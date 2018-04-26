"Репортеры без границ" увидели в Украине свободу слова

"Репортеры без границ" отметили улучшение ситуации со свободой слова в Украине и передвинули ее на одну строчку вверх. Кратко и наиболее емко прокомментировал эту новость недавно вышедший на свободу журналист Василец: "Что же, распечатаю и передам их отчет в Житомирскую тюрьму журналисту Василию Муравицкому, пусть посмеется".

Понятно, что ничего смешного тут нет. Международная организация, позиционирующая себя как независимая и объективная, стала заложником своего киевского офиса, который меряет свободу слова не убийствами журналистов или их политическим преследованием, а тем, кто в данный момент находится у власти.

Украинские офисы подобных организаций формировались еще при Кучме, потому в них логично попали сторонники тогдашней оппозиции. С тех пор политический маятник трижды качался в противоположную сторону и обратно - но оценщики свободы слова не менялись. Поэтому при Ющенко она резко пошла вверх, при Януковиче - резко вниз, а при Порошенко - снова резко вверх.

На этот показатель не влияют ни два громких убийства журналистов, ни политические дела против представителей СМИ, ни захват офиса "Вестей". Все то, за что при Кучме и Януковиче Украину опустили бы в рейтинге строк на 20, при Порошенко оказывается поводом для улучшения позиции страны.

Впрочем, чему удивляться, если впервые за все время существования парламента независимой Украины комитет по свободе слова и СМИ возглавляет представитель провластной фракции, причем фракции, больше всех воюющей со СМИ.

И для "Репортеров без границ" это вовсе не повод заговорить о том, что ситуация со свободой слова в Украине сегодня хуже, чем была когда-либо за последние 27 лет.

"Нафтогаз" нажился на тарифах

"Нафтогаз" опубликовал отчет за 2017 год - и оказалось, что его прошлогодняя прибыль составила полтора миллиарда долларов. СМИ тут же сопоставили эту цифру с прибылью "Газпрома", и выяснилось, что прибыль у них почти одинаковая. Что, учитывая масштабы компаний, является нонсенсом.

Нонсенсом является и многое другое. Поднимая в 2015 и в 2016 годах цены на газ и отопление в несколько раз, власть объясняла, что это необходимо для выхода "Нафтогаза" на рентабельность. Но никто не говорил, что это нужно для получения сверхприбылей.

Еще несуразнее сумма прибылей выглядит на фоне постоянных заявлений о необходимости повышения цен на газ и отопление для населения. Ведь МВФ постоянно заявлял, что его цель - достичь бездефицитного бюджета "Нафтогаза". А тут речь идет не только о бездефицитности, но и о рентабельности на более высоком уровне, чем у ведущей газовой компании мира.

Одна эта новость поставила крест на всех заявлениях власти о том, что нынешний уровень тарифов экономически обоснован. Если лишить "Нафтогаз" сверхприбыли и убрать НДС с газа, идущего для населения и теплокоммунэнерго, тарифы можно будет спокойно снизить раза в полтора - и даже при этом НАК останется безубыточным. Но это, видимо, в ближайшие планы власти не входит.

Будапешт: на нас давят, но мы не сдаемся

Венгрия заявила о давлении, которое производится на нее с целью заставить отказаться от евроблокады Украины. Министр иностранных дел Сийярто заявляет о "сильном международном давлении", которое власти Будапешта считают несправедливым - поскольку, по их мнению, виновником сложившейся ситуации является Украина.

Ведь до принятия осенью 2017 года закона об образовании, который запретил обучение в школе на языках нацменьшинств, серьезных претензий к украинской власти Будапешт не высказывал. И сегодня цель венгерских властей - лишь защита тех прав своей диаспоры на Закарпатье, которая она имела до прошлого года.

Причем следует отметить, что эти права закарпатские венгры имели еще со времен Советского Союза, который не был образцом демократии, - и потому Будапешт вправе ожидать, что права венгерской диаспоры не будут сужаться в государстве, называющим себя "демократическим" и даже "европейским".

Впрочем, заявление о давлении - только часть речи венгерского министра. Основной ее месседж состоит в том, что Будапешт не поддастся на давление и продолжит блокировать любые инициативы по европейской и евроатлантической интеграции Украины. А это значит, что международное лобби украинских евроатлантистов все-таки недостаточно сильно, чтобы сломить волю венгерской власти.

Увольнение за Гитлера

Вчера стало известно об увольнении львовской учительницы и, по совместительству, депутата львовского горсовета от "Свободы" Батюк. Она получила скандальную известность после того, как 20 апреля, в день рождения Гитлера, опубликовала в "Фейсбуке" поздравительный пост с фотографией. После поднявшегося скандала Батюк удалила пост и заявила, что это была провокация неизвестных хакеров. Однако предъявить свой аккаунт для проверки этой информации депутат отказалась.

В результате руководство школы уволило подпольную фанатку фюрера. В то же время львовская "Свобода" продолжает защищать свою коллегу по партии, называя произошедшее провокацией.

Однако в данном случае важна не реакция "Свободы", а реакция правоохранительных органов. Которая отсутствует. Молчит и Институт нацпамяти, хотя именно по его инициативе в 2015 году был принят закон об осуждении нацистского и советского режимов. Но с тех пор директор института занимался только осуждением советского режима - а когда возникла необходимость сказать о нацистском, он решил ничего не заметить.

И это не единственная ситуация, по которой можно утверждать, что в закон о декоммунизации "нацистский режим" вписали просто для проформы. На Галичине уже давно произошла реабилитация дивизии СС "Галичина", теперь эту реабилитацию пытаются сделать общеукраинской. В этом контексте увольнение львовской учительницы - скорее исключение из этого тренда, вызванное спецификой политических раскладов во Львове. Где мэр города находится во враждебных отношениях со "Свободой".