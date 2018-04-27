За 11 месяцев до президентских выборов 2019 года социологические опросы фиксируют заметное падение рейтинга президента Украины Петра Порошенко и меняют конфигурацию сил в украинском политикуме.

Почти четыре года назад Петр Порошенко вступил в должность президента Украины, получив на выборах доверие почти 55% избирателей, к концу апреля 2018 года его рейтинг доверия упал до 16%. И теперь, в случае его желания баллотироваться на второй срок, ему придется сразиться с конкурентами даже за выход во второй тур.

Эксперты полагают, что это связано, в первую очередь, со сменой настроений избирателей, которые уже слабо реагируют на ура-патриотические лозунги и ждут от президента прекращения войны, создание рабочих мест, увеличения уровня жизни и наведения порядка в стране.

Так, согласно опросу группы "Рейтинг", 67% граждан ожидают от нового главы государства прекращения военных действий на Востоке. 57% - усиления борьбы с коррупцией. 38% ожидают шагов направленных на возрождение промышленности в Украине, 22 и 21% соответственно надеются на улучшение медицинских услуг и социальных стандартов.

При этом всего 6% во главу угла ставят укреплении обороноспособности страны и только 3% респондентов ждут от президента защиты украинского языка и культуры.

Банковая же продолжает эксплуатировать прежнюю риторику "война, агрессия, украинский язык, автокефальная церковь", что, как видим, идет в диссонанс с желанием украинцев. Соответственно, избиратели постепенно переориентируются на других политиков.

Лидеры и аутсайдеры

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного среди 6 тысяч респондентов, если бы выборы президента прошли в ближайшие дни, то большинство голосов избирателей досталось бы лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (8,8%).

Второе и третье места поделили бы Анатолий Гриценко (6,6%) и глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6,0%). Четвертое и пятое места, соответственно, заняли бы фронтмен "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук и артист, шоумен Владимир Зеленский.

И лишь на 6-м месте следом за ними "приютился" действующий президент Петр Порошенко. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк с 1% поддержки находится в самом конце списка.

Среди тех, кто точно намерен голосовать, тройка лидеров неизменна: Юлия Тимошенко - около 11,2%, Анатолий Гриценко - 8,6%, Юрий Бойко (7,4%). У Святослава Вакарчука и Петра Порошенко - по 7,3% голосов, у Владимира Зеленского - 6,5%.

Интересный момент - если сравнивать ответы всех респондентов, и тех, кто намерен голосовать, то видно, что во втором случае пропорционально меньше процент у Бойко.

Еще более очевиден этот феномен в рейтингах политических партий. Например, среди всех рейтинг "Оппозиционного блока" - второй после "Батькивщины". А среди тех, кто имеет намерение прийти на выборы и проголосовать, - уже третий.

Опрошенные "Страной" эксперты поясняют такую закономерность тем, что на юго-востоке, в регионах, где находится базовый электорат Бойко и "Оппозиционного блока", больше процент неопределившихся, чем в других областях, а также больше процент тех, кто не уверен - пойдет ли он на выборы.

"Такие показатели характерны для мобилизации электората. Если мы говорим, что электорат "Гражданской позиции" более мобилизован к выборам, то в отношении сторонников ОБ это не так. Когда мы ставим фильтр на тех, кто говорит о готовности принять участи в выборах, на востоке, где наиболее популярен ОБ, их количество меньше. Поэтому такие колебания", - говорит он.

Отметим, что низкая явка на юго-востоке - характерное явление для всех выборов после Майдана. Значительная часть избирателей в этом регионе вообще разочаровалась в политиках или же просто отказывается воспринимать новую политическую действительность в Украине, а потому не ходит на выборы, выражая, таким образом, свой протест против выбранного властями курса государства.

Следовательно, если Бойко и Оппозиционный блок смогут убедить своих потенциальных избирателей выразить свой протест не в виде бойкота выборов, а в виде мобилизации явки для голосования, то их результат может быть гораздо выше тех показателей, что сейчас фиксируют соцопросы.

Его номер шестой

Но, безусловно, главной сенсацией этого опроса стало падение президентского рейтинга до шестого в списке.

Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в разговоре со "Страной" говорит, что последнее падение рейтингов президента спровоцировали новости о его фешенебельном отдыхе на Мальдивах.

"По нашим наблюдениям, президент начал терять позиции с конца прошлого года. Мы фиксировали этот тренд в наших исследований в январе, феврале, марте, и апреле. Для нас сегодняшний результат не стал сюрпризом. Свою роль сыграли выпавшие на зиму скандалы о дорогом отдыхе. Но в целом влияет негативная оценка украинцев о курсе страны. 75% респондентов считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Плюс вопрос войны, хотя к ней более-менее привыкли", - говорит Антипович.

