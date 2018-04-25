Украина не может избавиться от запущенной проблемы с назначениями послов в другие страны. По разным данным, сегодня в 15-20 государствах нет нашего дипломатического представителя высшего ранга. В некоторых странах украинские посольства работают без руководителей уже несколько лет.

По мнению собеседников "Страны" в дипломатических кругах, большая часть вины лежит на Администрации президента. "Неформальный лозунг кадровой политики в этом вопросе, если перефразировать слова известной песни "давайте делать паузу в послах", - иронизирует источник.

Согласно Конституции, президент назначает и увольняет глав дипмиссий Украины в других странах и при международных организациях. Однако критерии отбора кандидатов, которыми пользуется Петр Порошенко, известны только узкому кругу лиц, близких к нему (прежде всего, заместителю главы АП Константину Елисееву, который курирует международные вопросы). Логику назначений и ротации послов глава государства также не стремится объяснять.

С другой стороны, не секрет, что страны пребывания делятся среди дипломатов по престижу.

Желающих отбыть на четыре года (столько длится срок работы во главе одного посольства) в малопрестижные по дипломатическим меркам столицы немного. Или их вообще нет. По мнению экспертов "Страны", это может быть причиной, что назначения затягиваются. Третья причина – желание сэкономить на персонале.

Раз посол, два посол

Народный депутат Игорь Попов (Радикальная партия), опираясь на свой запрос в министерство иностранных дел, сообщил через Фейсбук, что отсутствуют руководители 15 посольств. По другим данным, сейчас нет послов Украины в 20 странах.

Это Алжир, Ангола, Армения, Греция, Дания, Иордания, Казахстан, Киргизстан, Куба, Латвия, Перу, Россия, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария, Эстония, Эфиопия, ЮАР. Особое место в списке занимает Сирия, где украинское посольство не работает из-за военных действий, а персонал эвакуирован.

"Присутствие посла всегда плюс, отсутствие – минус для двухсторонних отношений", - отметил "Стране" бывший и.о министра иностранных дел, экс-первый заместитель главы МИД Владимир Хандогий.

Депутат Попов объясняет это на конкретных примерах.

"Как-то сложно воевать против "Северного потока – 2" без посла в Дании. Или развивать новые рынки для украинского экспорта без послов в ЮАР, Чили и Перу. Или возвращать украденные и спрятанные в Швейцарии средства", - прокомментировал депутат на своей странице в Фейсбуке.

Без посла уровень отношений со страной пребывания понижается.

"Будучи дипломатом высшего ранга, посол вхож в самые разные кабинеты вплоть до руководителей государства, присутствует на тех мероприятиях, куда дипломатов пониже статусом не приглашают, - говорит директор Центра исследований международных отношений, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Николай Капитоненко. – Без посла сотрудники посольства редко проявляют инициативу из-за боязни, что это-де наказуемо. Дипмиссия работает по инструкциям, что малоэффективно, особенно в нынешних внешнеполитических условиях, когда нужны новые взгляды и нестандартные идеи".

Хорошо забытое старое

Проблема с наличием послов, конечно, не нова. "Я помню, что у нас всегда были вакансии в руководстве миссий. 20 стран без послов – это, конечно, много. Но дефицит бывал и больше", - отмечает Хандогий.

К моменту прихода Порошенко к власти в мае 2014 года "обезглавлены" были 26 посольств, в том числе, в Германии, Великобритании, Франции. Послы отсутствовали по разным причинам. У одних пришел срок ротации, других уволил и.о. президента, тогдашний спикер Верховной Рады Александр Турчинов.

Новоизбранный президент Порошенко предпочел не спеша заполнять этот дипломатический пробел. Посол Олег Шамшур был назначен в Париж в октябре того же года, а посол Андрей Мельник – в Берлин в декабре. А вот президентский указ о назначении Натальи Галибаренко послом в Великобританию вышел только в августе 2015-го.

Однако, как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные МИД, например, еще с мая 2009-го у Украины нет руководителя посольства в Эфиопии. С августа 2013 года свободно место посла в Казахстане, с апреля 2014 года – посла в Швейцарии, с мая того же года – в Дании и Черногории.

Возможно, какие-то вакансии скоро будут заняты. В ответе главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина депутату Попову сказано, что в ближайшее время планируется назначение нескольких послов (без указаний). При этом министр предложил народному избраннику запастись терпением. Согласование кандидатур может затянуться, но не по вине Киева, а стран пребывания будущих послов.

"Просил бы учесть, что упомянутый процесс может продолжаться некое время, поскольку практика предоставления разрешений на назначение (агреманов) в каждой стране отличается и полностью зависит от существующих внутренних процедур. Хотел бы также уточнить, что целесообразность представленности Украины дипломатом ранга посла в каждой отдельной стране определяется рядом факторов, таких как интенсивность двухсторонних отношений, обеспечение уровня развития сотрудничества на стратегически важных направлениях, а также настроенность политического руководства страны на развитие отношений", - говорится в письме.

Список факторов еще стоит добавить экономию с украинской стороны. До своего назначения послом в США замглавы АП Валерий Чалый признавался в интервью, что в ряде стран Киеву придется обойтись без послов и вообще сократить состав дипмиссий (если вообще не закрыть) ради сокращения расходов. Источник в МИД говорит, что желание экономить осталось.

Внешне внутренняя политика

Все же главной причиной задержек с расстановкой послов собеседники издания называют политику президента. "Центр принятия кадровых решений находится в АП. Процедура назначения послов далека от идеальной хотя бы потому, что полностью закрыта. Критериев отбора никто не знает", - дает оценку эксперт Капитоненко. Круг советчиков президента в этом вопросе предельно узок – замглавы АП Константин Елисеев, советник президента, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко и в меньшей степени министр Климкин. Последнее слово, понятное дело – за Порошенко.

А "подвешивать вопрос" (и не только кадровый) - излюбленная манера президента. Особенно, когда за его благосклонность разворачивается подковерная борьба. "Хлебные места (престижные страны – Прим.Ред.) всегда вызывают конкуренцию. И никто не хочет ехать к черту на кулички", - говорит экс-спикер МИД Олег Волошин.

Швейцария и Хорватия, где сегодня нет украинских послов, относятся к престижным. "Главу миссии в Швейцарии серьезные люди попросят помочь с недвижимостью или вкладами. Хорватия тоже привлекательна для большого бизнеса. Кого попало сюда не поставят", - объясняет Волошин. Также высоко ценится "ресурсный" Казахстан. Работа в Латинской Америке считается спокойной, но слишком оторванной от Родины. Наименее престижна в дипломатическом смысле – Африка.

Но есть еще один внешнеполитический аспект, когда на первый план выходят не кадры, а смыслы. "Кто-либо видел, чтобы государство централизовано помогало украинским компаниям, потерявшим российский рынок, найти ему замену, в том числе через дипмиссии? Оно отстранилось от этой проблемы", - констатирует Олег Волошин.