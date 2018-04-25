Спустя пять месяцев после раскрытия с подачи Генпрокуратуры и СБУ сети агентов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием, которые занимались оперативной разработкой злоупотреблений в верхушке Государственной миграционной службы, ведомство Артема Сытника нанесло ответный удар эсбэушникам.

Которым, не исключено, может зацепить не только ведомство Василия Грицака, но и вотчину министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Час расплаты" за сорванную "паспортную спецоперацию" НАБУ пробил вечером вторника. Тогда в самом сердце Голосеевского района столицы детективы "на горячем" задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности. А параллельно - наведались с обысками в один из райотделов полиции Киева.

"Страна" восстановила хронологию инцидента на улице Саксаганского и выяснила, как он связан с поставленными на поток схемами по выдаче паспортов с трезубцем и продолжающейся подковерной войной на этом поприще между различными силовыми структурами Украины.

Очередное задержание в прямом эфире

Поздним вечером вторника, 24 апреля, в программной сетке вещания телеканала "Прямой" произошла нетривиальная история. В 21:14 ведущие вывели в прямой эфир журналиста, которая вместе с оператором находилась на месте осуществления следственных действий по улице Саксаганского в Киеве.

Это, к слову, уже не первый подобный случай с журналистами "Прямого" - ранее они выходили в прямой эфир при задержании заместителя руководителя службы протокола премьер-министра Станислава Ежова. Но в отличие от истории с "переводчиком Гройсмана", вчера съемочная группа телеканала (который называют близким к Банковой), не заявляла, что оказалась на месте событий по чистой случайности.

"По нашей инсайдерской информации сейчас производится задержание одного из сотрудников СБУ... на взятке от полицейского", - со старта рассказала журналист в ходе прямого включения. Она первой публично назвала фамилию этого сотрудника спецслужбы - Карамушка. А также четко дала понять, что спецоперация осуществляется силами НАБУ.

Источник видео: youtube.com/Телеканал Прямий

Прочая часть сюжета "Прямого" содержала в себе лишь попытки представителей СМИ получить какой-либо комментарий от правоохранителей. Те лишь отмахивались от журналистов, в лучшем случае переадресовывая их в пресс-службу Антикоррупционного бюро.

Съемочные группы прочих информационных ресурсов прибыли на место событий спустя час после включения на "Прямом". Максимум информации, которую им удалось наблюдать на удаленном расстоянии - это процесс описи изъятых в автомобиле задержанного вещей и следы проведения спецоперации.

Источник фото: facebook.com/KyivOperativ

Источник фото: prm.ua

Тогда же выяснилось, что сотрудник СБУ в момент изобличения пытался оказать сопротивление. Он спрятался в машине, и заблокировал двери. Но сотрудники Бюро выбили стекло с водительской стороны, и "повязали" Карамушку.

Источник видео: youtube.com/Newsone

Что вменяют Карамушке и к кому ведут следы от него

Действия эсбэушника предварительно квалифицировали как получение взяток от инострацев в размере $50 тыс (ч.3 ст.368 УК Украины). Служба безопасности поздно ночью во вторник признала - действительно, детективы НАБУ взяли именно их сотрудника.

После этого стало понятно, что спускать дело на тормозах (по крайней мере, в открытой форме) ни одно из силовых ведомств не планирует. И ситуация пошла по накатанной схеме такого рода задержаний.

Так, утром в среду окончательно был идентифицирован оконфузившийся "чекист". Им оказался начальник сектора Правобережного межрайонного отделения управления СБУ по Киеву и Киевской области Александр Карамушка.

Александр Карамушка, источник фото: "Страна"

Согласно сообщениям источников, в ходе обыска у майора детективы НАБУ обнаружили пакетик с кокаином, патроны и даже бокалы из-под шампанского.

Источник фото: "Страна"

А также, собственно предмет неправомерной выгоды - деньги, которые ему передали иностранцы.

Источник фото: nabu.gov.ua

Вслед за этим настала очередь официальных заявлений следствия. Сначала на сайте Антикоррупционного бюро, а затем из уст директора ведомства Артема Сытника были озвучены детали спецоперации и фабула дела.

