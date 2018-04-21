"Страна" уже писала, что многомесячные переговоры между "Народным фронтом" и БПП о слиянии в одну политическую силу близки к краху.

Тем не менее, переговорщики из обоих команд не теряли надежд договориться. Однако накануне премьер-министр Владимир Гройсман сделал заявление о том, что пойдет на выборы. Причем из его слов можно сделать вывод, что собирается он это делать самостоятельно, чем фактически похоронил идею о единой партии с президентом Петром Порошенко.

В ответ, с Банковой вновь понеслись сигналы, что президент готов распустить парламент. На что премьер и "Народный фронт" заявили о недопустимости досрочных выборов.

По мнению наблюдателей, ключевой временной точкой, когда различные группы во власти либо договорятся о единой предвыборной стратегии, либо окончательно разойдутся, является конец мая.

В случае отсутствия договоренностей президент теоретически может пойти на роспуск Рады и попытаться отправить в отставку Гройсмана. Но риски этого шага крайне велики для Банковой и шансы на реализацию этого сценария пока выглядят не очень высокими.

В нюансах политических торгов в руководстве Украины разбиралась "Страна".

В свободное плавание

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", - после того, как Владимир Гройсман написал такие слова в своем микроблоге, многие эксперты заговорили об окончательном провале переговоров между двумя властными командами - президентской и его союзников по парламентскому большинству - "Народного фронта", с которым за последний год значительно сблизился Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман в комментарии "Стране" заявлял, что не будет принимать участия в президентских выборах в марте 2019 года. Кроме того, премьер не планировал присоединяться ни к одной политической силе для возможного участия в парламентских выборах осенью 2019 года.

Интересы Гройсмана лоббирует Аваков

Теперь же заявления Гройсмана совпали с вояжем министра внутренних дел Арсеном Аваковым в США. Он рассказал, что в ходе пятидневного визита у него запланированы встречи в Госдепартаменте, с заместителям госсекретаря по вопросам Европы и Азии Уэссом Митчеллом и обсуждение мирного плана по реинтеграции Донбасса.

Собеседники "Страны" полагают, что поездка Авакова в США связана с его желанием выстроить свои собственные отношения с американцами. Так как глава "Народного фронта" Арсений Яценюк выстраивал отношения с демократическим крылом, и поддерживал особо дружеские отношения с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, Аваков хочет наводить мосты с республиканцами, о которых ранее он отзывался весьма нелестно.

Один из депутатов от БПП рассказал "Стране", что частных беседах близкие к Авакову депутаты рассказывали, что глава МВД попытается усилить позиции Гройсмана в Штатах.

"Они называют именно Гройсмана единым кандидатом от "трезвых" сил, в отличие от самого Порошенко, который не оправдал возложенных на него западными партнерами надежд и поэтому теперь считается слишком токсичным", - сообщил "Стране" парламентарий.

О таких же слухах, курсирующих в кулуарах парламента, рассказывает "Стране" и депутат Сергей Каплин.

"Народный фронт" не может договориться с Порошенко. Многие мои коллеги говорят, что именно на Гройсмана делает ставку команда Авакова, как на человека с положительной репутацией, и именно Гройсман - это их единственный шанс сохранить хоть как-то свое влияние во власти после президентских и парламентских выборов в 2019 году. Заметьте, и Гройсман и Аваков поддерживают создание Антикоррупционного суда, в отличие от Порошенко, который уже доказал, что если и будет создан Антикоррупционный суд, то только по его проекту. Поэтому Аваков сейчас поехал в США, и там рассказывает, что у него есть какая-то политическая программа", - рассказал "Стране" Сергей Каплин.

"Из нынешнего властного картеля Гройсман реальный представитель, у которого сохраняется более-менее позитивные перспективы, - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Вопросы были осмелится ли он на самостоятельное политическое действие и когда это будет. Предполагалось, что когда станет очевидно, что перспективы Порошенко обнуляются, он начнет действовать автономно. Но и первые шаги - найти политическую точку опоры у вождей "Народного фронта", что ему удалось. Конфузом окончились разговоры об отставке: Гройсман понял, что это блеф, поскольку не было фигуры со стороны президента на замену. Провалилась и идея Турчинова о единой партии власти. Как пойдет Гройсман на выборы? Пока не ясно. Он не может не понимать всю токсичность "Народного фронта", но без него он не может обойтись. Думаю, к нему присоединится со временем часть "фронтовиков" и часть БПП. Из этого он и его политтехнологи будут лепить проходной политический проект. Но борьба с командой президентом еще не закончена, конечно. Экономическая ситуация в стране тяжелая. Бюджет не выполняется, дороги разбиты. На Гройсмана могут попытаться повесить всех собак".

В Администрации президента официально слухи о подготовке отставки Гройсмана, а также о досрочных выборах опровергают. Более того, во вторник была даже проведена встреча в Администрации президента Порошенко и почти всего состава правительства (кроме уехавшего в США Авакова и еще несколько министров), на которой Порошенко попытался продемонстрировать единство с правительством. Неофициально же в АП вообще пытаются свалить запуск слухов о досрочных выборах на "Народный фронт" и Авакова, который таким образом хотел поставить президента перед американцами.

Кроме того, что важно, на данный момент нет признаков начала массированной кампании по дискредитации Гройсмана и "прокачивание" в СМИ темы необходимости роспуска парламента. А без этого вряд ли можно говорить о реальной подготовке обоих проектов. Скорее - о психологической атаке Банковой на правительство и "Народный фронт", чтоб были сговорчивее.

Как рассказал "Стране" один из нардепов вхожих на Банковую, тему досрочных выборов действительно активно "прокачивает" часть окружения Порошенко во главе с Игорем Кононенко.

"Технически дать основания для роспуска Рады очень просто - достаточно фракции БПП заявить о вызове из коалиции, далее начинается отчет 30 дней и если в этот период не будет сформирована новая коалиция, то у президента появляется конституционное права распустить парламент и назначить через два месяца досрочные выборы, - говорит источник. - Но пока эту идею активно продвигает лишь Кононенко и Грановский, которые хотят пройти в парламент по мажоритарке и получить, таким образом, относительные гарантии своей безопасности на ближайшие годы. Еще одна политическая сила, которая активно заинтересована в выборах - это партия "За життя" Вадима Рабиновича, которая хочет получить свою фракцию в Раде. И на этом все. Остальным выборы не нужны. Не уверен, что ему нужны выборы и Порошенко. Так как по партийным спискам БПП с треском проиграет, что окончательно в глазах политикума его превратит в "хромую утку". На Банковой поставили дедлайн до конца мая. Если к этому времени не удастся договорится с НФ и Гройсманом о едином фронте по выборам президента, то затем будут принимать решение, что делать дальше. Не исключено, что все-таки попытаются отправить Кабмин в отставку, чтоб заменить Гройсмана на и.о. Кубива. Но очень сомнительно, что президент сможет собрать голоса в Раде для этого. Поэтому, вероятно, вообще нынешняя ситуация, когда во власти каждый за себя, сохранится до выборов президента, что, конечно, не усиливает позиции Порошенко на них".