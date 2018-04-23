Скандальная аудиозапись, обнародованная в минувшую среду беглым народным депутатом Александром Онищенко, стала одной из главных политических тем этой недели. Она появилась в открытом доступе вскоре после того, как "Страна" опубликовала главу из книги Онищенко с ее расшифровкой.

На "пленке" слышны голоса предположительно самого Онищенко и президента Петра Порошенко, которые обсуждают судьбу экс-министра экологии Николая Злочевского - по совместительству крупного украинского газодобытчика. В Администрации президента и его партии "Блок Петра Порошенко" аудиозапись назвали фальшивой. Тем не менее, она стала темой для многих украинских СМИ и даже на Западе.

Влиятельная немецкая газета Die Welt опубликовала статью на тему Порошенко с цитатами Онищенко. "Страна" вместе с экспертами спрогнозировала последствия скандала.

Под защитой Минюста США

Реакция надзорных правоохранительных органов по факту обнародования "пленки" была скупой.

В Генеральной прокуратуре вообще отмолчались. Генеральный прокурор Юрий Луценко уже привычно отписался в Фейсбуке, но даже не на своей странице, а в комментариях к сообщению экс-заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе на тему записи.

Суть написанного в следующем: дело Злочевского Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) забрало до назначения Луценко "генералом" - мол, с него и спрашивайте, а нефтегазовая компания Burisma, совладельцем которой является экс-министр, по требованию ГПУ заплатила недостающие налоги.

Представитель лобби НАБУ, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк комментирует: дело Злочевского "слил" тандем ГПУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Бюро же предложили Онищенко передать им оригиналы "пленок" и после его там готовы изучить их "в пределах своей компетенции". Кстати, депутат уже согласился, во всяком случае, заявил о согласии. "Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме. Я открыт и заинтересован", - написал Онищенко на своей странице в Фейсбуке.

"Украинская правоохранительная система в кризисе. И ждать хотя бы движения в направлении, указанном этой или всеми записями Онищенко, не стоит. Оно возможно только за рубежом, но там предпочитают с помощью "пленок" держать нашу политическую верхушку под контролем", - комментирует политолог Руслан Бортник.

Онищенко действительно признавался, что общался с американцами, в частности, с гонцами министерства юстиции США. Более того, как утверждает журналист Владимир Бойко, оригиналы его записей, а также результаты их фоноскопической экспертизы хранятся в посольстве США в Киеве. А сам беглый депутат якобы находится под защитой американского Минюста, а его интересы представляет бывший прокурор, а ныне адвокат Марта Борщ (это, кстати, не секрет).

В таком случае появление аудиозаписи в открытом доступе (как уверяет сам Онищенко, одной из нескольких) может иметь несколько объяснений.

"Либо он сам хочет повышать ставки, либо он получил добро со стороны Запада", - говорит политолог Петр Олещук.

На развилке

Важно еще понимать, какой мотив движет Онищенко. Нюанс истории с "пленками" в том, что они – независимо от содержания – не могут рассматриваться в качестве доказательства в уголовном производстве. Конституционный суд оговорил это в решении от 20 октября 2011 года, вынесенном по случаю "кассетного скандала" майора Николая Мельниченко.

По словам Онищенко, он с помощью записей вскрывает коррупцию на высших политических этажах.

В тоже время, в ситуации, когда аудиозаписи не пригодятся следствию и в суде, основной удар наносился по имиджу президента.

"Обнародование записей Онищенко имеет не юридический - по понятным причинам – эффект на президента, а электоральный. Порошенко теряет голоса", - говорит эксперт Бортник.

Политолог Олещук уточняет: глобально повлиять на рейтинг президента любой компромат уже не может. "Группа электоральной поддержки и так сократилась до базовой", - говорит он.

В тоже время, по мнению экспертов, пленки могут сыграть значительную роль в политическом раскладе.

"Допускаю, что "пленками" Онищенко подталкивают Порошенко к отказу от похода на второй президентский срок. Они хорошо вписываются в канву последних событий, где также предсказание Коломойского (совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский – Прим.Ред.), что Порошенко не переизберется, полет Авакова (глава МВД Арсен Аваков – Прим.Ред.) в Штаты с игрой в интересах Гройсмана (премьер-министр Владимир Гройсман – Прим.Ред.), заявление самого премьера, что он-де идет на парламентские выборы. Это похоже на интригу с целью окончательно "сбить" президента с выбранного пути", - рассуждает Вадим Карасев.

"Наличие "пленок" не позволит западным политикам публично во время избирательной кампании по выборам президента Украины поддержать Порошенко. Это ключевой результат опубликования "пленки", - полагает Руслан Бортник.

По данным источника из окружения Онищенко, уже обнародованная пленка не является последней. Будут опубликованы еще. При этом, основной информационный удар придется на осень. Помимо пленок готовится еще мощная порция компромата на Порошенко и его ближайшее окружение.

Задача - минимизировать шансы Порошенко на переизбрание на второй срок.

Власти вспомнят про "информационную агрессию"

Ответные действия Банковой в ответ на публикации пленок также очевидно. "Власть это будет подавать как пример якобы информационного давления на Украину", - говорит политолог Олещук.

Отметим, по горячим следам публикаций Онищенко состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны на якобы "информационную" тему. А в воскресенье скандальный сайт "Миротворец" заявил о наличии компромата на самого нардепа. Это якобы записи его разговоров с неким россиянином, сделанные в Израиле. На что Онищенко ответил, что в этой стране уже не был "лет шесть", и он готов подтвердить словами документами.

Еще одним способом стало перевод внимания общества на другие темы. Например, буквально за сутки до публикации пленок Петр Порошенко выступил с церковной инициативой по обращению к Патриарху Варфоломею.