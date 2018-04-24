Неожиданная кульминация протестов в Ереване случилась сегодня после полудня. Дважды экс-президент, назначенный на прошлой неделе премьером, Серж Саргсян объявил об отставке. Вслед за ним в отставку ушло все правительство. Политик, которого обвиняли в узурпации власти, добровольно отказался от нее после того как на улицы столицы Армении вышли сотни тысяч демонстрантов.

Почему Саргсян решил уйти и что теперь будет происходить в Армении, выясняла "Страна".

Бархатный блиц-криг

Это, пожалуй, одна из самых быстрых "бархатных революций" в истории. Прошло всего десять дней с начала массовых протестов до момента, когда главное их требование было выполнено.

"В первые дни демонстрации у нас было сомнение, что мы сможем добиться отставки Саргсяна. Мы кричали – "Сделай шаг, скажи нет Сержу!", "Вместе создадим новую Армению, вместе победим!". С каждым днем наши ряды пополнялись, – рассказывает "Стране" участница демонстраций Диана Саркисян. – Каждый день ровно в 22:00 народ мирно расходился по домам. Дома мы брали кастрюли и сковородки, открывали окна и били в кастрюли. Город не спал эти ночи".

Фото: "Спутник Армении"

Вечером таксисты бесплатно развозили демонстрантов по домам, местные жители выносили из дому еду и кормили митингующих.

В субботу одни из лидеров протеста — Армен Григорян и Давид Санасарян – были задержаны. В воскресенье эта же участь постигла самых главных демонстантов – депутатов Национального собрания Армении Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Лидер протестов Пашинян повредил руку, когда его задерживали полицейские. Фото: "Спутник Армении"

"После задержания Пашиняна протест начал расти, людей стало выходить больше, демонстрации стали активными и централизованными. Демонстранты взяли контроль над городом: молодые люди перекрывали улицы, движение автомобилей стало затруднено. Днем протестовали молодые люди, ближе к вечеру люди постарше. Стало понятно: либо придется идти на очень жесткие полицейские меры с непредсказуемым результатом, либо нужно идти на уступки", – рассказывает "Стране" армянский политолог Александр Искандарян.

Количество задержанных за эти дни перевалило за две сотни. Аресты демонстрантов, пускай и за дело, лишь добавляли масла в протестный огонь. А в календаре – еще один фактор для эскалации протеста.

Завтра, 24 апреля - важнейший день для Армении, когда поминают жертв геноцида армян в Османской империи.

"24 апреля – это день памяти армянского геноцида. И это выходной день. Обычно в этот день выходят сотни тысяч людей. Происходит шествие к памятнику жертвам геноциду. Это сакральное место, – объясняет политолог Искандарян. – Невозможно представить, чтобы полицейские применяли меры в этом месте, у этого памятника".

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что в этот день не должна пролиться армянская кровь.

"Завтра 24 апреля — святой день для всех армян и цивилизованного человечества. В этот день ни один армянин не может выйти против другого. Более ста лет это был день единства, памяти и скорби, день протеста против несправедливости, совершенной Турцией, и всех тех, кто сегодня отрицает геноцид", — сказал президент Армении.

Любопытно, что все это время между властью и оппозицией происходили переговоры (правда, личная встреча Саргсяна и Пашиняна длилась всего три минуты и закончилась на вопросе когда премьер покинет свое кресло). Президент Саркисян не побоялся лично посетить протесты и поговорить с демонстрантами.

Серж Саргсян покинул кресло премьера. Фото: УНИАН

Неожиданное решение Саргсяна об отставке стало способом спустить пар накануне дня, когда на улицы Еревана вновь выйдут десятки, а то и сотни тысяч армян, и ситуация может принять непредсказуемый характер.

"По вчерашним переговорам было понятно, что Саргсян не собирается передавать власть. После этого многие представители Республиканской партии (партии власти – Прим. Ред.) начали записывать видео, как они рвут свои билеты и выходят из его партии. Думаю, именно ослабление поддержки и трезвый взгляд на происходящее привели его к такому решению. Сегодня, когда к народу присоединились врачи и военные, люди разных профессий, мы поверили что сплоченный народ – это сила! После отставки Сержа народ ликовал. Все аплодировали, обнимались, поздравляли", – рассказывает "Стране" участница протестов.

Уйти, чтобы сохранить власть

Отказ от кресла премьера не означает уход из власти. Республиканская партия Армении, которую возглавляет Саргсян, контролирует большинство в парламенте. И пока место и.о. премьера занимает соратник Саргсяна первый вице-премьер Карен Карапетян.

В ближайшее время должны начаться переговоры о будущей конфигурации власти. Не исключено, что власти пойдут на выполнение второго важнейшего (после отставки Саргсяна) требования митингующих и назначат досрочные выборы в парламент.

"Кандидата в премьеры может выдвинуть только большинство. Это Республиканская партия. Если парламент не примет программу правительства, будут внеочередные парламентские выборы. Это будет длится где-то месяц, пока поймем. У нас сейчас эйфория, люди ликуют", – пояснил "Стране" армянский политолог Армен Минасян.

Эксперты сходятся во мнении, что протесты в Ереваны связаны с внутренней повесткой страны и не подогревались внешними игроками.

"Это внутренний кризис, который решился за счет внутренних ресурсов", – добавил Минасян.

Источники "Страны" в правительстве Армении полагают, что Республиканской партии удастся сохранить власть, а следовательно - и курс страны не изменится.

"Протестная волна спадает, так как выполнено главное требование - уход премьера. Саргсян – первый глава государства в истории СНГ, который ушёл сам в результате народных протестов. Если будут досрочные выборы, на них победит Республиканская партия. В том числе и на фоне того, что Саргсян ушел со своего поста и не применил силу. "Елк" (партия Пашиняна – Прим. Ред.) возьмет больше, чем раньше (сейчас у них 9 мандатов из 105-ти), но займет второе или третье место (после партии Гагика Царукяна, у которой сейчас вторая по размеру фракция в парламенте – Прим. Ред.). И все войдет в норму, потому что Армении нельзя долго пребывать в нестабильной ситуации – из-за внешней угрозы", – поясняет стратегию соратников Саргсяна источник в правительстве.

В то же время в оппозиции рассчитывают на свою победу на досрочных выборах. И опыт организации массовых акций протеста, которые завершились быстрой отставкой премьера, показывает, что у нее есть силы, чтобы добиваться своих целей.