Так, в НАБУ сначала подкорректировали "вес претензий" "чекисту": общая сумма инкриминируемой Карамушке взятки исчисляется $47,5 тыс. Эти средства он планировал получить за то, что закроет глаза на ряд коррупционных проявлений в части паспортных афер, осуществленных с позволения курирующих эту сферу учреждений и ведомств. По сути, выступая "гарантом" того, что возбужденные полицией уголовные дела по выявленным фактам нарушений, будут спущены в утиль.

"Следствие считает, что сотрудник СБУ владел информацией о получении иностранцами вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем он и воспользовался. Ведь расследование данных фактов может привести к выдворению иностранцев из Украины", - заявили в Бюро.

И добавили - Карамушку "брали" во время передачи уже второго транша взятки в размере $36 тыс (первая часть - $11,5 тыс выступала в истории своего рода приманкой).

Сытник объявил войну главку "К" СБУ

Гавную же сенсацию по "делу Карамушки" в сообщении на сайте НАБУ упомянули вскользь. Так, детективы выразили убеждение, что майор скорее всего действовал не в одиночку, а входил в состав устойчивой преступной группировки. Которая сидела на "паспортной схеме" и при этом могла взаимодействовать с действующими сотрудниками различных силовых структур.

По крайней мере, в релизе НАБУ прямо указано: наряду с обысками по месту работы Карамушки (в сети можно встретить информацию о том, что Бюро имело на руках санкцию на обыск всего Правобережного межрайотделения СБУ, но воспользовалось ли ею - неизвестно) следствие "шерстило" еще ряд потенциальных его сообщников, а также "гостило" в Днепровском управлении полиции Киева.

Через час стало ясно, почему на этих нюансах не акцентировали внимание с самого начала. На брифинг вышел директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник, которому и отводилась роль "забивать гвозди" в этой истории.

Он с самого начала сделал жесткий выпад, но не столько в сторону Госмиграционной службы или ведомства Авакова, как ожидалось. Объектом обвинений Сытника стал главк "К" СБУ - Департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Артем Сергеевич недвумысленно дал понять, что именно к руководителям этого подразделения и ведут ниточки от Карамушки.

"Этот сотрудник СБУ действовал по поручению, которое ему дал следователь в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту незаконной выдачи документов, дающих право проживания на территории Украины. Но вместо того, чтобы выявлять этих лиц... и привлечь к возможной ответственности работников миграционной службы, причастных к изготовлению фейковых документов, он брал по $3 тыс. с каждого лица, которое на их основании проживает на территории Украины", - объяснил суь разоблаченной схемы Сытник.

Он конкретизировал, что у следствия нет претензий к руководителю СБУ Василию Грицаку. Но наряду с этим детективы имеют на руках "убойные материалы" на его подчиненных. Якобы главк "К", возглавляемый первым заместителем главы Службы Безопасности - Павлом Демчиной (считается ставленником ближайшего соратника президента - нардепа Игоря Кононенко), "не имеет желания бороться и противодействовать миграции, а наоборот, во многом способствует этому". "В разговорах, что мы зафиксировали (по делу Карамушки - Прим. Ред.), упоминается высшее руководство этого Департамента", - сообщил директор НАБУ.

Именно с вероятной вовлеченностью эсбэушников в "паспортные схемы" Сытник вновь связал скандальный срыв операции НАБУ по теперь уже экс-зампреду Госмиграционной службы Дине Пимаховой в конце прошлого года. Из его слов следует: потерпев поражение "в первой битве при ГМСУ", Бюро все это время готовило контрудар.



"Если кто-то думал, что второе подразделение детективов, где работают офицеры под прикрытием, было разгромлено - это не так. Оно продолжает работать. И вчерашнее задержание - это продолжение этой операции", - резюмировал Сытник.

Источник видео: youtube.com/112 Украина

Игроки за "паспортным столом"

В этой связи следует напомнить диспозицию, в которой с момента провала агентов НАБУ (в том числе, и скандально известной "Катерины", ранее прославившейся в "янтарном деле" нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата) находились курирующее Госмиграционную службу МВД, а также Служба безопасности Украины и Антикоррупционное Бюро.

Как писала "Страна", с начала года в ведомстве Авакова затеяли масштабную проверку получателей украинских паспортов. Речь шла о 50 тысячах новоиспеченных украинцев, в наличие законных оснований для гражданства которых решили удостовериться. Еще тогда собеседники автора этих строк указывали - эта проверка может таить в себе попытку "замести следы" нечистых на руку миграционщиков, действовавших в спайке с вышестоящим начальством по всей линии вертикали власти. Которая-де должна была выявить ряд недостатков, но не сломать "паспортную схему" в целом. А уж тем более, вывести на ее главных бенефициаров.

