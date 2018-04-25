Онищенко в Die Welt: скандал выходит на евроуровень

Несмотря на все старания Банковой замолчать скандал с "пленками Онищенко", он развивается по нежелательному для президента сценарию. После того, как многостраничное интервью с беглым нардепом появилось в немецком Die Welt, стало окончательно ясно, что похоронить тему украинской власти не удастся.

Интервью в Die Welt - это один из худших вариантов, которые могла предположить Банковая. Если расценивать СМИ с точки зрения влиятельности, то в мировом масштабе лидерами, безусловно, являются американские New York Times и Washington Post, а в европейском - несколько немецких и французских изданий, включая Die Welt.

Правда, важно также, чтобы речь шла не о рекламном материале, а о публикации самой редакции. В этом случае текст прочитает Меркель, а следом за ней - вся Европа. Именно этот случай имел место в случае с интервью Онищенко.

Если внутреннее информационное поле Банковая держит под контролем, то на внешнем фронте это нереально. Тем более что в Евросоюзе по разным причинам имеется немало сил, которые поддержат волну, поднятую интервью в Die Welt.

Уже сейчас основная позиция Европы - не поддерживать на президентских выборах ни Порошенко, ни Тимошенко. Но по мере нарастания волны обвинений все может свестись к тому, что ЕС сделает выбор по принципу "кто угодно, кроме Порошенко". И тогда даже в случае избрания на второй срок президент останется в глухой изоляции.

Венгрия после выборов: блокада Украины продолжается

Внешнеполитическая изоляция украинской власти уже происходит явочным порядком. Венгрия заблокировала уже третье подряд заседание комиссии Украина - НАТО - теперь то, которое должно было пройти в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг. И это решение Будапешта полностью разрушило всю систему аргументации в отношении украинско-венгерского конфликта, которую выстроил Киев.

Осенью прошлого года, когда венгерское правительство выступило с первыми претензиями в адрес закона об образовании (точнее, его языковой статьи), представители украинской власти предпочли отвечать отговорками вроде "да у венгров скоро выборы, вот они и пиарятся на Украине". Подразумевалось, что после выборов Будапешту станут не интересны проблемы нацменьшинств в Украине, и тема погаснет сама собой.

Но выборы состоялись больше двух недель назад, правящая партия одержала полную победу и не успокоилась. Вето на проведение очередной комиссии Украина - НАТО - подтверждение того факта, что венгры настроены всерьез и надолго заняться отстаиванием интересов своего национального меньшинства на Закарпатье.

А это означает, что до смены политического курса украинской власти Будапешт будет продолжать "евроблокаду" Киева. До смены курса - означает до смены власти, потому что менять курс она не собирается.

Что происходит с обращением по украинской автокефалии?

На сегодняшний день практически любое начинание Банковой заканчивается, как только выходит на международный уровень. Самым ярким примером стала ситуация с образованием поместной православной церкви - главным информационным вбросом власти на прошлой неделе.

Сколько было пиара вокруг заявления президента на встрече с главами фракций, вокруг его обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею и, наконец, вокруг поддержки этого обращения Верховной Радой! На фоне такого пиара действительно начало казаться, что Порошенко уже все "порешал" в Стамбуле. А в результате - ответ Вселенского патриархата, что он будет теснее общаться с сестринскими церквями. Проще говоря - никакого единоличного решения Константинополя не будет.

А значит, не будет никакого решения вообще. Закамуфлировать эту простую мысль - такой была цель появления президента в эфире ток-шоу "Свобода слова" в ночь на вторник. Хотя и он сам фактически признал, что необходимо одобрение всех патриархов, включая Московского. Чем, по сути, закрыл тему.

На какое-то время в информационном пространстве она, конечно, останется. Еще возможны сообщения вроде "глава Румынской православной церкви в разговоре с Вселенским патриархом одобрил идею объединения церквей в Украине". Но главного сообщения вряд ли дождемся - а потому на президентских выборах церковная тема не объявится.

Нефть по 75 долларов: против ли Трамп

Совсем недавно был актуальным вопрос - сможет ли цена барреля нефти Brent закрепиться на отметке 70 долларов, а вчера она уже преодолела рубеж в 75 долларов. До пиковых 110-120 долларов пока еще далеко, но стоимость нефти все-таки преодолела определенный психологический барьер: на нее впервые за все время правления обратил внимание президент США Трамп.

Твит Трампа, как всегда, оказался лаконичным - мол, ОПЕК взялась за старое, это плохо и недопустимо. Но нефтяной рынок с посланием хозяина Белого дома не посчитался.

Да и, в принципе, этого не могло произойти, поскольку вся международная политика США способствует обратному. Ведь главный фактор, подстегивающий рост цен на нефть, - это постоянные обострения на Ближнем Востоке.

Больше того, рост цен на нефть способствует росту доходов энергетического лобби Штатов, а потому вряд ли стоит ожидать, что за словами в Тwitter последуют какие-то действия.

А потому Украине следует ожидать, что - вслед за нефтью - продолжит дорожать газ, и осенью, когда ребром встанет вопрос о повышении тарифов, может оказаться, что нынешние планы Нафтогаза о росте на 60-70% окажутся еще слишком мягкими.

Армения: революция без геополитических последствий

Армянская "бархатная революция" добилась выполнения своего основного требования - отставки бывшего президента и премьер-министра Сержа Саргсяна. Однако в результате власть перешла к представителю его же Республиканской партии первому вице-премьеру Карапетяну, известному тем, что долгие годы работал в "Газпроме".

Более того, даже если власти пойдут на выполнение еще одного требования митингующих - о досрочных выборах, при нынешнем раскладе, скорее всего, победит снова Республиканская партия, сохранившая по сути власть в своих руках.

Понимая это, лидер оппозиции Никол Пашинян пытается добиться смены правительства еще до выборов и говорит, что не прочь сам стать премьером. Его логика понятна - при сохранении у руля страны "республиканцев" партия Пашиняна "Елк" возьмет в лучшем случае второе, а то и третье место.

Следовательно, Пашиняну важно войти во власть прямо сейчас, а уже оттуда стартовать на выборы. Правда, никаких конституционных оснований для этого нет. Так как правительство может сформировать только парламент, в котором большинство находится у Республиканской партии. Поэтому, судя по всему, акции протеста продолжаться с требованием ввести в руководство правительства представителей оппозиции.

Выполнит ли это условие власть или нет, хватит ли у Пашиняна и его сторонников сил организовать новые масштабные акции или они сойдут на нет (многие армяне выходили на улицы не за Пашиняна и Елк, а против Саргсяна) - непонятно. Но очевидно, что внутриполитическая борьба в Армении еще не закончена.

Впрочем, какой бы ни был ее исход он не будет означать смену геополитического вектора. Армения слишком зависима от Москвы - в случае малейшего ослабления этого союза Азербайджан тут же возобновит боевые действия в Карабахе и постарается его вернуть себе. А потому - с Саргсяном, Карапетяном или без них - Ереван продолжит пребывание в Евразийском экономическом союзе и в ОДКБ.