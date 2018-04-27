Конгрессмены США - против ОУН - УПА

У украинской власти появился еще один враг - еврейское лобби США. Вчера стало известно о письме, подписанном 56 американскими конгрессменами, в котором осуждается рост антисемитизма в Украине и Польше. Причем не просто антисемитизма, а поддерживаемого государством.

Поводом для письма стало принятие польским Сеймом новой редакции закона об Институте национальной памяти, которым вводится уголовная ответственность за утверждения о "польских лагерях смерти". Однако Украине отводится больше места и ее закон о героизации ОУН-УПА признан даже худшим, чем польский.

В письме Бандера и Шухевич названы "нацистскими коллаборантами", а ОУН и УПА - организациями, сотрудничавшими с нацистами и несущими ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков и других этнических меньшинств.

При этом конгрессмены не ограничиваются осуждением прошлого, а и осуждают Институт нацпамяти Вятровича и Киевраду за проспекты Бандеры и Шухевича в столице Украины, а также львовскую власть - за проведение "Шухевичфеста" в дни еврейского погрома 1941 года в столице Галичины. Также в качестве доказательства роста антисемитизма упомянут полк "Азов", связанный с министром внутренних дел Аваковым.

В Украине это письмо расценили как очередные происки "руки Кремля", хотя в данном случае нет никаких оснований делать такие выводы. Среди 56 подписантов 54 - конгрессмены от Демократической партии, которая уже второй год ведет травлю Трампа за связи с Россией.

Сам текст письма ясно показывает, что речь идет о влиянии еврейской общины, очень мощной в Соединенных Штатах. И единственный вопрос, который возникает в связи с этим: почему 56 конгрессменов только сейчас решили требовать отмены закона о героизации УПА, принятого три года назад.

Можно лишь предположить, что ответ связан с политической переориентацией влиятельных еврейских организаций в США в отношении внутриукраинских процессов. В чем это выразится внутри самой Украины, в ближайшие месяцы станет ясно. Наиболее реально - в отказе от поддержки тех партий, которые несут ответственность за принятие закона о героизации УПА.

Президентский рейтинг: Порошенко - шестой

Появившаяся вчера свежая социология от "Рейтинга" продемонстрировала, что у нынешней власти даже до появления новых влиятельных врагов с перспективами все стало окончательно плохо. Главная новость апрельского соцзамера - шестое место Порошенко в президентском рейтинге и седьмое место "Солидарности" в рейтинге партий.

Правда, соцзамер "Рейтинга" нельзя назвать классическим: в опросе гражданам предлагались Вакарчук и Зеленский среди кандидатов в президенты, а полувиртуальная партия Зеленского "Слуга народа" - в качестве кандидата в парламент. Причем "Слуга народа" даже обошла президентскую "Солидарность".

Впрочем, судя по тем же замерам "Рейтинга", "избиратели" Вакарчука и Зеленского все равно за власть не голосовали бы, так что виртуальные кандидаты скорее "откусили" от рейтингов Гриценко, Ляшко и Садового. Поэтому можно предположить, что в случае отсутствия "Слуги народа" поднялась бы "Самопомощь", и президентская "Солидарность" все равно оказалась бы седьмой.

И это создает очень большие проблемы для Порошенко перед президентскими выборами. До сих пор участие в списке "Солидарности" было для гаранта единственной морковкой для "Народного фронта", которой можно было обеспечить его поддержку. Однако, если по партийному списку пройдут только полтора Яценюка, то ценность этого предложения сводится почти к нулю. И в результате отсутствие парламентских перспектив может оказаться роковым для перспектив президентских.

Будет ли комиссия по "пленкам Онищенко"?

Парламенту тем временем предстоит пройти тест на реальную независимость от Банковой. Вчера внефракционный "укроповец" Куприй сообщил, что собирается инициировать создание временной следственной комиссии парламента по "пленкам Онищенко".

Заявление Куприя вполне аргументировано: он приводит примеры закрытия уголовных дел Злочевского за взятку для Порошенко и Кононенко, участия президента в рейдерском захвате группы компаний "БРСМ-Нафта". Во все эпохи, даже во времена Кучмы, этого с головой хватило бы, чтобы Верховная Рада создала следственную комиссию. Потом, может, 226 голосов для утверждения отчета и не насобиралось бы, но 150 голосов для создания комиссии точно были бы.

Однако сегодня нельзя однозначно сказать, удастся ли собрать такое количество. Более - менее уверенно можно говорить о том, что голоса дадут "Батькивщина", Оппозиционный блок и "Самопомощь". Но это всего 90 голосов, с голосами "укроповцев" и свободовцев можно дотянуть до 110. И все.

А дальше уже зависит от того, насколько сильной остается зависимость от Банковой таких групп как "Видродження" и "Воля народа", а также от того, найдется ли в БПП достаточная группа "диссидентов". Исключать этого нельзя, но и рассчитывать на такой расклад тоже не приходится.

Аваков все-таки осудил погром на Лысой горе

Вчера украинская власть наконец осудила погром лагеря ромов на Лысой горе в столице, состоявшийся еще 21 апреля. Сделал это глава МВД Аваков, который объяснил, что "нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство".

Такое заявление министра могло выглядеть правдивым, появись оно в воскресенье или в понедельник. Однако по горячим следам Нацполиция делала вид, что ничего не произошло, что был субботник по уборке мусора и что заводить уголовное дело нет оснований.

Вряд ли к погрому, устроенному С14, имела отношение власть - скорее всего, речь идет о самодеятельности националистов. Просто первоначально Аваков и другие представители власти посчитали, что речь идет о мелком инциденте, из-за которого не стоит портить отношений с радикалами.

Однако в конечном счете стало ясно, что в имиджевом плане потери могут быть отнюдь не мелкими. Тем более что погром состоялся сразу после дня рождения Гитлера, который к ромам относился не лучше, чем к евреям. Поэтому Аваков все-таки решил проявить "принципиальность", особенно после того как возмутились международные организации.

Правда, уже сейчас можно сказать, что следствие не закончится ничем. Несмотря на наличие видео с достаточно четким изображением лиц, погромщики останутся неизвестными, как остались неизвестными свободовцы, надругавшиеся над флагом Венгрии в Берегово.

Бундестаг переживает за наших "чернобыльцев"

Немецкий Бундестаг провел специальное заседание, посвященное 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы, которую отмечали вчера. Среди прочего, в принятом документе парламентарии Германии высказали претензии украинской власти, которая выплачивает слишком низкие, по их мнению, компенсации людям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Безусловно, так считают не только немецкие депутаты. Если спросить украинцев, то 99,5% тоже скажут, что пособия чернобыльцам недостаточны. Остальные 0,5% (в которые входит правительство) скажут, что пособия недостаточны, но денег в бюджете нет. А потому, мол, лучше не критикуйте, а помогите материально. И в этом тоже будет резон.

Однако главный вопрос не в критике от Бундестага, а в самом заседании. Вчера - не в юбилейную дату - парламент Германии собрал специальное заседание к годовщине аварии. А парламент Украины не только не собрался, но даже заочно какого-нибудь заявления не выпустил. И вот тут возникает главный вопрос: Чернобыль - в Украине или в Германии? Пострадали от него миллионы немцев или миллионы наших граждан?

Мизерные пособия для "чернобыльцев" в Украине не только из-за маленького бюджета, но и из-за наплевательского отношения власти к ним. У нас могут собрать заседание для какого-нибудь обращения к Варфоломею, а вот наши "чернобыльцы" - это тема для немцев. Нынешней правящей коалиции они не интересны.