Отметим, это исследование проводилось до публикации книги беглого депутата Александра Онищенко, в которой есть расшифровки очередных пленок, указывающих на коррупцию в высших эшелонах власти, и которые уже спровоцировали волну недовольства действующей украинской властью на Западе.

"Шестой показатель - это еще не самая худшее, что может быть. Опрос проводился до публикации очередной порции пленок Онищенко, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - В этом же рейтинге говорится о том, что ждут украинцы от главы государства - он должен остановить войну, побороть коррупцию и создать рабочие места. Но во всех этих направлениях президент себя не позиционирует. Он позиционирует себя в радикальных темах, которые интересуют крайне малое количество граждан. Обратите внимание, только 3% украинцев волнует вопрос развития украинского языка. А президент поддерживает инициативы украинизации всех сфер жизни. Он впадает в ересь пиара, но не дает ответа на вопросы, которые волнуют украинцев. В итоге - главный вывод для президента в том, что отныне его задача не борьба за 1 место, а за выход во 2 тур".

Зеленский, Вакарчук и Рабинович

Главной новацией последнего опроса стало измерение рейтингов Зеленского и его партии "Слуга народа" (накануне замминистра юстиции Наталия Бернацкая подтвердила, что такая партия была официально зарегистрирована Минюстом), параллельно с включением в соцопросы и Святослава Вакарчука. Оба представителя шоу-бизнеса показали примерно одинаковый рейтинг, опередив Порошенко.

Это, как для новичков, высокие показатели, но отнюдь не запредельные, как рисовали некоторые прошлогодние соцопросы, показатели деятелей современной украинской культуры оказались высокими (как для новичков) не запредельно высокими. Например, в прошлом году, социологические службы, близкие к главе государства, рисовали Вакарчуку "средний рейтинг" 12%. Но уже тогда многие социологи поясняли, что такой высокий процент получился за счет того, что в одних соцопросах он набирал 5%, а в других - 19%. А затем, по законам арифметики, или же политической целесообразности, он и выходил на топовые места в рейтингах.

Теперь же и Вакарчук, и Зеленский показали результат в районе 6 процентов. Впереди них - традиционные политики - Тимошенко, Гриценко, Бойко. Это означает, что обоим шоуменам придется не только вкладываться в собственную раскрутку и воевать за каждый процент с "традиционными" политиками, но и воевать между собой за электорат "противсехов", которые считаются ненадежным электоратом. Готовы ли они (и их спонсоры) тратить такие серьезные усилия и деньги - вопрос.

Тем более, что пока оба не заявили о своих президентских амбициях, против них не началась кампания по дискредитации. Если же они начнут активную политическую работу, то, можно не сомневаться, страна узнает о своих кумирах много чего плохого.

С другой стороны, потенциал роста у них есть и очень большой, учитывая процент неопределившихся и нежелающих идти на выборы.

В общем, все зависит от того, насколько они захотят "по-взрослому" идти на выборы, так как путем "кавалерийского наскока" они вряд ли победят. Хотя в любом случае их участие может серьезно изменить ход выборов.

Ключевой момент - это участие Зеленского, который способен не только оттянуть голоса у Вакарчука, но и серьезно подрезать результат Порошенко. Не исключено, что именно благодаря его участию в анкете действующий президент и "пал" так низко.

"Самый оптимальный спарринг-партнер для Тимошенко во 2 туре - это Порошенко, - сказал "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Потеряв такого удобного партнера, она может получить гораздо более опасную для себя фигуру, того же Вакарчука, в которого могут влить ресурсы Виктор Пинчук и США. Что касается Зеленского. Если Зеленский будет участвовать в выборах, то он оттянет голоса у Вакарчука и, частично, у Порошенко, и тогда с Тимошенко во 2 тур выйдет, скорее всего, Бойко".

Еще один интересный тренд - падение рейтинга Вадима Рабиновича и его партии "За життя". Его в чем-то можно также сравнить с Зеленский и Вакарчуком - рейтинг Рабиновича стал быстро расти после того как он стал часто появляться на ТВ, в том числе и в роли телеведущего.

Как прогнозируют эксперты, в случае появления на выборах профессионального шоумена Зеленского, популярность лидера "За життя" начнет падать.

"Зеленский будет отбирать голоса не только у Вакарчука, а вообще у медийных персонажей в политике, например, Вадима Рабиновича", – говорит политолог Вадим Карасев.

