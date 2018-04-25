В компании "Мотор Сич", которая считается флагманом украинского авиастроения и входит в список ведущих производителей двигателей для военных и гражданских самолетов - маски-шоу.

Как уже писала "Страна", в понедельник, 23 апреля, силовики нагрянули с обысками на запорожский завод компании. Позже в пресс-службе "Мотор-Сичи" пояснили, что это связано с ходатайством СБУ. "В 7:00 пришли на проходную люди в масках с предписанием суда об обысках в рамках дела о подготовке к диверсии. Был конфликт с сотрудниками охраны. Сейчас проходят обыски в кабинетах руководства. Информацию и компьютеры не изымают", - рассказал глава наблюдательного совета компании Анатолий Малыш.

В СБУ информацию о своей причастности к обыскам не только подтвердили, но и заявили - разоблачили крупную аферу, которая угрожала - ни много ни мало - национальным интересам Украины и подрывала ее обороноспособность. По версии Службы безопасности, собственник "Мотор Сичи" (предприятие связывают с бизнесменом Вячеславом Богуслаевым, который ранее состоял в Партии регионов, а сейчас является членом объединения "Воля народа" - Прим. Ред), якобы, практически продал ее некой "иностранной компании", которая сможет получить прямой доступ к уникальным техническим разработкам, в том числе, военного значения.

"Страна" разбиралась, кто такой этот "иностранный покупатель", какие военные тайны он уже выведал и что будет со стратегическим предприятием дальше.

Версия №1: Китайский след

Скорее всего, говоря о таинственном иностранном покупателе, который уже приобрел контрольный пакет акций "Мотор Сичи" и теперь подбирается к ценным чертежам, в СБУ имели в виду китайских партнеров Богуслаева.

Как рассказал "Стране" аналитик компании "Европатруль" (исследование рынков транспорта и логистики) Вячеслав Коновалов. несколько лет назад "Мотор Сич" начала поставлять в Поднебесную авиадвигатели АИ 222, которыми китайцы комплектовали свои боевые истребители J-15. Они за сравнительно короткое время купили несколько сотен таких двигателей, после чего предложили нашей компании создать совместное СП и наладить производство двигателей уже на китайской территории.

"Китайцы действуют по стандартной схеме - вначале покупают, пытаясь скопировать самостоятельно, а когда не получается разобраться - предлагают совместное производство, как это было и в случае с самолетом "Мрия", - отмечает Коновалов.

В сентябре 2017 года Шевченковский районный суд Киева арестовал 41% акций компании "Мотор Сич", якобы, "в целях обеспечения государственных интересов". Ранее появилась информация о некоем "гражданине Китая", который сконценрировал пакет из более 56% акций.

В решении шевченсковского суда указывалось, что в 2016 году "Мотор Сич" получила от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Это, по мнению СБУ, было ни чем иным как скрытой продажей стратегического украинского предприятия. В то же время Вячеслав Богуслаев тогда не подтвердил факта продажи акций, хотя в декларации за 2016 год уменьшил размер принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

Но точного ответа - продал ли Богуслаев китайцам контрольный пакет акций, а главное - допустил ли он их к чертежам и технической документации - по-прежнему нет.

Коновалов считает, что бизнесмен "втихаря выводил производство за пределы Украины (лично к нему власти уже не раз предъявляли претензии, обвиняя в неуплате налогов, связях с Россией и работе на ФСБ).

Экономический эксперт Всеволод Степанюк говорит, что государство само не оставило "Мотор Сичи" выбора. "Предприятие было ориентировано на поставки двигателей на территорию всего СНГ, прежде всего, в Россию. После того, как оно потеряло эту возможность (с началом войны в 2014 году - Прим. Ред.), руководству пришлось искать новые рынки сбыта. Ведь наши власти не спешили предоставлять компании госзаказы. Несмотря на то, что "Мотор Сич" является крупным производителем вертолетов, Украина покупает их за границей", - отмечает Степанюк.

Теперь же, по его словам, власти "опомнились", так как осознали, что наши технологии могут уплыть за границу, в частности, в тот же Китай. "А Украина не может допустить усиления Китая, так как конкурирует с ним на мировом рынке вооружения", - отметил эксперт.

