"Страшилка" о трех посылках в месяц, которые смогут получать украинцы без уплаты налогов, все же станет реальностью.

Напомним, как уже писала "Страна", в конце прошлого года парламент принял законопроект №6776-д, предполагающий внесение целого ряда поправок в Налоговый кодекс. Среди них, в частности, фигурировала норма об ужесточении правил получения почтовых отправлений. Согласно ей, в Украине вводится лимит на посылки из-за границы - не более трех в месяц на общую сумму до 150 евро. За все, что свыше этой нормы, придется платить ввозную пошлину в 20% от стоимости отправления.

В аккурат под Новый год, 30 декабря 2017 года, президент подписал скандальный закон. Правда, в последней версии указано, что норма о посылках вступает в силу не с 2018 года, как планировалось ранее, а с 1 января 2019 года, чтобы налоговики и таможня могли основательно подготовиться к нововведениям.

И этот процесс уже запущен. Как заявили недавно в Государственной фискальной службе, они разрабатывают программный продукт, который позволит контролировать поставки через почтовые и экспресс - отправления. Эксперты не исключают, что в тестовом режиме новая программа заработает уже этим летом. Но будут и другие ужесточения - в частности, и.о. главы ГФС Мирослав Продан анонсировал "изменения механизма получения посылок".

"Страна" разбиралась как новые правила изменят цены на товары из заграничных интернет - магазинов и можно ли будет их обойти.

"Лишнюю" майку - государству

Как уже писала "Страна", эксперты изначально подозревали в лоббировании посылочной номы в законопроекте №6776-д импортеров различных товаров. В частности, в качестве главных лоббистов называли продавцов электроники и техники. Именно они не раз заявляли, что в Украине создана настоящая "посылочная мафия", что позволяет завозить в страну рекордные объемы контрабанды.

Схема проста: товар (в основном дорогие гаджеты, на которых можно хорошо заработать) дробят на мелкие партии, и высылают частными отправлениями, которые затем распределяют по интернет-магазинам, естественно, без уплаты налогов. Такая схема, якобы, позволяет последним продавать товар на 20-30% дешевле, чем у официалов. По оценкам экспертов, подобным путем в Украину попадает до до 80% техники Apple.

"Пока мы спорим, какими льготами должны пользоваться получатели посылок в Украине, в ЕС льготы по уплате НДС отменяют даже для посылок стоимостью до 22 евро. То есть, налог будут платить за все посылки. Правда, делать это будут не получатели, а онлайн-площадки. В декабре прошлого года в ЕС утвердили новые правила которые расширяют возможности онлайн-платформы mini one-stop shop (мини "единое окно") для регистрации НДС при дистанционных продажах", - отметил гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий (АПИТУ) Юрий Пероганич.

Как рассказал "Стране" глава Союза защиты предпринимателей Сергей Доротич, в посылочных ограничениях заинтересованы не только поставщики техники.

"Это мечта всех импортеров. Даже тех, кому, на первый взгляд, заграничные интернет-магазины не конкуренты. Дело в том, что бум интернет-торговли, который наблюдается в Украине в последние годы, сдерживает рост цен и наценки на импортную продукцию в отечественной рознице. Ведь у человека всегда есть выбор - купить тут втридорога (средняя наценка в наших магазинах - 100%) или выписать товар из-за границы) там наценки не превышают 25%)", - говорит Доротич.

Как рассказала "Стране" представитель компании "Новая почта" Лилия Загребельная, свежих официальных исследований украинского рынка интернет - торговли нет. Но, по опыту их компании, рост - налицо. Так, в 2017 году объемы внутренней доставки выросли на 44%, а международной - почти на 190%. В 2016 году весь почтовый рынок Украины, по данным GFK, "весил" около 44 млрд. грн., а его заграничный сегмент - не менее 3 млрд.

Налоги на "лишние" посылки умерят страсть украинцев к интернет-шопингу, уверен Доротич. Получается, что если получить четвертую посылку в месяц с товаром на 50 евро, то за него придется заплатить 10 евро налога, а это по нынешнему курсу больше 320 грн. А если разбить эту сумму на остальной посылочный "лимит", получается, что каждая доставка стоимостью в 50 евро, станет дороже на 80 грн. Для людей, которые выписывают дешевые вещи из европейских интернет-магазинов, это не такая уж и маленькая сумма, как кажется на первый взгляд. За такие деньги вполне реально купить еще одну недорогую вещь (к примеру, майку за 2 евро).

