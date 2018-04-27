В "аквариумной истории" антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, дисциплинарное дело в отношении которого рассматривает Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, на поверхность всплыли новые детали.

Речь идет о возможных мотивах, побудивших генпрокурора Юрия Луценко добиваться увольнения главы САП.

До этого весь месяц с момента начала скандала журналистов пытались убедить: Луценко не играет первую скрипку в войне между Холодницким и директором НАБУ Артемом Сытником. Но новые факты позволяют поставить эту версию под сомнение.

Кто затеял "холодницкую войну"

На страницах нашего издания мы уже подробно описывали суть "дела Холодницкого", его закулисье и фундаментальную роль, которая отводится в нем "прокурорской инквизиции" – КДКП. Дабы не повторяться, напомним только одну деталь скандала: изначально в квалифкомиссию было направлено две жалобы на антикоррупционного прокурора – авторства Антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры. Оба пакета документов объединили в одном дисциплинарном деле, рассмотрение которого продолжается.

Наряду с этим руководитель САП выступает также и фигурантом уголовного производства, в рамках которого осуществлялась его "прослушка".

При этом отношение к "уголовным перспективам" собранных "жучком" сведений у Луценко и Сытника полярное. Артем Сергеевич усматривает такую вероятность для Холодницкого, а генпрокурор – нет. И стоит на позициях, что судьбу его зама должна решить КДКП, а не следствие и суд.

С учетом этого в кулуарах власти муссировалась следующая версия природы конфликта руководителей новосозданных антикоррупционных органов. Якобы это директор Бюро и руководитель САП побили горшки между собой, а Луценко был вынужден вмешаться в эту историю, как говорится, по долгу службы. Да и в целом узнал о прослушке чуть ли в последнюю очередь.

Назывались даже варианты ситуативных союзов различных силовиков, которые могли заварить такую кашу. По одной версии, охоту на Холодницкого затеяли НАБУ и так называемый "Департамент Кононенко-Грановского" ГПУ, по другой – еще один зам Луценко, Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как бы там ни было, генпрокурору в "первой антикоррупционной войне" отводилась роль второго плана. С перспективами новой конфронтации, но уже с Сытником, за "раздел наследства" Специализированной антикоррупционной прокуратуры после отставки Холодницкого.

Впрочем, обнаруженные источниками "Страны" детали позволяют причислить Юрия Витальевича к пулу "застрельщиков" скандала с его заместителем – главой САП.

Личные мотивы Луценко

Чтобы рассмотреть их, следует напомнить о двух уголовных делах, которые расследовались в отношении Луценко по линии НАБУ/САП.

Поводом для регистрации одного из них послужило заявление, поступившее в начале августа 2017 года от некоего адвоката. В нем говорится о возможной коррупции генпрокурора и наличии в его действиях состава преступления.

Проанализировав официальные доходы Юрия Витальевича, его супруги Ирины и сына за последние 10 лет, адвокат пришел к выводу – эти средства не покрывают стоимость материальных активов, собственниками которых стала семья Луценко. На основании этих фактов в октябре прошлого года было зарегистрировано уголовное дело по ч.3 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").

Наряду с этим в производстве Национального антикоррупционного бюро с июля прошлого года находилось еще одно "дело Луценко". В нем Юрий Витальевич выступал фигурантом истории о декларировании недостоверной информации (ст.366-1 УК Украины).

Процессуальное руководство этими производствами осуществлял Холодницкий. 28 декабря 2017 года он объединил их в одно дело.

Источник фото: ukranews.com

В открытой части судебного реестра отсутствуют какие-либо упоминания о ходе его расследования. Доподлинно лишь известно, что о подозрении по нему никому (и в первую очередь генпрокурору) не объявлялось. Впрочем, это не столь существенная деталь.

Важнее другой факт: процессуальным руководителем по делу, подследственным в котором выступают Юрий Витальевич и члены его семьи, является его зам – руководитель Антикоррупционной прокуратуры Холодницкий. О чем главе ГПУ было доподлинно известно.

Но и это еще не все. Дело в том, что подпись Юрия Витальевича на дисциплинарной жалобе, направленной в КДКП на Холодницкого, содержит в себе документальное подтверждение совершения им коррупционного деяния.

"Генпрокурор – фигурант дела, над законностью расследования которого надзирает Назар Иванович. В таком случае, когда Луценко подписал текст жалобы в КДКП на Холодницкого, то он совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, так как налицо конфликт интересов", – отмечает один из источников в прокуратуре на условиях анонимности.

По его оценке, проверяемый на предмет незаконного обогащения Юрий Витальевич по факту является заинтересованным лицом. А потому подписание на Холодницкого жалобы в КДКП с требованиями уволить – по сути, нарушение закона.

