Похоже, что украинская полиция намерилась поставить жирный крест на так называемом "восточном" воровском клане, который в основном базируется в Днепре. Главой "восточного" или "днепровского" воровского клана является 45-летний Сергей Олейник по кличке Умка Днепропетровский.

У него и его ближайших соратников полиция провела обыски, что было подтверждено первым заместителем ГУНП Вячеславом Аброськиным.

"Обыски идут у Сергея Олейника (Умка), Сергея Сводина (Сводик) и других", – рассказал наш источник. Вместе с этим сведения о задержании кого-либо из названных лиц он отрицает.

Напомним, что 44-летний Сергей Олейник был коронован на вора в законе четыре года назад в Северо-Западном регионе России. Умка является уроженцем Днепропетровска и правой рукой Александра Накрелишвили по прозвищу Нарик. Коронация Олейника была организована при посредничестве старейшего одесского "законника" Владимира Дрибного, по прозвищу Полтава. Также свое добро на коронацию Олейника дали авторитеты Лера Сумской и Неделя Львовский. С российской стороны "крестными отцами" Умки называют питерских воров Андрея Мирыча и Альберта Рыжего.

"Страна" выяснила, почему под удар попал именно днепровский криминальный клан.

Инкогнито Тенго Гальского

Спецоперация началась еще неделю назад и проводилась силами "привлеченных" силовиков из других областей. Это обычная практика полиции, согласно которой местная полиция не задействуется в оперативно-следственных мероприятиях в целях блокировки возможного "слива" информации местному криминалитету.

В первые же часы полицейской операции был задержан грузинский "коронованный" вор по кличке Тенго Гальский или Тенго Питерский – 36-летний Тенгиз Чарая. Интересно, что Тенго Гальский приехал в Днепр без согласования с лидером местного воровского клана – Умкой, Сергеем Олейником. По информации источников "Страны" в полиции, Тенго прибыл в вотчину Умки нелегально, с поддельным паспортом и под чужой фамилией и пытался сколотить в городе собственную группировку из "стремящихся" (молодых уголовников. – Прим. ред.) для "отжима" некоторых видов криминальной деятельности.

Особо Тенго Гальского интересовала "тема" ограблений наиболее зажиточных горожан и угон автомобилей. Тенго Гальский даже провел несколько встреч со своего рода криминальной "оппозицией" днепровского лидера Умки. А в руки полицейских Тенго Гальский (Питерский) попал почти случайно – во время дружеской встречи и карточной игры в одном из днепровских кафе. В итоге Тенго Гальский был экстрадирован в Турцию.

Собственно, борьба с "воровским ходом" – традиционной организованной преступностью, давно стала главным лозунгом замглавы ГУНП Вячеслава Аброськина. Почти еженедельно из Украины выдворяются очередные "гастролеры" – как правило, воры-законники из Закавказья. Достается на орехи и отечественным ворам.

Например, в 2017 году в Одессе полицейские пошли на беспрецедентный шаг, изъяв в ходе обыска у вора Владимира Дрибного по кличке Полтава общую воровскую кассу, так называемый "общак" суммой более одного миллиона долларов (или "благо воровское". – Прим. ред.). Деньги вору до сих пор не вернули, однако и полицейским приходится держать оборону – воры до сих пор пытаются вернуть свою общую кассу через суд.

Криминал или политика

Формально причиной спецоперации в Днепре полиция называет профилактические мероприятия по ликвидации незаконного оборота оружия и наркотиков. Однако настоящая причина попадания под раздачу днепровского воровского клана, как нам сказали источники в криминальных кругах, несколько другая.

Дело в том, что, по существу, в Украине реально остался лишь один островок традиционной оргпреступности, независимый от центральной власти, в том числе от киевских силовиков, и имеющий тесные связи с днепровским крупным бизнесом. Лидер днепровского клана Умка – Сергей Олейник, имеет за спиной мощных покровителей из числа крупнейших днепровских ФПГ, которые со времен отставки Коломойского с поста губернатора находятся в сложных отношениях с Петром Порошенко и его командой. В последнее время Коломойский начал открыто выступать против президента, заявляя, что на второй срок тот не переизберется.

В ситуации по "ту сторону баррикад" в криминальном мире это противостояние еще полтора года назад выразилось в попытке "наезда" киевских лидеров оргпреступности на "днепровских" – "смотрящий" по центральной и западной Украине Андрей Недзельский по кличке Неделя попытался, говоря на криминальном жаргоне, "нагнуть" Умку, потребовав от лидера днепровского воровского клана выплаты ежемесячных взносов ("доли малой". – Прим. ред.) в киевский "общак". Однако Умка категорически отказался, а большинство украинских воров стали на его сторону.

Теперь же за "днепровских" взялась полиция, пытаясь нивелировать их влияние (или сделать управляемыми) накануне начала предвыборной кампании.