"Поэтому будут массовые возмущения на почте. Пока люди не осознают, что их ждет. Но если они придут за посылкой, а с них потребуют налог - будут скандалы", - предупреждает Доротич.

Подорожает весь импорт

Пикантность ситуации заключается в том, что в контрабанде обвиняют не только посылочников, но и самих крупных импортеров, которые, якобы, завозят товар в обход налогов целыми фурами. То есть, лоббисты посылочных ограничений могут сами попасть в свою же ловушку.

Мирослав Продан заявил, что ГФС намерена бороться не только с посылочной мафией, но и с организованной контрабандой, лишающей бюджет огромных денег (речь идет о 3,5-4 млрд гривен недополученных налогов в год). В частности, налоговики анонсировали закупку сканирующих систем для 10 пунктов пропуска, на что в ГФС готовы потратить 1,3 млрд. грн. Эти сканеры будут в автоматическом режиме считывать груз всех авто и передавать эту информацию в общую базу данных.

"Перевозчику договорится с таможенником будет невозможно", - пообещал Продан.

Если все эти меры сработают, украинцам стоит готовится к подорожанию всего импортного товара, включая еду, одежду, обувь и технику, как минимум, на 10-15%, - прогнозируют эксперты.

Расставляют ловушки

Пока неизвестно как именно будет работать новая посылочная база ГФС. Мирослав Продан заявил, что в ней объединят данные о клиентах всех почтовых операторов, а их в Украине больше десятка ("Укрпочта", "Нова пошта", "Мис-экспресс", "Ин-тайм" и др.). В самих компаниях о подробностях задумок ГФС пока не знают. Но представители одной из служб не исключили, что "возможна неразбериха, особенно на первых порах".

"Нужно сложное IT-решение, которое бы позволило отслеживать и идентифицировать по фамилии сотни тысяч людей, синхронизировать данные о получении ими отправлений у разных служб. Кроме того, эта база не должна "виснуть", если в нее одновременно зайдут тысячи пользователей. Если будут сбои, это лишь добавит напряжения в почтовых отделениях и усилит недовольство людей", - пояснил эксперт.

Кроме того, непонятно как будут уплачивать налоги за "лишние" посылки. Логично, если налоговыми агентами станут службы доставки, которые будут взимать деньги при вручении посылки. Но как быть, если человек откажется забирать отправление и платить налог, недоумевают в компаниях.

Юрий Пероганич считает, что Украине стоит присмотреться к европейскому опыту и брать НДС с онлайн - площадок.

Между тем, налоговики не планируют останавливаться на создании специальных программ и готовят еще одно скандальное нововведение - хотят отменить получение посылок по доверенности. Тем самым фискалы планируют убить новую схему обхода посылочных налогов, еще до ее появления.

Напомним, как уже писала "Страна", еще в процессе обсуждения скандального законопроекта 6776-д эксперты утверждали: его можно будет обойти. "Просто если сейчас интернет - магазины оформляют посылки на 3 - 4 человек, то с введением лимитов на посылки, у них появится целая армия волонтеров. Им, правда, придется платить, но это все равно дешевле, чем платить налоги", - прогнозировал в конце прошлого года глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Тогда эксперты предполагали, что поставщики будут покупать личные данные и адрес украинцев, а посылки получать сами - по доверенности.

Но Мирослав Продан заверил, что в курсе всех этих схем.

"Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который, как будто, приходит сотне разных людей. А фактически весь товар получает одна фирма - импортер. Ее представитель приходит в отделение с доверенностями от ста людей и берет товар без уплаты налогов. Почтовому оператору не принципиально, кто получает отправления", - отметил Продан.

"Пока неясен механизм борьбы налоговиков с доверенностями. Это нарушает отечественное законодательство и мои права как гражданина. Если я сам не могут получить посылку, то имею право поручить сделать это своему доверенному лицу. Интересно, как ГФС будет это обходить", - недоумевает Доротич. Но он признает, что если фискалам удастся запретить или пролоббировать лимиты на доверенности, придуманные ранее схемы обхода почтовых ограничений окажутся нерабочими или, как минимум, существенно подорожают.

Конечно это не уничтожит интернет - шопинг, ведь даже с учетом дополнительных платежей товары в заграничных магазинах остаются дешевле, чем в наших. Но украинцам придется переплачивать. И, кроме того, многих экспертов настораживает наличие базы данных о всех покупках.

"Ведь в дальнейшем это может стать основанием доя того, чтобы залезть в карман каждому украинцу и сравнить суммы его покупок с реальными доходами", - подытожил Алексей Дорошенко.