса “Телефон доверия”, - Прим.ред.). Это специальная служба, где любой желающий может получить бесплатную анонимную консультацию психолога по телефону в любое время суток.

За первый квартал 2018 года на киевский “Телефон доверия” позвонили 49 человек с суицидальными намерениями. В прошлом году было на 5 звонков меньше.

Но сколько из этих людей в итоге все-таки совершили самоубийство - неизвестно. Звонки анонимные, потому проверить дальнейшую судьбу звонящих у Центра нет возможности.

“На моей практике были такие звонки, когда удавалось отговорить, показать другие варианты выхода из ситуации. Бывает, что я поговорила с человеком, и он сказал - все, мне стало лучше, спасибо. Тогда мы договариваемся, чтобы он обязательно перезвонил через час-два или утром, чтобы я убедилась, что все нормально. Некоторые отзваниваются, а другие - нет, и мы можем только догадываться, все ли с ним в порядке. Мы не знаем их дальнейшую судьбу”, - рассказывает сотрудница “Телефона доверия”, психолог Анжелика Драпей.

Впрочем, она утверждает, что не заметила резкого увеличения самоубийств.

“Я четыре года работаю на телефоне доверия, и не могу сказать, что в последнее время количество суицидов увеличилось. Из 20 звонков в день у меня может быть в среднем 2 звонка с суицидальными намерениями, с депрессивным фоном и мыслями о самоубийстве”, - рассказывает специалист.

Хотя психолог признает, что далеко не все, кто решил покончить с собой, обращаются на “Телефон доверия”. Во-первых, далеко не все вообще знают о его существовании. А во-вторых, многие сомневаются, что незнакомый человек по ту сторону телефонной трубки сможет им чем-то помочь.

Одиночество и потеря смысла жизни

Зачастую на суицид людей толкают затяжной стресс и депрессия. Провоцируют их жизненные ситуации, которые кажутся человеку безысходными.

“В состоянии депрессии мозг работает таким образом, что генерирует навязчивые мысли о суициде. У человека настолько сужается сознание, что он не видит вариантов выхода из своей жизненной ситуации. И неважно, что это - финансовые проблемы, неразделенная любовь и т.д.”, - рассказывает “Стране” Анжелика Драпей.

Наиболее распространенный мотив для суицида - “потеря смысла жизни”. Когда люди просто не понимают, ради чего им жить дальше. Среди таких много людей с инвалидностью. Но бывают и другие случаи.

“Часто с такой проблемой обращаются довольно успешные, состоявшиеся люди, с хорошим достатком, работой, которые объездили кучу стран. То есть с точки зрения обычного человека у них все хорошо - казалось бы, что им еще надо? А человек звонит и говорит - да, у меня все есть, но я не понимаю, ради чего я все это делаю”, - рассказывает Анжелика Драпей.

Одиночество часто подталкивает людей к отчаянному шагу, говорит и психолог Алевтина Шевченко. Причем, по ее словам, такие явление переживают сезонные всплески: накопившаяся за зиму депрессивная усталость изливается весной суицидальной активностью.

“Говорят, что весна - пора любви. То есть с пробуждением природы мы начинаем испытывать некое брожение чувств, потребность в близких, интимных отношениях возрастает. И те, у кого они по тем или иным причинам в этот момент отсутствуют, могут ощутить этот дефицит более остро именно весной, - рассуждает Алевтина Шевченко.

Она добавляет, что невыносимость одиночества, непонимания со стороны окружающих сужает туннель восприятия действительности. “Человек непроизвольно сосредотачивает свои чувства на неприятных ощущениях, и если рядом не окажется внимательного поддерживающего человека - риски необратимого решения увеличиваются”, - говорит Шевченко.

Привычка питаться иллюзиями

Возможно, на суицидальных настроениях украинцев также сказывается общественно-политическая ситуация в стране.

Так, согласно апрельскому исследования Социологической группы «Рейтинг», 75% опрошенных считают, что Украина развивается в неправильном направлении. Растет запрос на радикальные перемены у 70% граждан. Главные желания населения - прекращение военных действий на Востоке Украины и усиление борьбы с коррупцией, также люди ожидают повышения качества медицины и социальных стандартов.

На фоне кризисных явлений в экономике и политике, отсутствие изменений к лучшему в том числе провоцирует чувство тревожности у населения.

“Сказывается многолетняя привычка питаться социальными иллюзиями, анализирует Алевтина Шевченко. - Общественно-политическая ситуация влияет в том смысле, что после Майдана было много ожиданий чудесного разрешения проблем. Чудес не произошло, и это, конечно, тоже влияет на настроение, сгущает и без того мрачные краски. Хотя на сугубо социальные проблемы как таковые реагируют по-другому - пьют, например”.

К слову, как раз увеличение количества пьющих людей отмечают в “Телефоне доверия”.

В последнее время на горячую линию стали часто обращаться алкоголики, особенно - пьющие женщины. Звонят “чисто поговорить” - если рядом нет собеседников, психологи заменяют им компанию. “Самое тяжелое - это пьющие женщины, с ними очень сложно распрощаться. Они очень любят поговорить долго, обсудить свою нелегкую жизнь, и зачастую эти звонки ночные“, - сказала “Стране” Анжелика.

Как бы там ни было, что бы ни толкало людей на крайние меры, окружающие всегда могут вовремя оказать помощь и уберечь от последнего шага.

“Хочется призвать всех внимательно относиться к сигналам, которые подают наши друзья, родственники, знакомые. Оставайтесь рядом с человеком, не бойтесь задать ему вопрос о его отчаянии, подавленном настроении. Если говорит о желании покинуть этот мир, обсудите с ним его решение. Если чувствуете бессилие переубедить, предложите поговорить с любым специалистом- человековедом, будь то психолог, психиатр, социальный работник или педагог. Обратитесь к такому специалисту сами. Одним словом, действуйте. Это нужно прежде всего вам самому, ведь если случится непоправимое, тяжесть укоров совести достанется живым”, - настаивает Алевтина Шевченко.

Куда обращаться при суицидальных настроениях?

Центр психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса “Телефон доверия” работает круглосуточно. Сюда можно в любое время суток обратиться за помощью при стрессах и тяжелых переживаниях. Звонок - бесплатный. Консультации психотерапевта, психолога, психиатра - анонимные.

“Телефон доверия”: (044) 456-17-02, (044) 456-17-25.