Что именно нарушил генпрокурор

Речь идет о нормах ст.172-7 КУоАП, в которой говорится об игнорировании требований в части предотвращения или урегулирования конфликта интересов. Именно такого рода конфликт и возник у "жалобщика-генпрокурора" с "процкером" в его деле Холодницким.

"Ситуация неординарная, и конфликт интересов вполне может иметь место. Возможно, именно на это (закрытие дела против него. – Прим. ред.) и рассчитывал Юрий Луценко, подавая жалобу. Хотя наверняка в группе прокуроров (в уголовном производстве о незаконном обогащении главы ГПУ. – Прим. ред.) есть еще кто-то кроме Назара Холодницкого, поэтому помехи делу тут нет. В теории, на время рассмотрения все участники конфликта должны быть отстранены от исполнения обязанностей", – говорит "Стране" адвокат Юрий Иващенко.

В схожей логике рассуждает и его коллега Мария Островская. "Конфликт интересов в случае с подачей жалобы на Холодницкого у генерального прокурора налицо. При желании его действия можно трактовать как злоупотребление службеным положением через оказание давления. В данном случае это скорее состав не уголовной, а административной и дисциплинарной ответственности", – подчеркивает она.

За несообщение генпрокурором о наличествующем конфликте интересов, а также непринятие мер для его урегулирования Луценко грозит штраф от 1700 до 3400 грн. Такое решение может вынести и райсуд, рассмотрев соответствующие протоколы о коррупции. Их составление является парафией Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Впрочем, за месяц с начала "скандала в аквариуме" и подачи жалобы генпрокурора на его зама каких-либо телодвижений по этой линии не наблюдалось.

Круговорот "конфликтов интересов"

Впрочем, сам факт несоставления протокола о коррупции в отношении Луценко играет второстепенную, хотя и примечательную роль в возникшей ситуации. Суть же истории в том, что конфликт интересов с Холодницким имеет не только Юрий Витальевич, а и другие фигуранты "скандала в аквариуме".

Прежде всего, речь идет о руководителе Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимире Гуцуляке, который вел "дело Холодницкого" при получении санкции на его прослушку. В отношении этого прокурорского чина с октября 2017 года в НАБУ при процессуальном руководстве САП расследуется уголовное производство.

Как и в случае Луценко, речь идет о вероятном незаконном обогащении – журналисты раскопали, что семья Гуцуляка живет в особняке подруги его жены и ездит на авто, связанном с фигурантом дела. При этом в декларации о доходах руководитель "Департамента Кононенко-Грановского" сведения об этом не отразил. Но, находясь под следствием САП, он, как и генпрокурор, активно включился в "холодницкую войну". И рыл яму под Назара Ивановича, занимаясь расследованием дела в отношении "своего" процессуального прокурора.

К слову, и сам Холодницкий признавая наличие прямого конфликта интересов у Гуцуляка, недалеко ушел от Владимира Казимировича. Накануне "разбора полетов" по мотивам войны САП и НАБУ в парламенте источники в ведомстве Назара Ивановича намекали – здесь Гуцуляку готовят "пидозру". Если бы ее подписал антикоррупционный прокурор, ситуация стала бы сюрреалистичной в кубе. И следом за Гуцуляком и Луценко пренебрег бы конфликтом интересов и глава САП.

Для чего это делается

Собеседники автора этих строк в прокурорских кругах говорят: подобными юридическими минами устланы все поля битвы, где ведут борьбу за власть и ресурсы перманентно конфликтующие между собой руководители правоохранительных структур Украины.

И дело даже не столько в падении уровня профессионализма следователей и надзирающих прокуроров. Коллизии, как и многочисленные процессуальные нарушения, допускаются сознательно.

Уже давно не секрет, что каждый из VIP-силовиков сегодня одновременно является и фигурантом уголовных дел, и сам регулярно регистрирует производства в отношении высокопоставленных оппонентов.

А потому, когда конфликты между ведомствами выходят наружу, часть припасенных материалов тут же пускают в ход. Но делается это таким образом, чтобы ситуацию в любой момент можно было "обнулить".

"Умные головы продюсируют такие ситуации сознательно. Дабы потом, при необходимости, рассказывать о формальных нарушениях при проведении проверки или расследовании", – говорит один из бывших высокопоставленных прокуроров главка ГПУ.

Если его логика верна, то вне зависимости от вердикта КДКП (даже если он и постановит уволить Холодницкого), историю антикоррупционного прокурора, при желании, всегда могут переиграть по формальным основаниям.

Впрочем, с учетом градуса скандала вряд ли для этого будет достаточно только "спустить на тормозах" дела о незаконном обогащении Юрия Луценко. Сомнительно, что ввязавшийся в "первую антикоррупционную войну и к тому же изрядно "наследивший" генпрокурор довольствуется только этим. Лояльный глава САП по наиболее знаковым уголовным производствам, а уж тем более накануне президентской кампании, крайне выгоден власти.