При этом, выборочный "полицейский" шмон, вылившийся в возбуждение целого ряда уголовных дел в части незаконного получения гражданства, курировали "чекисты". Не исключено, что именно свидетелем изобличения как раз такого "сотрудничества" СБУ и МВД и является случай Александра Карамушки.

Наряду с этим, даже после разрома агентурной сети и НАБУ не забросило попыток распутать клубок "паспортных афер". То есть расследование вероятной коррупции шло здесь параллельной "аваковскому". В Бюро заявили о намерении идти путем документальных подтверждений совершения однотипных преступлений в миграционной службе. Для чего также не исключали необходимости перелопатить почти все дела по выдаче гражданства за годы независимости.

Что характерно, в новосозданных антикоррупционных структурах уже тогда не скрывали - эта схватка ведется ими не только в части "грехов" ГМСУ, а скорее против "крышующих" беспредел сотрудников Службы безопасности. Об их причастности к коррупционным делишкам в Госмиграционной службе прямо заявлял замглавы САП Владимир Кривенко. Он утверждал - к поставленной на конвейер схеме по выдаче паспортов граждан Украины причастны "чекисты". Которые и разработали комплекс контрмер, дабы противодействовать антикоррупционным органам.

Впрочем, как показали события вечера вторника на Саксаганского, в НАБУ и САП сумели найти противоядие этим заслонам.

Последствия скандала

В итоге, в руках у следствия оказался майор Александр Карамушка, будущее которого вряд ли стоит рассматривать в светлых тонах. В настоящее время он задержан и в ближайшее время будет обращение за санкцией в суд.

Сам же эсбэушник оказался между молотом и наковальней.

С одной стороны на него наседает НАБУ, требуя "сдать подельников", в том числе в верхах. В то же время, вряд ли бездействуют и сослуживцы Карамушки, во время выполнения указаний которых он (если верить заявлениям Бюро) и был задержан.

В этой же области таится и едва ли не главный вопрос зашедшего на новый вираж "паспортного дела". Свидетелями чего на самом деле стали журналисты вечером 24 апреля?

Одни собеседники "Страны" в силовых структурах не исключают, что майора могли "хлопнуть" на провокации взятки со стороны действовавших в интересах НАБУ иностранцев.

Другие допускают - эсбэушники могли действительно пытаться "побрить" фейковых украинцев, на чем и погорели.

Как бы там ни было, "паспортная история" очевидно далека от развязки, а также установления истинных мотивов всех ее участников. А потому высока вероятность, что вчерашнее задержание, как и скандальные разоблачения а-ля брифинг Сытника, далеко не последние в этом запутанном деле.

Тем временем, в сети уже можно встретить анонсы вероятных кадровых решений, к которым приведет задержание Карамушки. Журналист Станислав Речинский считает, что после инцидента на Саксаганского своего кресла вполне может лишиться руководитель майора - начальник управления СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Семочко.

Эта версия является небезынтересной, если вспомнить о разногласиях между столичной управой СБУ и главком ведомства, о чем говорят с начала года. Как писал депутат Киевского облсовета и бывший "чекист" Иван Ступак, руководитель "конторы" Грицак не на шутку "зарубился" с руководителем ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергеем Семочко, которому вменялись чрезмерные кадровые амбиции.

В конце прошлого года глава СБУ выписал сразу 11 строгих выговоров сотрудникам киевской "управы" разного уровня, включая Сергея Алексеевича. Которые Семочко оспорил в суде, но выяснить были ли отменены "строгачи" судебный реестр не позволяет из-за засекреченности данных решений. Известно лишь, что вынесены они были в начале апреля.

В таком случае становится более объяснимым внезапное появление телеканала "Прямой" в момент задержания подчиненного Семочко - Александра Карамушки. А также реверансы, которые отвесил Грицаку на брифинге директор НАБУ. Да и сама ситуация с задержанием майора приобретает совершенно иной оборот.

Впрочем, это может быть не более чем совпадением. А в кого на самом деле целит НАБУ, и какую партию оно ведет в этой истории, покажет только дальнейшее следствие. Пока же Сытник всем своим видом показывает - Бюро намерено всерьез взяться за главк "К". А стало быть, подбирается к первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.