Версия №2: Хотят "отжать"

Руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что ни о какой продаже контрольного пакета акций "Мотор Сичи" китайцам речь не идет. "Богуслаев попросту пытался спасти свое "детище", выводя акции через гонконгский офшор", - пояснил он "Стране". По информации эксперта, компанию пытаются отжать люди из ближайшего окружения президента Петра Порошенко. "Это лакомый кусочек, на котором можно хорошо заработать, по крайней мере, пока идет война", - говорит Охрименко.

Впрочем, пока это лишь слухи, найти подтверждения которым не удалось. Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", выдали и еще одну конспирологическую версию.

Согласно ей, создать совместное предприятие по производству двигателей китайцам предложили в самом украинском правительстве, якобы, взамен на снятие претензий в деле по китайскому зерновому кредиту в $3 млрд. Его в свое время получила Государственная продовольственно - зерновая корпорация (ГПЗКУ) и должна была на эти деньги отгружать в Поднебесную кукурузу. Но эти договоренности так и не были соблюдены, а деньги исчезли в неизвестном направлении, что заставили китайцев подать иски в международные суды. Якобы, СП по производству двигателей должно было сделать китайцев более сговорчивыми и заставить забыть о зерновом кредите.

"Но эта инициатива не была согласована с президентом, который сам хочет взять контроль над предприятием. От него и пошла команда "фас" по СБУ", - пояснил "Стране" эксперт, попросивший не называть его имени.

"Заинтересованные люди поняли: нужно срочно что-то предпринимать", а то предприятие "уйдет", - рассказал источник "Страны".

Версия №3: Месть за Россию

Еще одна версия, поясняющая происходящее вокруг "Мотор Сичи" - попытка властей пресечь работу предприятия с Россией в обход санкций. В свое время Вячеслав Богуслаев приобрел Оршанский ремонтный завод в Беларуси и обслуживал российские самолеты (двигатели украинского производителя установлены в моделях АН - 24, АН - 26, АН - 32 и вертолетах Ми - 8). Российскую технику обслуживает и несколько его площадок в Украине (в частности, ремонтные заводы в Виннице и Дубно).

Вячеслав Коновалов даже допускает, что именно белорусский, а не китайский след стал основным в списке претензий СБУ. "Хотя россияне и развернули политику импортозамещения и даже заявили, что разработали свой двигатель для вертолетов Ми-8, украинская продукция по-прежнему является для них стратегически важной. Тем более, что "Мотор Сич" не стоит на месте и выдает новые разработки. Скажем, последняя модификация вертолетного двигателя позволяет поднять его на 8 тыс. м над землей, что недосягаемо для большинства конкурентов", - отметил Коновалов.

Устроить показательную порку Богуслаеву за белорусскую схему власти могли еще и потому, что по аналогичному пути пытается идти производитель самолетов "Антонов". Как уже писала "Страна", "Антонов" обосновался на Минском заводе гражданской авиации, на котором, якобы, обслуживает самолеты, в свое время проданные в Россию (преимущественно АНы).

Версия №4: отберут и перепродадут

Всеволод Степанюк не исключает, что власти могут пойти не беспрецедентные меры и начать процесс реприватизации "Мотор Сичи".

Коновалов говорит, что законно сделать это будет сложно, так как акции компании в свое время были распотрошены на мелкие пакеты и перепроданы по несколько раз через офшорные компании.

"Но есть завод в Запорожье, ремонтные заводы и Виннице и Дубно, которые, конечно же при желании можно просто забрать", - говорит Коновалов.

Степанюк допускает, что в случае реприватизации власти попытаются найти предприятиям нового собственника. "В этот раз покупателя будут искать уже на Западе - в США или Европе", - считает эксперт.

Правда, непонятно насколько западные компании будут заинтересованы в развитии предприятия, завязанного на специфическую советскую технологическую традицию, а не в его остановке, чтоб одним конкурентом на мировом рынке стало меньше.

Охрименко говорит, что если "Мотор Сич" вернут в госсобственность, он попросту остановится. "В этом бизнесе много завязано на прямых договоренностях и личных связях. Не факт, что у нового собственника все это будет, - говорит Охрименко. - Тем более, чтобы убедиться насколько эффективным собственником подобных предприятий может быть государство, стоит посмотреть хотя бы на "Антонов", который, несмотря на то, что выпускает уникальную для мирового авипрома технику, уже несколько лет балансирует на грани банкротства".