Кроме того, возможно, на рейтинг Рабиновича повлияли многочисленные скандалы, которые в последнее время его сопровождают - начиная от обвинений в наличие двойного (израильского и украинского) гражданства и заканчивая уже возбужденными НАБУ и САП уголовными делами, связанными с его декларациями. Как заявляет нардеп Сергей Каплин всего таких дел уже четыре.

Рабинович все эти обвинения отрицает, называя происками конкурентов из "Оппозиционного блока".

Но, тем не менее, тема в СМИ обсуждается и вряд ли добавляет очков политику.

О чем говорят результаты опроса

Эксперты обращают внимание на то, что до выборов остается еще достаточно времени, а разница между основными кандидатами не значительна. Поэтому он обозначает тенденции, но, естественно, не предопределяет результат.

"Кандидаты Гриценко, Бойко, Вакарчук и Зеленский имеют примерно такую поддержку, что и действующий президент. Разница в один процент для социолога ничего не значит: это все равно одна и та же цифра. Другими словами, это все кандидаты на второе место, тогда как первое пока занимает кандидат Юлия Тимошенко, - поясняет этот феномен Антипович. - Запрос на новые лица в политике и ее кадровое обновление есть, но это, скорее, пожелание, а реально голосовать они будут за политиков, которых они хорошо знают. Поэтому опытные политики Тимошенко, Гриценко и Бойко на лидерских позициях. Говорить, что тема политически нового кандидата будет решающей еще рано как минимум. Больше конкретно о шансах таких кандидатур можно будет, когда появится конкретика - заявление об участии в выборах, тезисы из будущих избирательных программ".

Политолог Петр Олещук, в свою очередь, полагает, что у Порошенко еще попытаются восстановить его рейтинг, играя на ожиданиях патриотически настроенного электората.

"Колебания не сильно значимы, недоверие ко всем политикам очевидно, и это уже системный кризис. Разрыв между потенциальными кандидатами нельзя называть определяющим или серьезным. По рейтингу президента ударили накопившиеся проблемы, в том числе коррупционные скандалы, - говорит "Стране" Олещук. - Будет ли Администрация президента корректировать свою политику, учитывая результаты соцопросов? С темой автокефалии АП пошла ва-банк, пытаясь мобилизовать вокруг себя патриотический электорат и изменить политическое лицо президента в канун выборов. Вопрос - достаточно ли этого будет. Словам президента уже мало кто доверяет. Нужны конкретные результаты. А есть сомнения, что они будут. Думаю, в АП прекрасно понимают сложность ситуации, но улучшить ее хотят, не подстраиваясь под настроения в обществе, а формируя повестку дня на собственных темах вроде автокефалии".".

Другие наблюдатели также скептически относятся к возможности улучшения предвыборных позиций Порошенко за счет темы автокефальной церкви.

"Автокефалия не поможет Порошенко выиграть выборы, потому что люди от него ждут совсем других простых понятных вещей - закончить войну, прекратить коррупцию, создавать рабочие места. Это показал тот же опрос "Рейтинга". Какие из этих задач поможет решить создание поместной церкви? Да ни одну из них! Церковные игры только окончательно оттолкнут от Порошенко адекватно настроенных людей, не радикалов, которые прекрасно помнят, как он ходил в стихаре (одежда для богослужения у дьяконов, - Прим. Ред.) вокруг Ионинского монастыря", - говорит "Стране" Золотарев.

К слову, источники в окружении Порошенко в разговоре со "Страной" утверждают, что он по-прежнему остается прихожанином Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ, расположенной на территории Ботсада в Киеве.

"Порошенко может пойти на сложные решения"

Как считают опрошенные "Страной" эксперты, дальнейшее падение рейтингов Порошенко или же его понимание, что он проигрывает выборы в любом случае, может привести к сложным политическим решениям.

"О том, что рейтинг Порошенко падает примерно на 1% в месяц, я говорил еще с осени. Президент, откровенно говоря, надоел украинцам, люди не видят никаких позитивных результатов, а мальдивский вояж оказался сродни Межигорья для Януковича. Но на фоне этого стоит обратить внимание на то, что сдувается Порошенко слишком быстро, и это может подтолкнуть его к радикальным решениям: от введения чрезвычайного положения до попытки ввязаться в военную авантюру на Донбассе. Он уже полез в церковный вопрос. В такой ситуации политическая реформа, предполагающая нивелирование полномочий президента, могла бы оказаться меньшей из всех зол", - сказал "Стране" Андрей Золотарев.

"Так как второй тур от него все дальше и дальше, это значительно повышает возможность конституционных реформ и других сценариев, которые позволят Порошенко и его команде остаться при власти. Его могут подтолкнуть к переходу на парламентскую модель, на объявление военного положения, к другим кризисным сценариям, которые могут удержать власть", - считает политолог Руслан Бортник.